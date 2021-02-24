財政預算案｜業界指利中低價電動車市場　一款Tesla毋須付登記稅

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-02-24 21:47

【財政預算案2021/電動車】政府擬推動電動車普及化，宣布2035年或以前停止新登記燃油私家車。有業界形容是「遲來的好消息」，即使首次登記稅及牌照費均「加價」，但受惠於電動私家車「一換一」計劃提升最高寬免額，短期內有利中低價電動車市場。 但香港汽車會會長李耀培則認為措施「過辣」，認為無助電動車普及化，亦加重中低層市民的負擔。

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政府宣布，私家車（包括電動私家車）首次登記稅各稅階的稅率提高15%，牌照費增加30%；同時電動私家車「一換一」計劃下的首次登記稅最高寬免額由25萬元提升至28.75萬元。如購買37.75萬元以下的電動車，可獲全額免稅，與調整前一樣。

有業界人士形容是「遲來的好消息」，訂2035年或以前停止新登記燃油私家車也屬合理，相信受電動私家車「一換一」計劃影響，政府將首次登記稅最高寬免額會提升至28.75萬元，有利中低價電動車市場，加上兩電延長電動車免費充電服務，料短期內不少市民選擇購買電動車，預計車廠大力推銷中低價電動車。

以Tesla Model 3 LR為例，車價35.5萬元，受惠於「一換一」計劃可全免首次登記稅；而Model 3 Performance，車價39.98萬元，扣除最高寬免額後仍要支付約2.5萬元首次登記稅，最終要支付約42.5萬元，較之前貴近3,000元。

至於較高價的Tesla Model S Plaid+，車價約90萬元，扣除最高寬免額後要支付約66.8萬元首次登記稅，最終要支付約156.8萬元，較之前貴約8.6萬元。

拉大與燃油車稅務差距變相更「抵買」

政府將私家車（包括電動私家車）首次登記稅各稅階的稅率提高15%，牌照費增加30%。業界認為，首次登記稅對中低價的電動車影響有限，牌照費本身亦較燃油車便宜，認為新政策下拉大電動車與沒有稅務寬免的燃油車差距，電動車變相更「抵買」，估計短期內不少人參與「一換一」計劃。

業界期望政府就採用更多電動車定時間表，以起示範牽頭作用，短期內在各區增設充電設施，也希望政府去年推出20億元的「EV屋苑充電易資助計劃」日後會「加碼」，增加住宅及商業大廈停車場充電器、電動車充電樁，直言若能快速充電，不介意地點設於較偏僻地方如近郊野公園。

該業界又稱，曾向政府反映房委會電動車充電設施以標準充電器（即慢速）為主，估計為電動車充電要用上2日，希望在新落成公屋增設中速充電站，又建議在停車場設電動車專用車位，「不用太方便，越近出入口，越容易被燃油車霸，（專用車位）放在3、4樓也可以，最緊要有位」。

汽車代理料經營上面對更大挑戰

香港汽車會會長李耀培形容今次「加辣」措施「過辣」，未必影響有經濟能力人士買車意欲，但「打壓」基層及中產市民，令他們百上加斤，加上電動車優惠少，相信推動電動車成效有限。

汽車代理商英之傑回覆指，對於政府增加私家車首次登記稅及牌照費感到失望，預計會令業界在經營上面對更大挑戰，亦會影響在疫情下選擇買車代步的真正用家。發言人指，希望政府抱更開放態度，研究和支持引入更多環保車種，例如混能電動車, 充電式混能電動車 (Plug-in hybrid EV), 氫燃料電池電動車(Fuel cell EV)等。

政府發表新一份財政預算案，宣布2035年或以前停止新登記燃油私家車。（李澤彤攝）

環團促提早淘汰燃油車

環團綠惜地球指出，丹麥、瑞典、荷蘭、以色列、愛爾蘭將在2030年淘汰燃油車，挪威更定在2025年，認為本港比歐洲不少國家欠進取積極，建議政府提早淘汰燃油車，加速推動電動車及其配套的發展。

而綠色和平則建議，政府下月公布的電動車普及化路線圖應包括淘汰各類別燃油車，特別是溫室氣體及空氣污染物的排放量較高的重型車輛，以加強改善路邊空氣污染的效果。