新冠肺炎・最新｜名潮食館群組續爆疫　私家醫生今起接種科興疫苗

撰文： 袁澍 鄭秋玲 鄭翠碧 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-02 07:00

新冠肺炎疫情有反復，衞生署周一（1日）公布單日新增14宗確診個案，累計個案增至11,020宗，死亡患者增至200人。尖沙咀K11 MUSEA「名潮食館」再增4名患者，累計擴至48人染疫。昨日初步確診有約10宗。

私家醫生今日（2日）起可為優先群組接種科興疫苗，每間80劑。至於BioTEch／復星醫藥的復必泰疫苗，將於明日（3日）起開放網上預約，讓優先組別市民預約在七間由醫管局營運的社區疫苗接種中心接種疫苗，預約期由3月10日至3月30日。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼提供科興疫苗接種的私家醫生/診所：港島區▼

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▼提供科興疫苗接種的私家醫生/診所：九龍區▼

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▼提供科興疫苗接種的私家醫生/診所：新界區▼

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強制檢測大廈｜增14地點 賞花熱點葵芳邨、葵涌Canon香港上榜

【00:01】新冠肺炎疫情持續，本港昨日（1日）新增14宗確診個案，當中有5宗無源頭。政府刊憲，14個地點被納入強制檢測公告。當中有6座大廈新增一宗或以上確診個案；另外因當局早前收緊工作場所檢測標準，7個工作場所須強制檢測，包括葵涌偉倫中心Canon香港有限公司。

確診食肆大廈｜演藝學院教師檢測後5天始確診 期間到大館樂茶軒

【00:01】本港新冠肺炎疫情反覆，本港昨日（1日）新增14宗確診個案，當中5宗為源頭不明本地個案。據衞生防護中心晚上公開確診者行蹤報告，K11 MUSEA「名潮食館」群組新增4宗相關個案，包括一名25歲男子自2月27日起不適，居石硤尾邨美薈樓，同座近日累計4宗確診，均屬「名潮食館」群組。



另外，新增2間餐廳留下感染源頭不明確診者足跡，包括演藝學院30歲兼職男教師，曾到訪大館的樂茶軒。樂茶軒公布，將關閉一天全面消毒，並要求所有員工檢測。

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▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼

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▼焦點報道▼

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安心出行｜傳周二起將突擊巡食客 食環署：適切階段會嚴厲執法

科興疫苗｜4人接種後送院 出現眩暈、顫抖、血壓高、心悸等

新冠疫苗｜復必泰周三起可預約共14萬劑 7接種中心可3星期內接種

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