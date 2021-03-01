直播｜K11 MUSEA名潮食館群組大爆發關閉至周五　袁國勇到場視察

撰文： 勞敏儀 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-01 14:29

新冠肺炎疫情再次反彈，尖沙咀K11 MUSEA名潮食館群組已累計至44宗個案，衞生防護中心指染疫人數或會再增加。政府抗疫專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今（1日）下午2時半將到商場視察，《香港01》將為大家現場直播。

K11 MUSEA名潮食館群組大爆發，商場需延長關門時間至周五(3月5日)。(資料圖片/余俊亮攝)

K11 MUSEA高級項目總監董正綱表示，商場關閉期間會安排三部流動檢測車為商場及食肆租戶員工免費檢測，昨已檢測1700名員工，暫時700人檢測呈陰性，今日將繼續提供免費檢測，並將於周三進行第二輪檢測 ，確保在最安全情況下本周六重開。

他估計，K11 MUSEA商場及食肆租戶員工約有2000人，部分租戶員工在政府檢測中心接受檢測，將要求商場員工周三接受第二次檢測，而租戶員工亦鼓勵再次接受商場安排的免費檢測。

K11 MUSEA今早宣布，為確保有足夠時間完成第二次檢測，將延長關閉時間至周五（5日），以便在周三（3日）再度安排流動檢測車，為商場及租戶員工提供免費覆檢，並確保全體員工第二次檢測結果呈陰性方可上班。商場亦會在閉館期間，安排專業人員及智能消毒機械人，為商場內所有公用空間、通風系統、餐廳及商舖深層清潔及消毒。

▼K11 MUSEA「名潮食館」爆疫，K11 MUSEA宣布延長閉館至周五▼

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K11 MUSEA名潮食館上月24日出現首宗確診個案，不足一周便變演成44人群組，衞生防護中心懷疑負責執枱的清潔工為「零號病人」，她上月18日開始咳嗽，翌日繼續上班至下午4時提早離開。

雖然清潔工有佩戴口罩，但估計她的飛沫較多，有機會停留在空氣通道，或導致食客受感染。衞生防護中心追蹤到的60多名食客中，已有三分一人確診，大部份為2月19日的午市食客，中心推斷該「零號病人」為超級傳播者，她離開餐廳後，或在商場、電梯多種公共設施逗留，將病毒傳播出去。

衞生防護中心懷疑為負責執枱的清潔工為「零號病人」，估計她飛沫較多，有機會停留在通道，或導致食客受感染。（資料圖片）

K11 MUSEA內亦有多間店舖曾有確診者到訪或工作，包括商場5樓的「Lilium by Gitone」、卡地亞（Cartier）等。群組亦擴散至學校及醫管局，位於大角咀的官立嘉道理爵士中學早前亦有一名學生「中招」，全校所有師生均須接受檢測，而醫管局總辦事處資訊科技及醫療訊息部亦有員工確診，50多名部門員工列為緊密接觸者須檢疫。