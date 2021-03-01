新冠肺炎・最新｜政府首公布：3男1女接種科興疫苗後送院

撰文： 袁澍 朱海棋 黃詠榆 勞敏儀 鄭翠碧 歐陽德浩 黃穎津 最後更新日期： 2021-03-01 23:39

新冠肺炎疫情有反彈跡象，周日（2月28日）公布單日新增確診數字反彈至22宗，其中4宗無源頭，累計個案增至11,006宗。尖沙咀K11 MUSEA「名潮食館」群組再擴大至44人染疫，並牽連九龍醫院、西醫診所護士。而K11 MUSEA亦有其他餐廳食客及Cartier員工中招。另外，初步確診個案有十多宗。

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確診食肆大廈｜演藝學院教師檢測後5天始確診 期間到大館樂茶軒

【23:35】本港新冠肺炎疫情反覆，本港周一（1日）新增14宗確診個案，當中5宗為源頭不明本地個案。據衞生防護中心晚上公開確診者行蹤報告，K11 MUSEA「名潮食館」群組新增4宗相關個案，包括一名25歲男子自2月27日起不適，居石硤尾邨美薈樓，同座近日累計4宗確診，均屬「名潮食館」群組。



另外，新增2間餐廳留下感染源頭不明確診者足跡，包括演藝學院30歲兼職男教師，曾到訪大館的樂茶軒。樂茶軒公布，將關閉一天全面消毒，並要求所有員工檢測。

▼2.26中央圖書館展覽館接種科興疫苗首日▼

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安心出行｜傳周二起將突擊巡食客 食環署：適切階段會嚴厲執法

【23:25】食肆由2月18日起可恢復晚市堂食至晚上10時，並增至最多4人一枱，惟食客進入前須以手機掃描「安心出行」二維碼或登記個人資料。有指食環明起（2日，星期二）將突擊巡查食肆，根據餐飲業務處所違反《規例》中有關「安心出行」的措施，其負責人將會被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。

▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼

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科興疫苗｜4人接種後送院 出現眩暈、顫抖、血壓高、心悸等

【22:50】科興疫苗現正進行種，政府公布今日共有約6,400名市民接種第一劑疫苗，累計超過27,000人已接種。

政府首度公布，截至今日零時零分，過往24小時共有4宗送院個案，當中三人為中年男子，另一為一名69歲婦人，均是在中央圖書館社區疫苗接種中心接受注射。

1. 一名 39 歲男子到中央圖書館接種疫苗後，眩暈及顫抖，於上午11 時 58 分被送往律敦治醫院留醫觀察，情況穩定。

2. 一名 69 歲女子到中央圖書館接種疫苗後，血壓較高及身體無力，於下午 3 時 54 分被送往律敦治醫院，情況穩定，無須留醫。

3. 一名 48 歲男子到中央圖書館接種疫苗後，血壓高及心悸，於下午 6 時 48 分被送往律敦治醫院，情況穩定，無須留醫。

4. 一名 45 歲男子到中央圖書館接種疫苗後，眩暈，於下午 7 時 43分被送往律敦治醫院，無須留醫。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

疫苗接種中心｜承辦商指醫管局拒「放人」 缺一半人手憂影響服務

【22:45】政府正推行新冠疫苗接種計劃，29間社區接種中心當中，有20間由私人承辦商營運，承辦商需自行招聘醫護人手，以提供6個月的服務。



有份營運灣仔伊利沙伯體育館接種中心的「醫護誠信同行」，其主席林哲玄向《香港01》投訴，指中心早前聘請大量公立醫院的醫護人員，在其工餘時間或假期到中心工作，但醫管局卻不願「放人」，不批准醫護這項外間工作。他稱，該中心有超過一半人手都來自醫管局，若最終醫管局不願協助，中心服務或受影響，未必能夠啟用所有接種間。他直言，接種疫苗的工作並非牟利，亦是為了香港市民，批評醫管局為何不能彈性處理。

林哲玄投訴指，灣仔伊利沙伯體育館接種中心早前聘請大量公立醫院的醫護人員，在其工餘時間或假期到中心工作，但醫管局卻不願「放人」，不批准醫護這項外間工作。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

名潮食館爆疫 政府「加辣」食肆周四起需設執枱專員 加強通風

【17:30】新冠肺炎疫情再次反彈，尖沙咀K11 MUSEA名潮食館群組已累計至48宗個案，衞生防護中心指染疫人數或會再增加。政府抗疫專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今（1日）下午2時半到商場視察，他指出名潮食館地下樓層的送風量，只及設計要求的三分一，極大機會引致食肆內出現「短距離空氣傳播」，病毒感染大部份顧客及員工。他又提到，餐廳的茶水間內擺滿大量用過的餐具等，亦可能是播毒源頭，K11 MUSEA商埸將於周六重開，屆時應大致安全。

【16:45】食衛局副局長徐德義宣布，即將到期的防疫措施將會延長兩周至3月17日，限聚令維持4人，晚間堂食仍會維持至晚上10時。

【16:40】衛生防護中心日前公布的確診個案中，其中一人是20歲男子（# 10990），在2月24日發病，26日樣本呈陽性，在旺角Sports Gallery任兼職員工，最後上班是2月21日，與家人同住觀塘安泰邨智泰樓，而他的母親及哥哥初步確診。其58歲母親是在將軍澳醫院任職4S病房服務助理，在2月27日發病，同日知悉兒子初步確診，自己檢測亦呈陽性。而其29歲哥哥是拳擊教練，但去年12月之後已沒有上班，在2月22日發病，住秀茂坪邨秀逸樓，潛伏期曾到弟弟家中用膳。

