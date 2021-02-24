十男生涉非法集結　控方要證人就未披露內容作供　辯方批欠公道

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-02-24 19:22

前年12月28日，警方在九龍灣德福廣場的「和你 shop」示威中拘捕多人，有10名男生被控非法集結罪，其中4人被加控襲警罪。除了兩人早前承認襲警罪，其他被告都否認控罪，案件今（24日）在觀塘裁判法院開審。辯方批評控方在庭上要求證人披露控辯雙方均不知悉的內容，認為做法不公道，形容是「伏擊」辯方。

10名被告依次為：16歲學生、楊傑朗（21歲）、麥梓希（17歲，學生）、丘澤（17歲，學生）、16歲學生、16歲學生、15歲學生、李偉鴻（17歲，學生）、劉家浩（23歲）及林志鑫（20歲）。控罪指，他們前年12月 28日在九龍灣德福廣場一期，與其他不知名人士參與非法集結。

首3名被告另被控「襲擊在正當執行職務的警務人員」罪，指3人同日在德福廣場一期地下G85號舖Pandora外，襲擊在正當執行職務的警署警長50970；第2被告楊傑朗認罪。第5被告15歲學生亦承認一項襲警罪，指他同日在德福廣場一期地下G26號舖STACCATO外，襲擊執行職責的警員24804。而同被控襲警的第4被告丘澤，今日獲控方不提證供起訴。

便衣警員於德福廣場內制服多人。（候任觀塘區議員李詠珊facebook圖片）

控方要求證人提供網上號召帖文的字眼和細節 辯方反對

辯方爭議現場無片段拍攝到第2被告楊傑朗參與非法集結，不應以襲警罪證明其共同參與的目的，若襲警為共同目的，則所有被告應即時脫罪。惟控方則解釋，襲警罪僅針對第2被告，而他亦有與其餘被告參與非法集結的共同目的。

德福廣場保安經理朱家培作供指，前年12月25日及28日商場兩度出現遊行，他事前一兩日從連登和Telegram得悉有人發起號召，遂在管理處要求下加派數名保安駐守。

控方多次要求證人提供相關帖文的字眼和細節，以及聖誕節當日的遊行情況，多名辯方律師均反對有關盤問內容，直言「未證明到有關呢單案嘅背景同本案有關」，控方反駁指帖文內容與控罪「令人害怕」的元素有關係，反指辯方審訊前並未有要求控方提供相關資訊。

證人朱家培(圖)承認，案發時難以分辨示威者和遊行人士(林穎嫺攝)

證人承認難以分辨示威者和遊行人士

辯方再反駁指控方從未披露過相關帖文的用字，直近此舉是「伏擊」辯方，做法並不公道，惟裁判官屈麗雯批准控方其盤問方向。

控方亦在庭上播放片段，顯示當晚7時許，有一群黑衣人手持旗幟和高喊口號在商場遊行，口號包括「食元氣，冇骨氣」、「食美心，冇良心」等。朱家培表示，案發當日有約100人圍着商場遊行，他自己一直跟隨示威者，但他和其他同事未有上前阻止，僅從旁觀察，直言情況混亂，難以分辨示威者和遊行人士，亦不排除部份示威者亦想購物。

案件編號：KTCC835/2020