財政預算案．直播｜電子消費券年內推出　陳茂波上電台聯播親解

撰文： 鍾妍 胡家欣 最後更新日期： 2021-02-25 08:25

【財政預算案2021/電子消費券/派糖/印花稅】財政司司長陳茂波周三（24日）發表新一份財政預算案，當中包括向全港成年永久性居民及新來港人士，分期派發5,000元的電子消費券，未有具體內容公布。面對未來五年將持續出現財赤，陳茂波向股民開刀，大幅提升股票印花稅三成至交易額0.13%，恒生指數應聲跌近千點。陳茂波今日（25日）出席聯合電台節目，料需一一解答。

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【08:15】聽眾梁先生評財政預算案「離地」，他指要商店用電子收費，街市裝八達通機又要用錢，用完又拆，不實際；此外「要失業者借貸度日，想佢死咩。你不食人間煙火呀！」

聽眾黃小姐指消費券要至7月才到手，不少人交不到租，食都無得食，難等到7月，「餓死都未到七月」；又指每人派5千元，惟行政費比5千元更多。

聽眾何太指，香港人不少跨境內地工作，相關人不能使用消費券，可否在內地購本地物品使用？又質疑為何國安法要用80億元。

陳茂波指，綜援長者生活津貼一半望諒解，退稅或其他規模逼不得已要減，消費券生活困難食好緊要, 用在街市食嘢完全冇問題；梁生講街市冇八達通, 防疫基金有資助裝八達通, 會提幫助處理；至於在內地，若幫本港網購,消費券可使用。

借貸屬多一個選擇，只為失業人士有需要作為選項，呢個萬一 有需要人，有多選擇，係輔助選項, 考慮用不用， 不是取代臨時短期失業援助。為何不做失業援助，羅致光局長提談多次，不會再提。

至於國安法80億元提供多年使用，會向立法會提書面報告。國家安全開支，各國均有保密性，去年12月已撥80億專款， 2月初網上帳目已有公布，2021年度不用再撥款。





【08:00】節目主持問及減甜是否合適，陳茂波表示理解經濟衰退，市民壓力大，明白2021赤字2500多億，今年赤字超1000億。公屋免租取消，因公屋已屬政府資助大資源，而且綜援亦有幫手，唯有睇餸食飯，無代繳租金。

上年派有一萬元， 今年設五千消費卷，惟一年前話手續煩，但今年適時注，為何不同？陳茂波指，去年派一萬問不設消費券，去年意見有認真，去年冀盡快送錢手上，所以銀行派最快，「2月宣布6月派都話慢咗啲，因此要為方便，減風險」。現時見見經濟差，因此聽意見研究，中小企較傷，零售食肆差，希望可做生意，分幾個月，每個月一啲，每個月都在本地商戶，每個月對經濟提振作用有0.7%。

如何防止濫用？推出時會盡量考慮周詳，使用意見會小心考慮；長者無智能電話，八達通會考慮，最廣泛使用儲值工具，一定會考慮，但希望可讓市民有選擇。

可提振經濟0.7%，要數目不少，每月一千要用，「不少中小企零售業都好肚餓」。

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