新冠肺炎｜Musea名潮食館增至11人染疫　包括3員工　部分人不相識

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-25 19:09

位於尖沙咀的K11 Musea名潮食館有多名食客染疫，本港昨天（24日）有1名新冠肺炎確診者和5名初步確診者，曾經到過該餐廳用膳。衞生署衞生防護中心今天（25日）表示，累計11宗確診及初步確診個案當中，有8人曾於上周四和五（18日及19日）到名潮食館午膳的，其餘3宗則為該餐廳員工，當中部分人士互不相識。

K11 Musea名潮食館近日累計有6宗新冠肺炎確診個案和5宗初步確診個案。（余俊亮攝）

衞生署衞生防護中心表示，K11 Musea名潮食館近期出現6宗新冠肺炎確診個案和5宗初步確診個案。根據初步流行病學調查，曾於名潮食館午膳的病人當中，7人均於本月19日到訪該食肆，當中部分人士互不相識，估計該餐廳內可能出現傳播。

中心呼籲曾於本月19日中午12時至下午3時，曾到訪名潮食館的人士，盡快致電中心熱線2125 1111或2125 1122，以便中心進行流行病學調查及接觸者追蹤工作。

政府昨日（24日）已引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求任何在本月18日至24日期間，曾身處名潮食館的人士（包括但不限於訪客及工作人員），須於本月26日或之前接受檢測。受檢人士若已在本月24日進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

昨天中心表示，有1名確診者、5名初步確診者都曾經到過K11 Musea名潮食館用餐，當中5人到訪時間十分接近，其中一人是醫院管理局資訊科技部員工。

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