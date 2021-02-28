新冠肺炎・最新｜K11名潮共44人染疫　牽連九龍醫院、診所護士

撰文： 孔繁栩 朱海棋 陳淑霞 黃穎津 袁澍 勞敏儀 最後更新日期： 2021-02-28 18:51

新冠肺炎疫情有反彈跡象，今日（28日）公布單日新增確診數字反彈至22宗，其中4宗無源頭，累計個案增至11,006宗。尖沙咀K11 MUSEA「名潮食館」群組再擴大至44人染疫，並牽連九龍醫院、西醫診所護士。而K11 MUSEA亦有其他餐廳食客及Cartier員工中招。另外，今日初步確診個案有十多宗，料明天確診。 政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇向《香港01》稱，政府過早放寬社交距離措施，重燃病毒傳播鏈，但相信當局是為重振經濟、就業妥協。消息人士稱，衞生防護中心已經擴大追蹤患者的密切接觸者網絡，需時一周觀察成效，當疫情蔓延至更大型群組爆發，便又要收緊防疫措施。

【18:12】尖沙咀一帶人流密集的購物商場，除了K11 Musea爆發群組感染，主動一連兩日閉館外，海港城的「金不換泰國餐廳」亦有傳菜員確診。

該餐廳今日（28日）已暫停營業，而海港城整體仍然人流不少。餐廳對面的運動服裝店仍有不少人在購物，而同層的蛋糕店Lady M，仍有大批食客排隊等候。有市民表示自己做足措施，不怕有風險；但亦有人事前不知道商場有人確診，從記者處得知情況後表示「即刻想走」，著家人盡快購物，盡早離開。

相關新聞:海港城金不換員工確診 商場人流未減 有市民得知後「嗱嗱聲走」

初步確診逾10多宗 至少6宗無源頭 包括Canon維修中心職員

【17:03】歐家榮表示，收到安心出行App風險通知的人士可獲一次免費檢測。又說2月19日有K11 MUSEA員工出現超級傳播，十多名名潮食館的食客尚未聯絡到，呼籲曾到商場人士檢測。

【16:52】何婉霞表示，將軍澳醫院58歲女病房服務助理初步確診。該女患者住安泰邨置泰樓，與確診幼子及幼子朋友同住，該朋友在K11 Ｍusea曲奇店Twinkie Cookies工作 （該曲奇店員工未確診，但有病徵）；九龍醫院IT員工初步確診，R座1樓所有職員檢疫，地下樓層人士檢測。

強制檢測大廈｜增19處所 涉柏寧酒店 多名患者曾訪K11 MUSEA

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代最新疫情。

今日新增22宗確診個案，其中4宗無源頭；5宗輸入個案。

K11 MUSEA Cartier員工確診；另外名潮食館群組增10宗確診，擴至合共44宗確診。

一名源頭不明個是20歲男子，住安泰邨置泰樓，其同住媽媽及住秀茂坪邨的29歲哥哥初步確診。

另一名源頭不明個案是31歲男子，在三間酒店接待大堂工作，潛伏期於灣仔旭逸雅捷酒店、銅鑼灣柏寧酒店、油麻地九龍樂庫特酒店工作。他在傳染期曾到銅鑼灣火鍋店「牛大人」光顧。

源頭不明53歲女患者，曾到K11 MUSEA 5樓食肆Lilium by Gitone食下午茶，但不是傳染期。

一宗有關連個案，是大角咀埃華街黃頌仁醫生醫務所的一名護士。2月22日、24 日有3名K11 MUSEA名潮食館確診食客去過這間診所睇醫生，懷疑護士因此被傳染。

另外，九龍醫院一名IT員工初步確診，與一名曾往K11名潮初步確診人士有關，涉及50多名密切接觸者須檢疫。

【15:55】新冠疫情反彈，本港尖沙咀K11 MUSEA「名潮食館」成為新爆疫地點，已有34人確診，連同7名初步確診，累計41人中招。政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇向《香港01》稱，政府過早放寬社交距離措施，重燃病毒傳播鏈，但相信當局是為重振經濟、就業妥協。消息人士稱，衞生防護中心已經擴大追蹤患者的密切接觸者網絡，需時一周觀察成效，當疫情蔓延至更大型群組爆發，便又要收緊防疫措施。

K11 MUSEA名潮爆疫 袁國勇：過早放寬措施 如不迅速檢測或爆發

【14:09】消息指今日新增20宗確診個案，而截至昨日累計已有10,984宗，即今日將破1.1萬宗。

瑪麗醫院公布，一名73歲確診男病人（個案編號：5754）昨晚離世。至今共有193名病人於公立醫院離世，連同6名在家或在私家醫院不治病人，總計有199名病人死亡，死亡率為0.018%。

該名老翁去年11月23日被送往將軍澳醫院，於12月9日轉送瑪麗醫院成人深切治療部接受隔離治療。病人經治療後，病毒抗體呈陽性，衞生署於今年1月28日解除其隔離令。病人因呼吸衰竭先後於成人深切治療部及普通病房繼續留醫，惟其病情其後持續惡化，延至昨晚11時16分於成人深切治療部離世。

