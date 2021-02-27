K11 MUSEA明起關閉兩日　UA戲院無聲告別　LEGOLAND開幕再延期

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-02-27 19:09

新冠肺炎疫情持續，其中位於尖沙咀K11 MUSEA的「名潮食館」連日來陸續出現確診個案，至今日（27日）累計有34人確診，商場方面宣布將於明天起一連兩日閉館，商場內員工需要進行強制檢測，重開後亦會要求所有職員兩個月內每星期需要進行病毒檢測。 K11 MUSEA內的「UA K11 Art House」戲院原訂於明日跟影迷作告別禮，因為商場關閉而變成今日無聲告別。而多次延期、原訂3月1日（下周一）開幕的LEGOLAND，再次受影響，正研究另覓時期重開。

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的「名潮食館」連日來陸續出現確診個案，至今日（27日）累計有34人確診，另有6名相關人士初步確診，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本月19日或以後於商場內工作的員工全數要進行強制檢測，商場方面亦表示，未來兩日（2月28及3月1日)將會閉館以進行有關防疫措施。

另外，將安排所有K11 MUSEA員工及租戶員工在未來進行病毒測試，所有員工包括租戶員工的測試結果須呈陰性方可上班，以確保所有人安全，此外，K11 Musea員工亦須每星期測試，為期兩個月，測試結果須呈陰性方可上班。

原訂未來兩日均有活動

其實，K11 MUSEA未來兩日均有「大事」，明日（2月28日），「UA K11 Art House」戲院將為最後一日營業，3月1日起改由人林建岳持有的MCL母公司豐德麗集團承租，現時影迷的告別活動將受到影響。

因遊戲牌照及疫情影響下，亞洲第六個、全港首個佔地3萬呎的室內Legoland園區去年完工後，其開幕日期一拖再拖。（歐嘉樂攝）

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另外，因遊戲牌照及疫情影響下，亞洲第六個、全港首個佔地3萬呎的室內Legoland園區去年完工後，其開幕日期一拖再拖，園方原定計劃於今年1月28日開幕，但因疫情反複，限聚令收緊下，以確安全，改為下周一（3月1日）上午正式開業。

但由於商場需要關閉下，開幕禮又再告吹，Legoland方面正研究相應對策，現未有最終重開時間表，以及向已購票人士作相對安排。

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