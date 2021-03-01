新冠疫苗｜復必泰週三起可預約共14萬劑　7接種中心可3星期內接種

社會新聞
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本港新冠疫苗接種計劃上周展開，公務員事務局局長聶德權今（3月1日）表示，市民本週三（3月3日）起可在網上預約復必泰（復星醫藥/BioNTech）疫苗，接種時段暫有三星期，由3月10至3月30日，名額超過14萬。

他又表示，目前有約830私家醫生共向政府訂了63,000劑，市民可免費接種；其後送了第一批後會視乎接種速度需求補充，送了第一批後會視乎接種速度需求補充，並只要優先組別向私家醫生預約接種，政府都會提供。

▼３圖看清　科興、BioNTech（復必泰）疫苗　預約接種及副作用詳情▼

聶德權表示，自從疫苗接種計劃上周五（26日）開始，至今踏入第四日，而過去三日有超超過2萬市民接種第一劑科興疫苗。

▼疫苗注射西醫互動地圖▼

週三起可預約復必泰疫苗

港府購買的另一款疫苗，由復星醫藥與BioNTech共同開發的復必泰疫苗早前已運抵本港。聶德權表示，本週三（3月3日）起會開放網上預約系統，五個優先組別可預約在7間在醫管局營運的接種中心打復必泰疫苗，接種時段暫有三星期，由3月10至3月30日，名額超過14萬。

7間提供復必泰疫苗的接種中心：

1　西營盤中山紀念公園體育館

2　西灣河體育館

3　觀塘曉光街體育館

4　教育局九龍塘教育服務中心

5　荔枝角公園體育館

6　上水龍琛路體育館

7　元朗體育館

由本週起，市民可到私家醫生診所預約接種疫苗。聶德權表示，衞生署會分三日向參與接種計劃的私家醫生發放第一批科興。他指，市民最快明天起可到私醫、診所接種，目前有約830名私家醫生共向政府訂了63,000劑疫苗；其後送了第一批後會視乎接種速度需求補充。

聶德權補充，只要優先組別向私家醫生預約疫苗，政府都會提供。他強調，與接種中心一樣，在私家醫生打疫苗是免費的。

聶德權指，疫苗計劃網上預約系統今日重新開放，五個優先組別人士可上網預約，18間院管理局普通科門診診所，以及8間社區接種中心，至3月28日的疫苗接種，預計名額共27萬個。他表示，今日預約系統暢順，而由於市民反應踴躍，部分市民需要等候，但系統大致穩定，至下午2時有超過13萬人成功預約。

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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▼2月27日，首批BioNTech疫苗運送到港▼

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▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

▼３圖看清　科興、BioNTech（復必泰）疫苗　預約接種及副作用詳情▼

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