新冠肺炎・最新｜確診個案破1.1萬宗　K11 MUSEA名潮食館持續爆疫

社會新聞
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新冠肺炎疫情有反彈跡象，周日（2月28日）公布單日新增確診數字反彈至22宗，其中4宗無源頭，累計個案增至11,006宗。尖沙咀K11 MUSEA「名潮食館」群組再擴大至44人染疫，並牽連九龍醫院、西醫診所護士。而K11 MUSEA亦有其他餐廳食客及Cartier員工中招。另外，初步確診個案有十多宗。

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【00:01】K11 MUSEA「名潮食館」群組持續擴大，本港周日（28日）新增22宗確診，「名潮食館」群組則擴大至44人中招。其中一名患者在潛伏期曾光顧佐敦富都茶餐廳、位於觀塘創紀之城5期的京饌，以及Table 18 Bar & Restaurant，而京饌早前已公布有確診者到訪過。
此外，在建造業議會工作的53歲女子，在潛伏期曾到訪 K11 ARTUS內的The Chamber。

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