今日記者到該店舖視察，位於旺角山東街Sport Gallery照常營業，老闆指昨日收到通知，當晚已經請清潔公司前來做全面消毒。而所有員工已經接受測試，都呈陰性。

【14:57】瑪嘉烈醫院今日公布，一名有長期病患的79歲男病人（個案編號：10023）因發燒及需要氧氣支援，上月23日由檢疫中心轉送北大嶼山急症室接受治療，及後轉送瑪嘉烈醫院深切治療部留醫，並確診感染新冠肺炎。衞生署於2月21日解除其隔離令，惟病人情況持續惡化，延至昨晚9時49分離世，本港累計已有200人因新冠肺炎離世。

【14:39】公務員事務局局長聶德權就接種疫苗安排，宣布復必泰將於本周三（3日）起接受預約登記，可預約至3月30日。5個優先群組可在7間接種中心預約接種。政府將於下周三（10日）起為市民接種復必泰，名額超過14萬個。

【14:00】衛生防護中心今發稿，指今增14宗確診個案，當中包括3宗為輸入個案，5宗為源頭不明的本地個案，其餘6宗與本地個案有流行病學關連。由於5宗源頭不明本地個案已在昨天記者會公布，所以今日將不設疫情記者會。

【12:57】新冠肺炎疫苗接種全面展開，有私家醫生今日（1日）早上已陸續收到80劑科興疫苗及5支腎上腺素，明日便正式為市民開打，現時預約已滿，約2至4日便會用完80劑疫苗。他提醒已預約市民要帶備身份證，優先群組的紀律部隊、機組人員等更要出示工作證。

相關新聞：新冠疫苗｜有私家醫生已收80劑科興疫苗 明日始注射現時預約已滿

▼科興、BioNTech/復星疫苗 港九新界接種地點名單▼

【12:14】本港第四波新冠肺炎疫情未受控，近日K11 MUSEA更出現多宗感染，及爆發「名潮食館」群組。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（1日）表示，本港檢測配套長期不到位，K11 MUSEA多名員工感染可能與檢測慢有關。呼吸系統專科醫生梁子超亦指，本港檢測滯後是最大漏洞，恐有患者帶病上班，增加傳播風險，認為要確保1至2日內出到檢測報告。



有市民致電電台節目「烽煙」，指先後做深喉唾液樣本及鼻咽拭子採樣，但分別等候9天及3天才收到結果。

相關新聞：強制檢測│市民等9日才有報告 專家指配套不到位 應2日內出結果

【11:59】新冠疫苗接種上周開始，預約系統今日（1日） 上午9時重新開放，不過即時顯示要等約一小時，方可進入系統。登記流程與早前一樣，惟是次新增了3間中心接種科興，分別位於將軍澳體育館、葵青林士德體育館和屯門友愛體育館。在系統一小時內，醫管局18間普通科門診診所名額近乎爆滿，只有一、兩間診所尚餘零星時段，至於8間社區中心相對有較多名額，但中央圖書館（展覽館）不久後亦已額滿。

相關新聞：新冠疫苗｜重啟預約一小時 18門診名額幾乎爆滿 8間中心仍有位

【11:57】新冠肺炎疫苗接種計劃如火如荼，政府今日（1日）公布提供疫苗接種的私家醫生名單，共有833名醫生參與提供科興疫苗接種，當中油尖旺區佔120位醫生冠絕全港18區。值得留意的是，離島區有6名醫生參與，全部都在東涌執業，即長洲、愉景灣、梅窩等離島地方都無私家診所為居民打針。

相關新聞：疫苗注射西醫名單曝光833名私醫供科興疫苗 油尖旺最多醫生參與

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【09:18】本港新冠肺炎疫情反覆，K11 MUSEA「名潮食館」感染群組累計44人確診。呼吸系統專科醫生梁子超今日（1日）在港台節目《千禧年代》表示，「名潮」群組陸續浮現第二代傳播，已響起警號，不過「名潮」傳播出現在午市，涉跨枱食客，相信與放寛晚市及四人一枱無關。



港大感染及傳染病中心總監何栢良則認為，K11 MUSEA出現多人確診與放寛社交距離措施有關，推算「名潮」群組可能尚有3名患者，擔心會流入社區出現傳播鏈。



相關新聞：名潮群組｜梁子超指傳播在午市與晚市無關 何栢良推算尚有3患者【09:04】K11 MUSEA延長閉館至周五。K11集團指，為了額外保障全體員工及訪客的健康，商場將主動安排流動檢測車於本周三再次進駐，為商場員工免費進行覆檢，以確保全體員工第二次測試結果亦呈陰性才上班；商場亦會請租戶員工參與第二次檢測，為員工及訪客的健康提供雙重保障。因此，閉館時間將延長至3月5日，務求商場有足夠時間完成第二次檢測。

【09:00】記者9時登入疫苗預約系統，預計等待時間多於一小時。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼ 過去14天確診患者行蹤、住址▼

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【00:01】K11 MUSEA「名潮食館」群組持續擴大，本港周日（28日）新增22宗確診，「名潮食館」群組則擴大至44人中招。其中一名患者在潛伏期曾光顧佐敦富都茶餐廳、位於觀塘創紀之城5期的京饌，以及Table 18 Bar & Restaurant，而京饌早前已公布有確診者到訪過。

此外，在建造業議會工作的53歲女子，在潛伏期曾到訪 K11 ARTUS內的The Chamber。

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▼2月27日，市民接種新冠疫苗情況▼

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▼2月27日，首批BioNTech疫苗運送到港▼

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