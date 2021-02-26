七旬花王藉詞按摩非禮智障女　令事主敵視年長男包括其父　囚14月

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-02-26 18:10

七旬花王涉嫌在前年6月帶一名輕微智障女子到時鐘酒店性交，原被控以強姦罪，及後被改控猥褻侵犯他人，他上月認罪，今（26日）在西九龍裁判法院被判即時入獄14個月，裁判官直指被告以請飲茶和按摩等手段利誘事主「開房」，而事主案發後心理受到明顯影響，敵視年長男性，包括其父，認為並無減刑理據。

被告蘇永標（69歲，花王），被控猥褻侵犯他人，指他前年6月5日在荃灣大河道的時鐘酒店「金利來別墅」猥褻侵犯女子X。

稱為按摩要事主脫下內褲

案情指，被告在前年5月底認識在麥當勞任職的X並成為朋友，他翌月5日相約對方到中式酒樓用膳，及後乘巴士到荃灣，聲稱購買嬰兒油，為工作勞累的X按摩，二人遂到時鐘酒店開房。X在被告要求下脫下衣褲和內褲，被告期後親吻其乳房和下體，X一度拒絕，被告再以其陽具觸碰其下體3秒，X再次拒抗。

事主內褲有被告精液

辯方強調事發時被告有配戴避孕套，並非肌膚貼肌膚進行性行為，又稱被告並無性問題，而被告表面上看上去，亦與平常人無疑，強調被告事前並不知悉X是智障。惟而警方及後在X的胸圍檢取到唾液，其內褲亦有相信是被告的精液。

事主事後與父關係惡化

裁判官劉淑嫻引述被告的心理創傷報告指，X有輕微智障，被界定為精神上無行為能力的人，事發後，X明顯受影響，與父親的關係惡化，敵視年長男士，亦對異性感不安，包括其父，繼而影響到X的家庭關係。

被告與事主年齡差距40年

劉官續指，事發時X年僅23歲，與被告相差40年，而被告以請飲茶和按摩利誘X開房，令對方「不知就犯」，認為當中並無減刑因素，決定以21個月為量刑起點，被告認罪後扣減7個月，遂即時判監14個月。

案件編號：WKCC2587/2019