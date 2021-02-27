強制檢測大廈｜美景樓二次強檢　杏花邨、七個工作場所上榜

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-27 20:34

新冠肺炎疫情持續，本港今日（27日）新增33宗確診個案，創近期新高。10宗源頭不明個案所居的大廈需要強制檢測，包括杏花邨45座、屯門海翠花園4座等；而九龍城美景樓1期為第二次被納入強檢。而有關連個案亦涉及新增12座大廈，包括如心艾朗酒店、北角富澤花園富達閣、⾧沙灣昇悅居2座等。 當局今日開始收緊工作場所檢測標準，新增7個工作地點須作強制檢測，包括大埔比華利山別墅會所、德萃幼稚園、瑪麗醫院K座528室等。

今日新增33宗確診個案，當中31宗為本地感染，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，10宗屬源頭不明的個案所居的大廈需要強制檢測，包括柴灣杏花邨45座、屯門海翠花園4座、葵涌寧峰苑庭峰閣、油麻地金勳大廈等；當中九龍城美景樓1期為第二次需要強制檢測，該大廈於2月初因污水樣本呈陽性需要強檢。

而有關連的個案中，亦多12座大廈需要強制檢測，包括觀塘樂華南邨輝華樓、土瓜灣樂民新村樂善樓、大埔富善邨善鄰樓、大埔公路沙田嶺段8006號桂園11座、荔枝角道昇悅居2座、黃大仙彩雲邨飛鳳樓、炮台山道富澤花園富達閣、觀塘如心艾朗酒店、九龍城啟晴邨滿晴樓、愉景灣蘅峰蘅欣徑12A、屯門欣田邨綠田樓，以及紅磡海灣軒海景酒店E座。

今日起收緊工作場所的檢測準則

此外，當局今日起收緊工作場所的檢測準則，若有一名確診者在傳染期內曾到訪工作場所，該場所內所有員工亦需強制檢測。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君於記者會上指有7個工作場所需要強制檢測，包括瑪麗醫院K座528室、銅鑼灣糖街銅鑼灣中心10樓B陞宇信貸有限公司、灣仔恆隆中心1511室恆隆地產、林肯大廈12樓恒安標準人壽公司、德萃幼稚園、花園道1號中銀大廈47樓，及大埔三門仔比華利山別墅會所。

花園道1號中銀大廈47樓須強檢。（資料圖片）

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