爆疫K11 MUSEA停業兩日設流動檢測站　銷售員：應停多幾日等結果

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-28 13:44

本港新冠肺炎疫情反覆，尖沙咀K11 MUSEA的「名潮食館」爆疫，截至昨日（27日）累計有34人確診，包括20名食客，餘下9名員工及5名密切接觸者；連同7宗初步確診，群組累計升至41人。 K11 MUSEA由今日（28日）起連續兩日閉館，並安排共3輛流動採樣車，為商場及食肆租戶員工提供免費檢測，而多名職員即使放假亦到場檢測。有銷售員建議，商場應延長停業時間，「停多幾日等晒結果好啲。」亦有職員稱，同事得知消息後避免到爆疫的樓層。

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K11 MUSEA今早9時已安排兩輛流動採樣車，停泊在商場的通風走廊，為所有商場及食肆租戶員工提供免費鼻腔拭子檢測，而另一輛採樣車，將於下午1時停泊在洲際酒店旁，商場稱暫定提供為期一日的檢測服務，視乎情況決定是否延長服務。

K11 MUSEA今早9時已安排兩輛流動採樣車，停泊在商場的通風走廊，為員工提供免費檢測。（歐陽德浩攝）

記者今早11時到場觀察，發現接受檢測的員工人數不多，長期維持約5人排隊等候檢測。員工只需向保安確認身份後，便可進入檢測區域登記身份及接受檢測。

在K11 MUSEA任職銷售員的陳先生表示，所在的店舖位於名潮食館附近，坦言「冇乜辦法。」但他指出，名潮食館環境衞生良好，不清楚為何會爆疫。他建議商場應延長停業時間，「停多幾日等晒結果好啲。」

外判公司職員、於商場停車場負責植物擺設的龔女士指，平時長期穿戴手套工作，以及自備飯盒，故不擔心會感染病毒。問到為何不到社區中心接受檢測，她表示雖然今日放假，但公司今早特地提醒員工檢測，「公司打電話嗌我哋返嚟做。」

K11 MUSEA商場工程消防組的黃先生指，社區檢測中心預約時間已滿，因此滿意公司安排免費檢測。（歐陽德浩攝）

維修員：同事避免到爆疫的樓層

商場工程消防組的黃先生亦不感到擔心，稱平時不會到名潮食館所在的樓層工作，而辦公室並非位於商場內。他亦指，社區檢測中心預約時間已滿，因此滿意公司安排免費檢測。而維修部門的殷先生指，同事得知消息後避免到爆疫的樓層，「我哋都冇再出去上面樓層。」

維修部門的殷先生指，同事得知消息後避免到爆疫的樓層。(歐陽德浩攝)

K11 MUSEA：名潮食館的通風系統獨立

K11 MUSEA表示，商場所有員工必須取得陰性檢測証明後，才可進入館內工作。而今明兩日閉館，為場內所有空間、通風系統、餐廳及商舖進行深層清潔及消毒。

K11 MUSEA又指，至於名潮食館的通風系統，其廚房的抽氣及補風是獨立的系統，空氣直接抽出室外，並沒有與其他食肆或商舖連接。而餐廳的通風設計及通風量，亦由食環署批准。

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