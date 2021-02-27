新冠肺炎．最新｜首批約58萬劑BioNTech疫苗到港　下周供預約接種

撰文： 陳家怡 李恩慈 鍾妍 鄭翠碧 黃金棋 胡家欣 鄧穎琳 麥凱茵 曾凱欣 馬煒傑 張嘉敏 梁煥敏 最後更新日期： 2021-02-27 12:20

本港昨天（26日）展開新冠疫苗接種計劃，五類人士可優先接種科興疫苗，首批復星/BioNTech復必泰疫苗於今早已運抵香港。 昨天新冠肺炎確診個案回升，新增24宗確診個案，18宗本地感染中有1宗為源頭不明個案。尖沙咀K11 Musea食肆「名潮食館」群組再擴大，累診30人確診或初步確診。

▼科興、BioNTech/復星疫苗 港九新界接種地點名單▼

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

本港昨天（26日）展開新冠疫苗接種計劃，五類人士可優先接種科興疫苗。（歐嘉樂攝）

新冠疫苗｜BioNTech今僅運送58.5萬劑疫苗到港 下周開放預約接種

【11:37】首批100萬劑由復星醫藥與BioNTech共同開發的復必泰疫苗，會從德國分兩班航班運送到港。今日已運抵香港的有585,000劑，首批餘下劑量將於3月初運送抵港。政府發言人表示，會在下周開放網上預約系統，讓市民預約接種復必泰疫苗，具體安排會適時公布。

【11:20】早上10時25分左右，載有BioNTech疫苗的國泰航班著陸，工作人員分批將疫苗由飛機卸貨，送到貨車上，再由貨車運走。公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始、復星醫藥香港執行首席代表羅紫君等人在場迎接，但有別於內地科興疫苗抵港時，兩位局長並無發言，僅在停機坪拍下大合照便離去。

【10:16】原訂周四運到的首批復星／BioNTech的復必泰疫苗，推遲至今早10時送抵香港。公務員事務局局長聶德權，與食物及衞生局局長陳肇始，到機場視察疫苗運送情況。而運載疫苗的國泰客機，於10時半左右駛到接近貨場的停機坪停泊，準備卸貨。

▼2.26科興疫苗接種首日▼

+ 6 + 6 + 6

▼2.26知名人士接種科興疫苗▼

確診食肆｜增18間 名潮群組到港九多間餐廳 米芝蓮國金軒上榜

【00:30】新冠肺炎疫情反覆，昨日（26日）確診數字反彈至24宗，K11 MUSEA「名潮食館」群組再擴大至30人。衞生防護中心昨晚更新患者行蹤，多18間餐廳上榜。有曾到「名潮食館」的確診者到訪多家餐廳，包括國際金融中心（IFC）商場的Greyhound Cafe，及米芝蓮推薦餐廳、位於尖沙咀酒店The Mira 3樓的國金軒等。

強制檢測大廈｜刊憲列15大廈 石硤尾邨21至24座相連4幢均須強檢

【00:05】本港昨日（26日）新增24宗確診個案，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君於昨日疫情記者會上指確診個案涉及12座大廈。政府於昨晚刊憲向15座大廈發出強制檢測公告，當中新增的3座大廈為石硤尾邨第21座、第23及24座。該三座大廈均於過去14日未有新增確診患者。

▼2月23日，5類優先群組人士率先到中央圖書館的接種中心接種疫苗▼

+ 12 + 12 + 12

昨日總覽：

復課｜教育局：逾400校申全校復課 較上周增一倍 補習社仍佔半

新冠肺炎｜初確逾20宗 學生曾與十多人於體育館玩 未知他人身份

増24宗兩周新高 K11名潮食館累計30人染疫 執枱工疑為零號病人

疫苗接種｜預約市民排隊打針 70歲長者一拖二：盼北上可免隔離

安心出行｜副資訊科技總監稱App助追蹤：朋友曾到K11都收到訊息

隔離檢疫「加辣」 消息：周六起患者發病前7天密切接觸者須檢疫