35+初選．最新｜眾被告准放飯半小時　蘇官謂今晚最遲到10時

撰文： 呂樂謙 林穎嫺 周皓宜 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-02 19:25

泛民47名曾參與去年「35+」初選的人士，包括戴耀廷、岑敖暉、梁國雄等人，昨在西九龍法院就被指違《港區國安法》中，串謀顛覆國家政權罪提堂，各人雖一早到法院，但至下午4時才正式開庭，之後以馬拉松式處理各項申請，直至凌晨2時，女被告楊雪盈不支暈倒，亦有數名被告相繼不適要送院。總裁判官蘇惠德終將案押後至今早(2日)繼續。除送院的人士外，其餘被告在凌晨才被押送到荔枝角等拘留中心，今早約9至10時又被送返法庭應訊，現仍有約26名被告的保釋申請有待處理，

法庭約於中午12時重開及繼續處理，午飯前只處理得袁嘉蔚的保釋申請，下午雖然步伐稍快，但至5時多也只處理不到10人，有律師向蘇官表示今晚可能又要到半夜，蘇官即回應，今晚最遲到10點，又稱會預留時間被告食晚飯，並稱：唔好好似昨晚咁。《香港01》會跟進最新情況。

眾被告可有約半小時食晚飯

【19:06】本身是大律師的被告劉偉聰，完成其申請保釋申請後，蘇官謂：「獲告知飯已到咗。」遂休庭讓各被告用膳，案件押後至晚上7時35分再繼續。

【18:27】今早因留院而缺席聆訊的譚凱邦、梁國雄和林景楠，以及要出席佔中九子上訴案的戴耀廷，全部已返回法庭。現時已有31名被告完成其保釋陳詞，即尚有16人。

蘇官稱今日最遲只會到10點

【17:39】 代表梁晃維和「快必」譚得志的大律師陳辭是指，昨日聆訊延至凌晨３時，兩名被告最終要接近早上7時才回到荔枝角收押所，經短暫休息後又再被帶返法庭應訊。大律師指，兩名被告只休息了兩小時，因此希望法庭能考慮各名被告的狀況；蘇官表示明白，又指今日最遲只會審訊至10時，並說：「唔好好似琴日咁。」

代表何啟明的查錫我大律師亦詢問蘇官：「寫左咁耐嘢，是否需要十分鐘休息時間？」蘇官表示不需要，但指明白各位被告或會因審訊感到不適和肚餓，又建議法庭於7時「放晚飯」，並重申今晚審訊最遲十時完結，唯警方隨即表示未必能趕及在7時替所有被告安排晚餐。

另外，代表徐子見的大律師在庭上透露，徐患有糖尿病，需要經常服用胰島素，但因早前被捕後，其胰島素被警方收去，令他感到不適和被送院治理，因而今日繼續無法出庭。蘇官隨即垂詢是否需要給予律師更多時間向徐索取指示，但律師表示無需押後。

法庭今天共聽了8名被告的保釋申請，包括：袁家蔚、吳敏儀、劉穎匡、柯耀林、吳啟亨、梁晃維、譚得志、徐子見，即尚有約18人的申請有待處理。現法庭開始處理何啟明申請。

【16:09】警方在西九龍法院門外叫咪，呼籲市民遵守限聚令，保持社交距離，現場約有30名警員戒備，暫未見票控行動。

法院外只有約20名市民聚集，大部份坐在花槽邊休息，有人撐着黃傘等，現場氣氛平靜，與昨日的緊張氣氛大相逕庭。

【14:42】西九龍裁判法院職員在法院外架起告示牌，指法院旁聽席已滿，籌號亦已全部派發。警員其後收起分隔人流的橙色膠帶及雪糕筒，約30名警員在場戒備，警力明顯增加。現場仍有市民坐在法院外等候進入法院。

