李百全履新　首天到港台上任廣播處處長

商務及經濟發展局早前召開記者會,公開香港電台管治及管理檢討報告。商經局局長邱騰華當時表示,港台具有公共廣播機構及政府部門的雙重角色,要參照港台約章。他引述報告批評,港台管理出現多項問題,包括編輯管理制度存缺失,問責意識薄弱,人事管理有不足,以及投訴機制欠透明等。港台工會反駁報告指控,斥小組「欲加之罪,何患無辭」,形容報告企圖亂棍打死港台。

梁家榮早前向港台同事宣布提早離開時,以「寵辱無驚,去留無意。也無風雨也無晴」總結5年半任期,在英文版本中以「retirement(退休)」形容梁家榮的離任。

英文版本:

Dear Colleagues,

The time has come for me to bid you farewell.These past five and a half years of serving RTHK and society with you have been indelible, and I am grateful for every moment.

Thank you.

All my best.

Leung Ka-wing