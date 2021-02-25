強制檢測大廈｜增8樓宇　維景灣畔第16座、愛民邨兩座大廈上榜

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-25 23:34

本港今日（25日）新增13宗確診個案，政府於晚上刊憲，將8座住宅大廈納入強制檢測，包括大埔策誠軒Ｉ座、將軍澳維景灣畔第16座等，而愛民邨建民樓及嘉民樓亦需要強檢。任何人士於2月12日至2月25日期間，曾身處有關地點超過兩小時，需要於2月27日或之前作檢測。

政府刊憲，根據《預防及控制疾病 ( 對若干人士強制檢測 ) 規例》( 第 599 章，附屬法例 J) ，指明任何人士不論以何種身分，包括但不限於住客、訪客及工作人員 ，在2月12日至2 月25日期間，曾身處8個地點之一，需要在2月27日或之前，由流動採樣站、社區檢測中心、索取樣本瓶等不同方法，進行新冠病毒檢測。

該8個地點包括大埔策誠軒Ｉ座、愛民邨建民樓及嘉民樓、泓景臺第6座、逸樺園第1座、牛頭角下邨貴亮樓、維景灣畔第16座、維港灣第7座及尚豪庭第1座。受檢人士若在2月23日至25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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