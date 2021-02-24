財政預算案｜獎券基金料連續三年見紅　注資11億仍料錄得赤字

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-24 20:39

因應疫情六合彩停攪珠逾半年，影響獎券基金的收入，前年錄得錄5.2億元赤字。財政預算案今日（24日）出爐，陳茂波宣布向基金注資11億元，確保不會影響急需的社福服務處所發展。不過，最新一份財政預算案顯示，政府預計本年度及下年度，會繼續錄得分別22.38億及17.04億赤字，即連續三年見紅，來年結餘即將會跌破200億。

六合彩彩票銷售收入的15%會計入社會福利署的獎券基金。（資料圖片）

陳茂波宣布注資11億

財政司司長陳茂波今日表示，由於「奬券基金」受疫情影響收入大減，宣布向基金注資11億元，確保急需的社福服務處所發展項目，特別是較大型的安老和康復服務設施，可以如期設立，並讓相關發展項目的可行性研究，及詳細設計不受影響。

根據最新一份財政預算案，獎劵基金20/21年度，修訂預算中收入約11.2億，當中六合彩獎券收入暴跌，由19/20年度11.5億跌至2.87億，大跌7成半；至於支出約33.62億，預計赤字22.38億元，基金結餘降至211億元。

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對於未來財政年度，政府預計收入約28.7億，較本年度收入增加六成，包括六合彩獎券收入11.76億元、投資收入16.68億元等，當中投資收入包括從房屋儲備金回撥。至於開支方面，則料由33.62億元升至45.74億，增加12.12億或三成半，赤字達17.04億元，而基金結餘會跌破200億元關口，僅餘193.98億元。

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