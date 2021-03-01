35+初選｜案件押後至早上11時半　被告譚凱邦、林景楠不適送院

撰文： 朱棨新 呂樂謙 陳家怡 羅家晴 勞敏儀 陳永武 曹家駿 最後更新日期： 2021-03-02 04:05

47名有份參與去年民主派初選的人士，包括戴耀廷、岑敖暉、梁國雄及譚文豪等，涉違《港區國安法》被控以串謀顛覆國家政權罪，眾被告昨到警署報到後即被拘留，並於今早(1日)押解到西九龍法院提堂，料聆訊在早上約11時開庭。今早未到8時，已有逾百市民到法院守候，至早上十時，法院外有超過400人排隊。由於所涉被告眾多，不少被告均稱未能與律師會面，總裁判官蘇惠德把案押後至下午重開。

下午3時45分，法庭仍未正式開審，西九龍法院外情況變得緊張，有支持者叫「五一」口號及舉起手勢，警察則舉起紫旗，法院內的一號法庭則於4時過後重開，控方要求案件押後至5月31日再提訊，並要求拒讓被告保釋。

眾被告的保釋申請由傍晚一直進行至凌晨二時，女被告楊雪盈不支暈倒需送院，總裁判官准案件押後至周二(2日)早上11時半繼續。

【03:50】兩名被告荃灣區議員譚凱邦及「阿布泰國生活百貨（AbouThai）」創辦人林景楠感不適，由救護車送往明愛醫院治理。譚凱邦入院時，向傳媒表示：「還可以。」

【03:20】再有救護車抵達現場，未知是否有人不適。

【03:02】總裁判官蘇惠德表示，原想繼續處理案件，但因應有被告體力不支，遂押後案件。

【02:44】總裁判官蘇惠德把案件押後至早上11時半繼續處理。除了留醫的徐子見和楊雪盈還押警方看管外，其他被告都還押懲教處看管。

【02:37】法庭重開，代表楊雪的律師庭上透露楊剛才暈倒，幸得郭家麒協助。楊當時有意識，但未能起身，已被送往明愛醫院。

【02:00】有救護車駛至西九龍法院，疑因法院外大閘出問題，救護車在法院外等候數分鐘才能駛入。救護員之後有到法庭查看楊的情況，楊從法庭犯人欄通往囚室的通道離開，並上了救護車。

【3月2日01:49】女被告楊雪盈不支暈倒，暫時休庭。據了解，楊因不適，原想步入犯人欄。惟期間不適暈倒，由身旁的梁國雄扶著，之後躺臥在地上，被告之一又是醫生的郭家麒有上前查看楊的情況。

現時法庭只是聽取了47名被告中約20人的保釋申請，即尚有超過一半的被告仍在等候律師代為陳詞。

【22:57】據悉，一名辯方律師今晚較早之前在西九龍法院門外，被身穿警察背心的警員拘捕。消息指，該名懷疑被捕的律師姓邱，暫時未知因何控罪被捕，現場警員亦拒絕透露是否正式拘捕他，據悉，該名律師被戴上膠手扣後，被押上一部7人車。消息指，該名律師代表8名被告，包括趙家賢、鍾錦麟、劉頴匡、楊雪盈等。

一名姓邱律師被押上一部七人車。

部份被告及律師准先用膳

【22:30】控方問可否明天繼續，但有被告明天有案件要處理，未能明天繼續。控方表示，以現時情況，或再需要3、4小時。蘇官表示：「人道上，唔可以唔畀食飯」，到時因應進度，准不會短時間內陳詞的被告和其律師團隊，先離席用膳。

本案的被告共47人，至近晚上11時，只有約9名被告完成保釋申請的陳辭，尚有三十多人的申請有待處理。

【20:11】法庭仍在處理各被告的保釋申請，並曾稍作休庭，林卓廷又再趁機會向庭內的咪高峰謂：「開埋區議會呀。」

案件再開庭後，戴耀廷的代表律師指，戴明天有一宗上訴庭的案件，區諾軒的律師亦指，區明天要覆行社會服務令。蘇官回應指：「今晚應該處理到。」

警方突在發祥街拉起封鎖線

【19:45】 警方在發祥街近星匯居突然沖向對面馬路，並拉起封鎖線要求在蔬菜統營處外停留人士出示證件，現場多名記者被截查，被要求出示身分證及記者證，部分在現場停留的市民一字排開逐個檢查證件。

