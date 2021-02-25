新冠肺炎．最新｜昨初確診逾10宗　K11 Musea名潮食館5食客中招

撰文： 黃詠榆 鍾妍 陳家怡 張嘉敏 朱海棋 鄭翠碧 麥凱茵 最後更新日期： 2021-02-25 07:00

第四波疫情持續，衞生署昨日（24日）公布新增17宗確診個案，累計增至10,914宗；初步確診有逾10宗，包括K11 Musea名潮食館再多5名食客染疫，確診者來自4個不相識的群組，食肆需強制檢測。

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確診食肆大廈｜增6餐廳 德福美心皇宮、荃灣悅品The Platter上榜

【00:00】第四波疫情稍為回落，周三（24日）新增17宗確診個案，當中16宗為本地感染。衞生防護中心晚上更新患者行蹤，多6間餐廳上榜，包括德福廣場美心皇宮及荃灣悅品酒店餐廳「The Platter」。

不過出現集體爆疫的尖沙咀K11 Musea 名潮食館暫未有上榜，料與患者到訪時未屬發病期有關。不過食衞局向曾於2月18日至24日曾到該食肆的食客及工作人員發出強制檢測令，需要於2月26日或之前檢測。

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K11 Musea名潮食館6名食客染疫 5人同時段午飯 食肆需強檢

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