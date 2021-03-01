35+初選｜泛民47人涉串謀顛覆國家政權　數百市民到法院聲援

撰文： 朱棨新 呂樂謙 陳家怡 最後更新日期： 2021-03-01 11:27

47名有份參與去年民主派初選的人士，包括戴耀廷、岑敖暉、梁國雄及譚文豪等，涉違《港區國安法》被控以串謀顛覆國家政權罪，眾被告昨到警署報到後即被拘留，並於今早(1日)押解到西九龍法院提堂，料聆訊在早上約11時開庭。司法機構因應本案涉及的被告及律師人數眾多，已預留法庭內95個座位予被告及律師，家屬、傳媒代表及公眾人士，只能在法庭的延伸部份旁聽。今早未到8時，已有逾百市民到法院守候，至早上十時，法院外超過400人排隊，隊尾至發祥街西。《香港01》會跟進最新情況。

【10:55】案件在西九龍裁判法院第一庭處理，獲准進庭的人士陸續進入，被告和律師都需經過安檢，警員則不用安檢。控方今由副刑事檢控專員(特別職務)楊美琪代表。

30警在庭外戒備並配備紫旗

此外，法院外有市民拉起「釋放所有政治犯」橫額，警員指他們有機會違反顛覆國家政權罪，觸犯國安法，現場人士要求警方解釋，約30名警員戒備，有警員配備紫旗，警方以限聚令為由叫人現場人士離開。

【10:44】控罪書指被告宣揚、進行或參與謀劃多項行動。

47名被告被控1項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，一同串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他手段，嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能。

控罪指，被告宣揚、進行或參與謀劃在立法會取得大多數控制權，藉對特區政府提出的任何財政預算或公共開支，不論當中內容或內容的利弊如何，均不予區別拒絕通過，迫使特首解散立法會從而癱瘓政府運作，最終導致特首辭職。

而被告為達致該謀劃，參選或不參與立法會選舉，並承諾當選後，故意或蓄意不履行立法會議員職務，即擁護《基本法》及效忠特區。

支聯會主席李卓人在法院外表示，在香港從未見過如斯荒謬的事。(陳家怡攝)

李卓人在庭外稱事件荒謬

【10:15】支聯會主席李卓人在法院外表示，在香港從未見過如斯荒謬的事，因為初選是依照基本法，問及怎能說初選有罪，而被控的策劃行為並未付諸實行，反問是否思想也不容許。他認為共產黨是清算所有民主力量，達至震攝效果。他相信香港人不會放棄。

他估計，47名被告很大機會不可保釋，認為國安法下的香港法制以前完全不同，現時假設被告有罪。他表示不敢樂觀，希望香港人繼續加油。

輸候的市民一度高叫「政治檢控可恥」「沒有暴徒 只有暴政」和「光復香港 時代革命」等口號。

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【9:00】民陣昨天（2月28日）已呼籲市民今早到西九龍裁判法院聲援被告，今（1日）早未到8時，已有逾百名市民在法院外排隊，部分人帶備摺櫈和書本，輪候的包括早前亦因參與35+初選被捕但昨未被落控的前立法會議員鄺俊宇，以及香港眾志成員何嘉柔和黃莉莉。

法院外有人在警方設置鐵馬範圍內拉起寫有「釋放所有政治犯」橫額，現場有10多名警員戒備。另外有約10人手持國旗及區旗，並舉起橫額，叫「支持警察嚴正執法」和「落實國安法」等口號。

本案共涉47名被告，共39男8女，年齡介乎23至64歲，分別為：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨、劉頴匡、何桂藍、楊岳橋、林卓廷、鄒家成、范國威、梁國雄、陳志全、呂智恆、柯耀林、袁嘉蔚、梁晃維、鄭達鴻、徐子見、楊雪盈、彭卓棋、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、黃碧雲、何啟明、劉偉聰、劉澤鋒、胡志偉、施德來、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、伍健偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、譚凱邦、郭家麒、吳敏兒、尹兆堅、、林景楠、王百羽、李予信、余慧明、岑敖暉。(詳看下圖)

+ 39 + 39 + 39

警方於今年1月展開大規模拘捕行動，逾50名泛民人士被捕，當時全部均准保釋，原定於今年4月8日才需回警署報到。惟上周五警方突然通知眾人提前於2月28日到警署，其中47人昨被起訴被即被扣留。部份人士昨進入警署前似是「心中有數」，在警署外與親友擁抱道別。

多人士昨到警署報到前的情況及8名未被起訴的人士。(詳看下圖)