警方在東京街推進指有未經批准集結

【18:37】 警方在東京街西往通州街推進，在場人士夾在警方封鎖線之間。警方指現場有未經批准集結。

【18:22】警方在法庭外拉起橙帶，一路推進至通州街與東京街西交界，要求在場人士離開。

【17:46】警方再次呼籲在場人士盡快離開，強調今日的籌號已經全部派發，其後隨即有司法機構人員關上法院的大閘。

【17:38】警方表示，由於已經沒有籌號派發，要求在場人士馬上離開，否則有機會票控他們違反限聚令。警方隨即拆去所有排隊使用的橙色膠帶和雪糕筒。

法庭暫休庭片刻，之後眾被告們會作保釋申請。

梁家傑形容本案為228

【17:14】有司法機構職員舉牌通知在場排隊的市民，所有預留位置已滿，籌號亦已全部派發。

而在法庭內，代表譚文豪的資深大律師梁家傑，則形容本案為「228」，必定記載史冊，因本案是本港公平選舉制度江河日下的第一步。受審不是47名被告，而是香港司法制度和法治精神。

代表林景楠的資深大律師則指，林為阿布泰國生活百貨的行政總裁，他的女兒今早曾問：「爸爸在那？」

控方反對全部被告保釋

【17:11】控方回應指，押後3個月是合理時間，解釋要檢查和分析的數碼物品達400項，包括電話、手機等，警方亦需調查涉案資金流向。此外，警方亦需替選舉事務處的職員等錄取口供。控方又表示，反對全部被告保釋。

辯方律師質疑控方趕著檢控是否為趕及兩會

【16:46】代表譚文豪等人的資深大律師梁家傑批評，控方應完成調查，才作出檢控，反問控方為何現要趕著檢控被告，是否「趕兩會？」

法院外警方設下封閉線

【16:36】警方將封鎖線押至東京街北近富昌邨巴士站位置，並向現場十多名市民進行截查。警方其後警告在東京西街近英華書院外的市民，指他們涉嫌非法集結，要求他們立即散去，否則會使用暴力進行驅散和拘捕。警方又有截查駛過的私家車。

林卓廷開庭前大叫老婆我愛你

【16:08】法院內一庭重開聆訊，控方表示，全部被告毋須答辯。控方申請把案件押後3個月，即5月31日，期間警方會繼續調查，但有辯方律師表明反對押後3個月。辯方亦質疑控方濫用權力和程序，有律師甚至表示有被告可即時答辯。

林卓廷在開庭前，透過法庭內的揚聲器謂：「老婆，我愛你」。

法院外人士嗌五一 警舉紫旗

【16:05】下午3時45分西九法院門口出現違反國安法旗，警方警告在場排隊人士有機會觸犯非法集結罪。下午四時許，有在場人士舉起「51手勢」、高嗌「五大訴求，缺一不可」等口號。警方在現場舉起紫旗，指現場人士叫喊的口號涉違反《港區國安法》，有分裂國家意圖，要求現場人士停止叫喊。警方隨後再高舉藍旗，指現場人士的行為涉嫌非法集結，有近二百名警員在場戒備。舉旗後約十五分鐘後，警方封鎖有關區域，並要求在場人士立即離開，否則進行拘捕。

案件開庭在即，法院外氣氛突變緊張。(詳看下圖)

【15:55】眾被告再出庭，聆訊快將繼續。

何桂藍開庭前大叫未見律師

【12:45】雖然司法機構昨日新聞稿稱料於今早約11時處理案件，惟至中午12時過後，仍未能正式開庭。法庭在約12時15分傳出消息指，法官將會開一開庭，惟之後一直未有開庭，至約12時45分，眾被告入庭，有部份被告坐在犯人欄外一排，其他被告則在犯人欄內，女被告何桂藍在開庭前大叫：「開庭前都無得見我律師。」裁判官蘇惠德於12時51分出庭，並稱由於多名被告尙未會見律師，蘇官表示會給予足夠時間予辯方，遂押後至下午3時半。

被告徐子見因仍留醫，今未有到庭，但有律師代表出庭。今天代表被告的律師包括：資深大律師潘熙、許紹鼎、梁家傑和夏博義，大律師馬維錕、黃宇逸等。

劉慧卿稱希望市民的支持訊息能傳給47名被告

【12:00】民主黨前主席劉慧卿在法院外輪候，她聯想起當年多名市民湧入維園參與六四集會，有人進不了維園，仍來表達心意，她希望今天場外數以百計市民的支持和訊息能傳予庭內47名被告知道，令他們不孤單。

