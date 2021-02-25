臨時醫院｜48張隔離病床明早啟用　接收病情輕度或中度新冠患

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-25 17:04

醫院管理局今日（25日）公布，已完成北大嶼山醫院香港感染控制中心（臨時醫院）的籌備工作，將於明日（26日）上午開始接收臨床情況合適的新冠肺炎確診病人。醫管局指，中心明日將首先啓用一個設有48張隔離病床的病房，視乎目前疫情的發展，亦會逐步接收現時仍於社區治療設施，即亞博館的病人。 另外，行政長官林鄭月娥今日亦到訪中心，並與中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任仇鴻及醫管局主席范鴻齡主持啓用儀式，出席儀式的亦包括食物及衞生局局長陳肇始教授、發展局局長黃偉綸等。

▼臨時醫院「北大嶼山醫院香港感染控制中心」▼

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醫管局發言人指，香港感染控制中心設有6座樓高兩層的病房大樓，合共有816張隔離病床，所有病房均具備醫院級別的隔離治療設施。有別於展覽館內的社區治療設施，中心可以提供輸注藥物及供氧治療等選擇，因此可以進一步紓緩公立醫院的隔離病床壓力。

此外，6座病房大樓獨立分隔，面對反覆疫情，可按需要分階段啓用，人手調配及運作安排可以更加靈活。而設於醫療中心的化驗室，除處理日常的臨床化驗項目外，化驗儀器每日最多可處理約1,500個病毒樣本化驗，讓公立醫院的整體化驗量增加約15%，進一步提升香港醫療系統整體的檢測能力。

而中心明日將首先啓用一個設有48張隔離病床的病房，接收16至65歲、臨床情況屬輕度或中度的新冠肺炎確診病人。視乎目前疫情的發展，中心亦會逐步接收現時仍於社區治療設施的病人，以便集中人手及更有效運用資源。

行政長官林鄭月娥今日到訪中心，向醫護人員表達謝意，並與中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任仇鴻及醫管局主席范鴻齡主持啓用儀式。她於致辭中指，中心傳達了中央對於香港特區政府抗疫工作的支持和對於香港市民的關愛，過程中廣東省政府、深圳市政府、武漢專家等給予支持和指導。她又稱，中聯辦亦扮演重要角色，她已視中聯辦為「自己人」。

范鴻齡亦特別感謝中央政府及特區政府各個部門和團隊幫助，僅以4個月時間完成北大嶼山醫院香港感染控制中心的建築工程，同時亦感謝醫管局上下同心，團結一致完成籌備工作，讓中心可如期啓用，應對未來疫情的挑戰。

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