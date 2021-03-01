私家醫生明起為優先群組打針　有市民聞訊即落樓下診所排隊預約

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-01 19:44

新冠肺炎疫苗接種展開，除了社區接種中心、醫院管理局普通科門診外，明日擴展至私家醫生診所。有私家醫生表示今早收到80劑疫苗，因未知下次何時再到貨，預計要「慳住用」，期望攤分至本周末才用完。另外，亦有市民聞訊即到診所排隊查詢、預約，認為較社區接種中心等方式，更為方便。

西醫工會會長楊超發診所位於青衣長康，他表示今早收到80劑科興疫苗，並已妥善存放於雪櫃。他透露，預約名額已滿，由於僅得80劑，預料會「慳住用」，期望可攤分至本周末才用完。楊提到，工會收到約20名醫生反映，尚未收到疫苗，已向政府反映相關問題。

他說，預約者到診所後要出示身份證核對，其他優先群組，如醫護人員、紀律部隊等則要出示工作證明，在接種時診所人員會將身份證插入電腦閱讀器，登入政府系統，以查看預約市民新冠肺炎疫苗接種紀錄。

楊又指，打完的針會棄置於醫療廢物處理箱，至於包裝盒、藥物簡介紙則留待衞生署取走，衞生署又要求私家醫生紀錄病人情況、存放疫苗的雪櫃溫度等。另外，市民打針後需等最少30分鐘才離，楊說如果診所人流多，會騰出房間讓病人休息，「如果唔多人，隨便都坐得」。

排隊預約的70歲李女士直言，期望盡快接種疫苗，但又不諳上網預約，故聞訊即到樓下診所排隊預約。她說，接種後心理作用「安樂啲」，雖然擔心會有副作用，但認為打疫苗比不打好，「年年都打開流感針，我諗會好啲掛」，又指沒比較不同疫苗的分別。

另外，亦有人為九旬母親到診所查詢，認為私家醫生診所地點選擇更多，較網上預約接種中心做法方便。陳先生指，早上致電診所時，護士已透露早前有百多人登記，故下午前來排隊，「都無得擔心（副作用）。」