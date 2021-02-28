初步確診逾10多宗　至少6宗無源頭　包括Canon維修中心職員

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-28 18:19

第四波疫情未平，本港今日（28日）錄得22宗確診，初步確診則有10多宗。衞生防護中心公布，初步確診個案中，至少6人感染源頭不明，其中一人為36歲葵涌偉倫中心佳能（Canon）相機男維修員。而中九龍幹線地盤再有人染疫，涉及啟德西地盤的一名保安員。

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衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在疫情記者會上，簡介10多宗初步確診患者資料，暫時至少6人無源頭，葵涌大連排道200號偉倫中心二期佳能（Canon）任職相機維修員的36歲男子，他最近上班日為2月26日，2月27日發病，本身住葵芳邨葵安樓。

此外，一名30歲演藝學院兼職男老師，其最近上班日已是2020年11月，他2月23日發病，2月26日在社區檢測中心測試後發現呈樣本陽性，他住廣東道887號海威大廈。

葵涌偉倫中心二期佳能Canon相機男維修員初步確診。（資料圖片／中關村在線授權使用）

第三人23歲菲律賓籍男子，他任職中環德輔道中環球大廈LBC Express分店收銀員，傳染期內到過元朗同益大廈公司分店工作，他2月26日發病亦是最近上班日，住荃灣祐建樓。

至於早前爆疫的中九龍幹線地盤，一名於啟德西地盤的41歲男保安員染疫，承判商為金門建築有限公司，他2月22日發病，最近上班日為2月28日，住荔景邨樂景樓，跟他接觸的保安員都被列為密切接觸者，若他明天確診，該地盤人士都要接受強制檢測。

一名於葵涌葵昌路貿易中心一間公司擔任財務秘書的54歲人士，2月13日發病，同日為最近上班日，住上水，暫未知感染源頭。

而觀塘秀茂坪邨秀康樓的62歲家庭主婦，2月23日有輕微病徵，該廈早前已有確診患者，居民2月26日要做強制檢測，故她透過強檢被找到，她所住的單位跟早前患者單位不同樓層及不同座向。