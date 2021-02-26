財政預算案｜商經局邱騰華、創科局薛永恆下午3時半講解相關措施

【財政預算案/疫後經濟】政府最新一份預算案，除已向旅遊業提供近26億元的財政支援，最新提出會預留9.3億元改善本港旅遊資源，包括提供約1.7億元，開展本地文化、古蹟和創意旅遊項目，如設「鹽田梓藝術節」及「城市景昔」等，並會撥款改善10條熱門行山徑，包括鳳凰山、獅子山的山徑設施，開拓更多綠色旅遊資源，並檢討本港的旅遊業定位。

預算案亦會預留約7.65億元，支持旅發局重振本港旅遊業；當局又計劃考慮恢復放寬本地遊旅行團群組聚集限制，爭取旅遊業營運空間，並繼續商討「航空旅遊氣泡」。至於香港電台在下一財政年度的預算約9.95億元，較本年度的約10.43億元下降，被質疑「陰乾」港台。

創科方面，政府會再向創新及科技基金95億元，新注資的金額接近現時結餘的一半。至於「傑出創科學人計劃」將於今年上半年推出，計劃涉款約20億元，將由政府、大學及香港賽馬會慈善基金共同承擔。

商務及經濟發展局局長邱騰華、創新及科技局局長薛永恆，下午3時半將舉行記者會，就日前財政預算案最新內容解說。《香港01》將會直播。