劉指本港初選已舉行多年；民建聯也有舉辦，批評是次以國安法控告多人，她擔心法庭不准他們保釋，指現時法院受壓，憂慮不能獨立和公正審理案件。

她認為，今次案件轟動全球，有外國使節到場，因為他們當香港彷如內地，「如果香港司法制度垮倒，香港就沒了」。她呼籲港人以和理非支持被捕人士，是香港幾十年來的抗爭方法，並用自己的方法爭取。

立法會前議員涂謹申和張超雄亦有到場。

多名泛民人士有到西九龍法院。(詳看下圖)

+ 3 + 3 + 3

【10:55】案件在西九龍裁判法院第一庭處理，獲准進庭的人士陸續進入，被告和律師都需經過安檢，警員則不用安檢。控方今由副刑事檢控專員(特別職務)楊美琪代表。

約30警在庭外戒備並配備紫旗

此外，法院外有市民拉起「釋放所有政治犯」橫額，警員指他們有機會違反顛覆國家政權罪，觸犯國安法，現場人士要求警方解釋，約30名警員戒備，有警員配備紫旗，警方以限聚令為由叫人現場人士離開。

【10:44】控罪書指被告宣揚、進行或參與謀劃多項行動。

47名被告被控1項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，一同串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他手段，嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能。

控罪指，被告宣揚、進行或參與謀劃在立法會取得大多數控制權，藉對特區政府提出的任何財政預算或公共開支，不論當中內容或內容的利弊如何，均不予區別拒絕通過，迫使特首解散立法會從而癱瘓政府運作，最終導致特首辭職。

而被告為達致該謀劃，參選或不參與立法會選舉，並承諾當選後，故意或蓄意不履行立法會議員職務，即擁護《基本法》及效忠特區。

支聯會主席李卓人在法院外表示，在香港從未見過如斯荒謬的事。(陳家怡攝)

李卓人在庭外稱事件荒謬

【10:15】支聯會主席李卓人在法院外表示，在香港從未見過如斯荒謬的事，因為初選是依照基本法，問及怎能說初選有罪，而被控的策劃行為並未付諸實行，反問是否思想也不容許。他認為共產黨是清算所有民主力量，達至震攝效果。他相信香港人不會放棄。

他估計，47名被告很大機會不可保釋，認為國安法下的香港法制以前完全不同，現時假設被告有罪。他表示不敢樂觀，希望香港人繼續加油。

輸候的市民一度高叫「政治檢控可恥」「沒有暴徒 只有暴政」和「光復香港 時代革命」等口號。

+ 6 + 6 + 6

【9:00】民陣昨天（2月28日）已呼籲市民今早到西九龍裁判法院聲援被告，今（1日）早未到8時，已有逾百名市民在法院外排隊，部分人帶備摺櫈和書本，輪候的包括早前亦因參與35+初選被捕但昨未被落控的前立法會議員鄺俊宇，以及香港眾志成員何嘉柔和黃莉莉。

法院外有人在警方設置鐵馬範圍內拉起寫有「釋放所有政治犯」橫額，現場有10多名警員戒備。另外有約10人手持國旗及區旗，並舉起橫額，叫「支持警察嚴正執法」和「落實國安法」等口號。

本案共涉47名被告，共39男8女，年齡介乎23至64歲，分別為：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨、劉頴匡、何桂藍、楊岳橋、林卓廷、鄒家成、范國威、梁國雄、陳志全、呂智恆、柯耀林、袁嘉蔚、梁晃維、鄭達鴻、徐子見、楊雪盈、彭卓棋、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、黃碧雲、何啟明、劉偉聰、劉澤鋒、胡志偉、施德來、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、伍健偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、譚凱邦、郭家麒、吳敏兒、尹兆堅、、林景楠、王百羽、李予信、余慧明、岑敖暉。(詳看下圖)

+ 39 + 39 + 39

警方於今年1月展開大規模拘捕行動，逾50名泛民人士被捕，當時全部均准保釋，原定於今年4月8日才需回警署報到。惟上周五警方突然通知眾人提前於2月28日到警署，其中47人昨被起訴被即被扣留。部份人士昨進入警署前似是「心中有數」，在警署外與親友擁抱道別。

多人士昨到警署報到前的情況及8名未被起訴的人士。(詳看下圖)

+ 10 + 10 + 10

案件編號：WKCC 813/2021