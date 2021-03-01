李百全履新　首天到港台上任廣播處處長

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-01 09:33

商務及經濟發展局早前發表「港台管治及管理的檢討報告」，力數港台多項「缺失」，同時宣布由民政事務局副秘書長李百全出任廣播處處長，接替提早離任的前處長梁家榮。李百全今日（1日）正式履新。

▼2月19日，梁家榮最後一日上班告別港台員工▼

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2月19日，商務及經濟發展局局長邱騰華，以及商務及經濟發展局常任秘書長（通訊及創意產業）梁卓文舉行記者會，公布香港電台的管治及管理檢討報告。（歐嘉樂攝）

商務及經濟發展局早前召開記者會，公開香港電台管治及管理檢討報告。商經局局長邱騰華當時表示，港台具有公共廣播機構及政府部門的雙重角色，要參照港台約章。他引述報告批評，港台管理出現多項問題，包括編輯管理制度存缺失，問責意識薄弱，人事管理有不足，以及投訴機制欠透明等。港台工會反駁報告指控，斥小組「欲加之罪，何患無辭」，形容報告企圖亂棍打死港台。

李百全將於3月1日出任廣播處長。（政府新聞網）

梁家榮早前向港台同事宣布提早離開時，以「寵辱無驚，去留無意。也無風雨也無晴」總結5年半任期，在英文版本中以「retirement(退休)」形容梁家榮的離任。

梁家榮向港台同事宣布離任的中文版本： 各位同事： 驪駒在門。同舟相隨五載半，激流蕩；相濡相忘，銘感五內。寵辱無驚，去留無意。也無風雨也無晴。 梁家榮