新冠肺炎・最新｜疫情回升暫20多宗初確診　K11 MUSEA主動關兩日

撰文： 孔繁栩 朱海棋 陳淑霞 黃穎津 袁澍 勞敏儀 最後更新日期： 2021-02-28 00:30

新冠肺炎疫情反覆，昨日（27日）公布單日新增確診數字反彈至33宗，K11 MUSEA「名潮食館」群組再擴大至41人染疫，而K11 MUSEA所有員工需要強制檢測，商場宣布將主動關閉兩日消毒。 昨日（27日）有一名72歲男子，接種科興疫苗後7分鐘出現心悸要送院，情況穩定。自2月22日至27日，全港共13,600人接種第一劑疫苗。

▼科興、BioNTech/復星疫苗 港九新界接種地點名單▼

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▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼2月27日，市民接種新冠疫苗情況▼

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▼焦點報道▼

強制檢測大廈｜增29地點 美景樓二次強檢 8個工作場所上榜

源頭不明個案的大廈須強制檢測，包括杏花邨45座、屯門海翠花園4座等；而九龍城美景樓1期為第二次被納入強檢。而有關連個案亦涉及新增12座大廈，包括如心艾朗酒店、北角富澤花園富達閣、⾧沙灣昇悅居2座等。

當局今日開始收緊工作場所檢測標準，8個工作場所須強制檢測，包括大埔比華利山別墅會所、德萃幼稚園（紅磡）和瑪麗醫院K座528室等。

確診食肆大廈｜鮮芋仙上榜 42歲患者訪6餐廳包括Blue Bottle咖啡

衞生防護中心晚上更新患者行蹤，多25間餐廳上榜，包括多間著名餐廳，如日本過江龍拉麵店AFURI「阿夫利」、荃灣鮮芋仙等。此外，一名42歲「名潮食館」女患者，曾到多間熱門餐廳，包括國際金融中心（IFC）「Blue Bottle Coffee」、名店坊「小包包Little Bao」，及「Pancake專門紗織」等。

科興疫苗｜72歲男子於官涌體育館接種 七分鐘後現心悸送院

周六（27日）早上有一名72歲男子到官涌體育館的社區接種中心接種科興疫苗，7分鐘後出現心悸，為安全起見送到伊利沙伯醫院治理。伊利沙伯醫院發言人指，該名病人截至晚上10時情況穩定。

K11MUSEA名潮食館｜圖解超級傳播者與其他患者關係 累計41人染病

爆疫的K11 Musea食肆「名潮食館」疑出現「超級傳播事件」，令到員工、食客都染疫，群組累計已有41人確診或初步確診。《香港01》整理患者資料，發現被暫時界定為「超級傳播者」的是一名72歲男子，他在該餐廳擔任清潔工，他在初三接受檢測時陰性，初五與親友聚會，初七出現病徵，衞生防護中心目前懷疑他初八上班時在餐廳內造成傳播。而與他聚會的一名親人，其後亦確診。

▼K11 MUSEA LEGOLAND延期開幕▼