【13:21】法庭今開庭後，只聽取女大狀黃瑞紅為袁嘉蔚的保釋申請，裁判官聽罷陳辭先休庭午膳，下午繼續處理餘下25名被告的程序。黃大狀亦代表被告吳敏儀及劉匡頴。

【12:23】法庭重開，繼續處理餘下26名被告的保釋申請。今日共有6名被告缺席聆訊，包括要到上訴庭應訊的戴耀廷，及5名早前送院的被告，包括徐子見、楊雪盈、譚凱邦、梁國雄及林景楠。

多名被告被押上囚車的情況。(張浩維攝)

【12:12】民主黨前主席劉慧卿身穿黑衣到場支持，她批評控方昨申請將案件押後3個月再訊，以待警方繼續調查是漠視程序公義和無罪假定的原則，非常離譜，認為應讓47人的代表律師全數發言，希望法官獨立、公平及公正地作出裁決。

她指，香港人一定會很有尊嚴地為香港未來爭取，希望中央政府尊重《中英聯合聲明》的承諾，給予港人高度自治、自由、人身安全及法治。她寄語港人不要放棄，「你知唔知緬甸、泰國發生咩事？好多人槍林彈雨」，希望港人盡力爭取。不過她強調，她向來支持和平、理性、非暴力及非粗口的抗爭方法，會有尊嚴、有毅力地爭取。

【11:34】今早繼續有大批市民到西九龍裁判法院排隊收看聆訊，但人潮明顯比昨日大減。瑞典駐港總領事雷博恩今早近11時有到場排隊，未幾便獲安排進入法院。他表示，連續兩日到場的目的是要跟進此案，形容昨日的聆訊十分漫長。被問到有甚麼話想對港人說，他強調我們有必要跟進此案，以表示市民對港區國安法實施的關注。

對於英國駐港領事館代表昨日對本港司法獨立的評論，雷博恩則指不想多作推測，重申今日到來是要展示他們正監察此案，亦關注港區國安法的實施。

【11:00】西九龍法院外輪候入庭旁聽的人明顯減少，法院外只有約數十人。法庭雖然定了在早上11時半開庭，惟現場情況似乎仍未準備好。

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【10:00】另一批昨在荔枝角拘留所過夜的被告，包括黃之鋒、胡志偉等多人，在早上約10時，亦相繼上囚車及押送至西九龍法院。法庭暫定於早上11時半繼續處理各人的申請。

【9:00】首被告戴耀庭亦需要就「佔中九子」到上訴庭應訊，故是早在9時前已要準備上囚車，並先到上訴庭應訊，按昨天蘇官的指示，戴之後需回到西九龍法院繼續出席提堂案。

眾被告送返及送離拘留所的情形。(詳看下圖)

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案件昨日下午約4時才開始，但至傍晚8時許，才開始處理各被告的保釋申請，惟進度緩慢，至晚上十時許仍只有少於十被告的律師作陳辭，主控官楊美琪即提出她昨日早上6時起床，8時已到法庭，提議案件押後至周二，惟遭各方反對，蘇官亦表明想繼續，但亦稱明白大家肚餓，最後准部份未涉及申請的被告及律師先用膳，主控官亦在晚上11時獲准「放飯」。

惟聆訊仍繼續且無休，部份律師亦因今天仍有其他聆訊，亦有提早離開及交及其他律師團成員處理，至凌晨2時許，女被告楊雪盈欲步告犯人欄時不支暈倒，總裁判官蘇惠德表示原想繼續，但因應有被告體力不支，才決定押後。惟至凌晨3時，「阿布泰國生活百貨（AbouThai）」創辦人林景楠，及荃灣區議員譚凱邦，亦相繼不適，要由救護送往明愛醫院。至凌晨近4時，年逾60歲的被告梁國雄「長毛」亦不適送院。除這5人及日前已入院而未有上庭的徐子見外，其餘四十多名被告均由懲教署看管。

多名被告凌晨需由救護車送到明愛醫院。(詳看下圖)

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47名被告同被控一項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

案中的47名被告。(詳見下圖)

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案件編號：WKCC 813/2021