增14宗確診5宗無源頭　約10宗初步陽性　Canon相機維修員染疫

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-01 15:32

衞生防護中心公布，本港今日（1日）新增14宗確診個案，當中5宗為源頭不明個案。由於衞生防護中心昨日已交代源頭不明個案資料，因此當局今日不設疫情記者會。此外，本港今日錄得約10宗初步確診個案。 至於5宗不明源頭個案中，包括Canon相機維修員、演藝學院兼職教師。

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5宗源頭不明個案，第一宗是菲律賓籍23歲男病人（個案編號：11009）。他於2月26日喉嚨痛、咳嗽及頭痛，27日到公立醫院急症室醫院求醫並確診。他任職中環德輔道中環球大廈LBC Express分店收銀員，傳染期內到過元朗同益大廈公司分店工作，他最近上班日為2月26日，本身住荃灣祐建樓。

第二宗源頭不明個案涉及一名54歲女病人（個案編號：11012）。她於2月23日開始咳嗽及頭痛，24日向一名私家醫生求醫，25到普通科門診遞交深喉唾液樣本其後確診。她在葵涌葵昌路貿易中心一間公司擔任財務秘書，最後上班日期為2月23日，住在上水安圃村。

Canon相機維修員初步確診。（官網截圖）

第三宗源頭不明個案涉及一名30歲男病人（個案編號：11014），他2月23日頭痛、咳嗽及失去味覺，2月24日到社區檢測中心接受檢測，其後確診。他是演藝學院兼職男老師，最後一次到演藝學院上課已是2020年11月，家住廣東道887號海威大廈。

保安員發病7日仍上班

第四宗源頭不明個案涉及一名41歲男病人（個案編號：11016），他2月22日喉嚨痛及咳嗽，24日到到普通科門診求醫其後確診。病人為中九龍幹線啟德西地盤保安員，最近上班日為2月28日，即發病後7日繼續上班。他住荔景邨樂景樓，跟他接觸的保安員都被列為密切接觸者。

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第五宗源頭不明個案涉及一名36歲男病人（個案編號：11019），他2月27日失去嗅覺，2月27日到社區檢測中心接受檢測，其後確診。病人為葵涌大連排道200號偉倫中心二期佳能（Canon）客戶服務中心，擔任相機維修員，最後上班日期為2月26日，2月27日發病，本身住葵芳邨葵安樓。

另外今日亦有3宗輸入個案及6宗有源頭的本地個案，今日錄得10宗初步確診。