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爆疫K11 MUSEA停業兩日設流動檢測站 銷售員：應停多幾日等結果

【12:07】尖沙咀商場K11 MUSEA爆疫，名潮食館累計41人中招，今早9時起已主動安排3部流動檢測車。有銷售員建議，商場應延長停業時間，「停多幾日等晒結果好啲。」亦有職員稱，同事得知消息後避免到爆疫的樓層。

K11 MUSEA發言人表示，今早9時起已主動安排3部流動檢測車，為所有商場員工及食肆租戶員工進行免費新冠肺炎病毒檢測。預計今日可為共約1500人採樣檢測，檢測後24至48小時會獲得結果。商場所有員工必須取得陰性檢測証明後，才可進入館內工作。商場主動今、明兩天(2月28日及3月1日）閉館，為場內所有空間、通風系統、餐廳及商舖進行深層清潔及消毒。名潮食館的廚房的抽氣及補風乃完全獨立系統，直接抽出室外，並沒有與其他食肆或商舖連接。該餐廳的通風設計及風量，亦由食環署及相關部門批准。

【11:58】政務司司長張建宗指近日出現餐廳群組感染個案之外，社區持續存在源頭不明的個案，疫情仍然反覆，甚至有上升趨勢，令人憂慮，市民必須保持警惕，注意個人衞生，盡量不要群組聚集；香港經濟要早日復蘇，市民回復正常生活，做好遏制疫情工作及全港市民盡快接種疫苗至關重要。



網上預約系統會於明天(3月1日)上午九時起再次開放，接受市民預約；另外，德國生產的復必泰﹙BioNTech﹚疫苗的第一批585,000劑已於昨日(2月27日)抵港。政府將會盡快開放網上預約。

疫苗網上預約3月1日再次開放 張建宗：疫情有上升趨勢 令人憂慮

【11:54】新冠肺炎疫情持續，本港旅遊業蕭條。商務及經濟發展局局長邱騰華今日（28日）在電台節目表示，雖然全球陸續接種疫苗，但疫情不會一夜間消失，在重啟經濟活動前要做好防備，保持審慎態度。至於旅遊氣泡方面，邱認為要先建立兩地信心，否則關口「開開閂閂」，旅客無法安排行程。

旅遊氣泡｜邱騰華：針卡不代表世界通行 雖有疫苗但仍要有所防備

【11:52】食物環境衞生署今日宣布，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費2019冠狀病毒病檢測服務，以保障公眾健康。計劃的網上登記截止日期已延至3月31日，曾經登記並已接受檢測的高接觸群組亦可再次登記。

▼科興、BioNTech/復星疫苗 港九新界接種地點名單▼

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▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼2月27日，市民接種新冠疫苗情況▼

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▼2月27日，首批BioNTech疫苗運送到港▼

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▼焦點報道▼

昨日總覽：新冠肺炎・2.27｜增33宗確診 72歲男子接種科興疫苗後心悸送院

K11MUSEA名潮食館｜圖解超級傳播者與其他患者關係 累計41人染病

爆疫的K11 Musea食肆「名潮食館」疑出現「超級傳播事件」，令到員工、食客都染疫，群組累計已有41人確診或初步確診。《香港01》整理患者資料，發現被暫時界定為「超級傳播者」的是一名72歲男子，他在該餐廳擔任清潔工，他在初三接受檢測時陰性，初五與親友聚會，初七出現病徵，衞生防護中心目前懷疑他初八上班時在餐廳內造成傳播。而與他聚會的一名親人，其後亦確診。

強制檢測大廈｜增29地點 美景樓二次強檢 8個工作場所上榜

源頭不明個案的大廈須強制檢測，包括杏花邨45座、屯門海翠花園4座等；而九龍城美景樓1期為第二次被納入強檢。而有關連個案亦涉及新增12座大廈，包括如心艾朗酒店、北角富澤花園富達閣、⾧沙灣昇悅居2座等。

當局今日開始收緊工作場所檢測標準，8個工作場所須強制檢測，包括大埔比華利山別墅會所、德萃幼稚園（紅磡）和瑪麗醫院K座528室等。

確診食肆大廈｜鮮芋仙上榜 42歲患者訪6餐廳包括Blue Bottle咖啡

衞生防護中心晚上更新患者行蹤，多25間餐廳上榜，包括多間著名餐廳，如日本過江龍拉麵店AFURI「阿夫利」、荃灣鮮芋仙等。此外，一名42歲「名潮食館」女患者，曾到多間熱門餐廳，包括國際金融中心（IFC）「Blue Bottle Coffee」、名店坊「小包包Little Bao」，及「Pancake專門紗織」等。

科興疫苗｜72歲男子於官涌體育館接種 七分鐘後現心悸送院

周六（27日）早上有一名72歲男子到官涌體育館的社區接種中心接種科興疫苗，7分鐘後出現心悸，為安全起見送到伊利沙伯醫院治理。伊利沙伯醫院發言人指，該名病人截至晚上10時情況穩定。

▼K11 MUSEA LEGOLAND延期開幕▼