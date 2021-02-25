新冠肺炎．最新｜消息：今增約20宗確診　K11 Musea名潮群組多2宗

撰文： 袁澍 鍾妍 麥凱茵 李恩慈 鄭翠碧 陳家怡 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-26 14:43

第四波疫情持續，本港昨日（25日）新增13宗確診個案，累計增至10,927宗。政府今日（26日）將展開大規模的新冠疫苗接種計劃，五類人士優先接種。至於另一款疫苗復星／BioNTech，據了解會分兩班機運抵香港，其中首班機會延至周六(27日)才抵達，數天後會有第二班機到港，兩班機合共有100萬劑疫苗。

【14:41】隨着法庭事務全面恢復，由3月1日（星期一）起，司法機構會要求所有進入法院大樓的人士必須使用「安心出行」流動應用程式，以加強保護法庭使用者免受新冠肺炎感染。

【13:59】消息表示，今日新增約20宗確診 據了解，尖沙咀K11 Musea食肆「名潮食館」群組擴大至13人，即比昨天公布的11宗個案，再增2人。

▼佐敦官涌體育館 2月26日首天運作市民到場打科興疫苗▼

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【11:37】聶德權表示，德國BioNTech／復星疫苗料明早抵港，會盡快安排接種。

【11:28】公務員事務局局長聶德權今日表示，五個社區疫苗中心 首日運作，會為七萬人在未來兩星期接種疫苗。他認為接種程序要協調及磨合，但今日運作非常流暢。他又稱，政府會在3月1日將科興疫苗送到參與計劃的私家診所，私家診所最快下周二可以打科興疫苗，市民可以向私醫查詢預約，不必經政府的預約系統。

聶又指，明白早前預約反應踴躍，故政府會在3月1日早上9時再開放預約安排，預約時段至3月26日。有見不少市民、優先組別希望盡快接種疫苗，所以政府將3間接種中心轉為打科興疫苗，分別是將軍澳體育館、葵涌林士德體育館、屯門友愛體育館，這三間接種中心會運作兩個28天，即56天，之後視乎疫苗供應、需求再作更新。

【10:30】前律政司司長梁愛詩，早上9時許到中央圖書館疫苗接種中心。她約一小時後完成接種，並表示過程順利，又讚揚協助幫她接種的醫護人員「熟手」。

她又透露，已經一年多沒有回北京，「好希望打咗疫苗可以早啲通關，返北京探我哥一家人同埋老朋友」，呼籲多些市民可以接種疫苗，令疫情能夠早日受控。

【09:00:】新冠肺炎肆虐，全球寄望疫苗可為疫情帶來一線曙光。香港疫苗接種計劃從今日（26日）起，可讓優先群組市民正式接種科興疫苗。佐敦官涌體育館是首批5間接種科興疫苗的場所，未到8時已有數十名市民排隊等待。



劉先生年逾70，帶著60多歲的妻子和做廚師的兒子前來接種疫苗，他們認為早點接種疫苗可以保護自己的安全，加上從去年1月就已經沒有再能回內地探親，希望接種疫苗後可以免隔離過關。另外亦有安老院舍工作人員、中港車司機前來接種。

疫苗接種｜預約市民排隊打針 70歲長者一拖二：盼北上可免隔離

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼臨時醫院「北大嶼山醫院香港感染控制中心」▼

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昨日總覽：

科興疫苗｜五間社區接種中心啟用 承辦商：4、5分鐘就接種一人

K11 Musea名潮食館增至11人染疫 包括3員工 部分人不相識

臨時醫院｜48張隔離病床明早啟用 接收病情輕度或中度新冠患者

何栢良指K11 Musea食客群組及不明源頭個案現危險訊號

▼2月23日，5類優先群組人士率先到中央圖書館的接種中心接種疫苗▼

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新冠疫苗｜接種計劃明展開 藥劑專科學院籲匯報不適

▼2.23 200名特定群組人員接種科興疫苗▼

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▼科興、BioNTech/復星疫苗 港九新界接種地點名單▼

【00:05】本港今日（25日）新增13宗確診個案，政府於晚上刊憲，將8座住宅大廈納入強制檢測，包括大埔策誠軒Ｉ座、將軍澳維景灣畔第16座等，而愛民邨建民樓及嘉民樓亦需要強檢。任何人士於2月12日至2月25日期間，曾身處有關地點超過兩小時，需要於2月27日或之前作檢測。

強制檢測大廈｜增8樓宇 維景灣畔第16座、愛民邨兩座大廈上榜

▼2.19首批100萬劑科興疫苗抵港▼

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【00:01】衞生防護中心晚上更新患者行蹤，多13間餐廳上榜。當中曾到訪K11 MUSEA名潮食館的41歲男患者，於三日內曾到訪5間餐廳，包括元朗形點一期「北京樓」。此外，於確診者居住的大廈名單，太古有兩座大廈新增確診者，包括康怡花園D座及逸樺園1座。而有無源頭個案居於大埔策誠軒 I 座。

確診食肆大廈｜增13餐廳 名潮食館男患者3日訪5食肆 包括北京樓

▼ 過去14天確診患者行蹤、住址▼