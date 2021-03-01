35+初選｜泛民47人涉串謀顛覆國家政權　逾百市民到法院聲援

撰文： 朱棨新 呂樂謙 陳家怡 羅家晴 最後更新日期： 2021-03-01 09:31

47名有份參與去年民主派初選的人士，包括戴耀廷、岑敖暉、梁國雄及譚文豪等，涉違《港區國安法》被控以串謀顛覆國家政權罪，眾被告昨到警署報到後即被拘留，並於今早(1日)押解到西九龍法院提堂，料聆訊在早上約11時開庭。司法機構因應本案涉及的被告及律師人數眾多，已預留法庭內95個座位予被告及律師，家屬、傳媒代表及公眾人士，只能在法庭的延伸部份旁聽。今早約8時許，已有逾百市民到法院守候，《香港01》會跟進最新情況。

民陣昨天（2月28日）已呼籲市民今早到西九龍裁判法院聲援被告，今（1日）早未到8時，已有逾百名市民在法院外排隊，部分人帶備摺櫈和書本，輪候的包括早前亦因參與35+初選被捕但昨未被落控的前立法會議員鄺俊宇，以及香港眾志成員何嘉柔和黃莉莉。

法院外有人在警方設置鐵馬範圍內拉起寫有「釋放所有政治犯」橫額，現場有10多名警員戒備。另外有約10人手持國旗及區旗，並舉起橫額，叫「支持警察嚴正執法」和「落實國安法」等口號。

47名被告包括39男8女，年齡介乎於23至64歲，全部均有份參與去年7月的初選，包括5名初選協調人，及各區的參選人。(詳看下圖)

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警方於今年1月展開大規模拘捕行動，逾50名泛民人士被捕，當時全部均准保釋，原定於今年4月8日才需回警署報到。惟上周五警方突然通知眾人提前於2月28日到警署，其中47人昨被起訴被即被扣留。部份人士昨進入警署前似是「心中有數」，在警署外與親友擁抱道別。

多人士昨到警署報到前的情況及8名未被起訴的人士。(詳看下圖)