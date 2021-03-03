新冠肺炎・最新｜消息：今日新增十多宗確診　不設疫情記者會

撰文： 袁澍 鄭秋玲 李恩慈 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-03 13:43

新冠肺炎疫情反覆，衞生署昨日（3月2日）公布單日新增13宗確診，累計個案增至11,033宗，另有十多宗初步確診，料今天確診，其中9宗源頭不明，包括一名健身室職員，她曾到蘭桂坊酒吧。 另外，衞生署昨晚公布一名63歲男子在接種科興疫苗後兩日不治，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日將審視是否有關連，衞生署拒暫停接種。另五個優先群組今早9時起，可預約接種BioNTech／復星醫藥的「復必泰」疫苗，名額14萬個。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼3月3日 銅鑼灣中央圖書館科興疫苗接種中心情況▼

【13:42】長期病患63歲男子上周五（2月26日）於佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心，接種科興新冠疫苗兩日後死亡，事件引起社會關注。該疫苗接種中心醫務總監郭寶賢醫生今日（3日）回應事件時透露，今日有約200名市民取消預約，到場打針的市民明顯減少兩至三成，估計有預約後「甩底」的情況，坦言是「人之常情」。

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▼3月3日 佐敦官涌科興疫苗接種中心情況▼

【12:36】消息表示，今日新增十多宗新冠肺炎確診個案，不設疫情記者會。

科興疫苗｜醫管局劉家獻：看漏接種紀錄 遲兩日公布死亡不涉隱瞞

【11:38】有長期病患的63歲男子上周五（26日）接種科興疫苗，兩日後（28日）死亡。衞生署及醫院管理局今日（3日）凌晨交代事件，被質疑延遲公布。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻今早在港台節目表示，事件絕對不涉及隱瞞，指病人轉到內科病房情況惡化，醫護忙於急救和通知家人，看漏了急症室排版的疫苗接種紀錄。他稱，醫管局內部需完善通報機制，加強部門之間的溝通。

▼BioNTech復必泰預約步驟▼

+ 7 + 7 + 7

【08:57】本港出現首宗接種科興疫苗後死亡個案。一名患高血壓、高血脂和糖尿病的63歲男子上周五（26日）接種科興疫苗，兩日後呼吸困難，自行到伊利沙伯醫院急症室求醫，其後不足5小時內死亡。

呼吸系統專科醫生梁子超今（3日）早在港台節目稱，患者在接種後 48小時內無出現過敏或副作用，譬如風癩、口腫等，不排除患者有其他毛病，事件與疫苗有直接關係機率相當低。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明稱，慢性病患者需控制病情，才可接種疫苗，建議他們諮詢家庭或專科醫生。

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▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

復必泰疫苗｜早上9時可預約 圖文解釋攻略 找長者「蔭庇」陪打

【06:00】政府正推行新冠疫苗接種計劃，早前市民只可於網上系統預約到內地科興生物的疫苗，但由今天（3日）起，就可同時在網站預約到德國藥廠BioNTech的疫苗「復必泰」。



如市民屬於五類優先群組，由今天早上9時起，可在專題網站預約接種，首階段可預約7間由醫院管理局營運的社區疫苗接種中心，可接種日期是3月10日至30日，名額超過14萬。如非屬於該五類人士，可以尋求70歲或以上親友「蔭庇」，一同前住接種，每名長者有兩個名額。下文將以圖文說明預約步驟。

▼疫苗接種預約系統登記過程（科興版本）▼

+ 5 + 5 + 5

新冠肺炎｜社交距離措施延長14日 食肆周四起須設「執枱專員」

【01:37】新冠肺炎疫情反覆，政府凌晨發公告，將社交距離措施延長14日至3月17日，即維持4人限聚令、強制戴口罩，食肆在符合條件之下提供晚市堂食至晚上10時等防疫措施。另外又對餐飲業界「加辣」，要求設立「執枱專員」。

【01:01】陳偉文醫生表示，死者近期沒有就支氣管炎求醫。

對於被追問會否在專家委員會有結論前，暫停接種科興疫苗。林文健醫生表示不會在專家確立有困果關係前叫停。他指死者由入院到離世很短，也沒有表徵。他重申，有嚴重不受控慢性疾病、對疫苗有嚴重敏感反應，不應接種，或諮詢家庭醫生或醫護人員。

科興疫苗｜63歲漢接種後死亡 衞署：因果關係未確立不煞停接種

【00:33】就一名63歲有長期病患男子在注射科興疫苗後兩日死亡，衞生署衞生防護中心總監林文健醫生在凌晨記者會上表示，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日將審視是否有關連，並在獲得死者家屬同意後進行解剖，以查出死因。

伊利沙伯醫院副行政總監(專業服務) / 內科部門主管陳偉文醫生表示，死者有長期支氣管炎，當日呼吸困難，就醫後轉到內科病房，病情急轉直下，醫生在搶救時，沒有留意死者已接種新冠疫，而當時未見他有出現與疫苗相關的副作用。他表示，翌日才發現他該項紀錄，故即通知衞生署。

+ 3 + 3 + 3

確診食肆大廈｜科大職員曾到東港城 啟德碼頭紙飛機親子餐廳上榜

【00:32】本港新冠肺炎疫情反覆，周二（2日）新增13宗確診個案，當中4宗為源頭不明本地個案。據衞生防護中心晚上公開確診者行蹤報告，在科大工作的68歲男確診者曾到訪坑口東港城，另外曾去在科大職員餐廳UniBistro and Bar以及寶琳新都城中心3期洪記粥品用餐。

另外編號11028患者曾到啟德郵輪碼頭紙飛機親子餐廳，她是曾到大角嘴黃頌仁醫務所求診後確診，未知是否受到一同求醫的名潮群組食客所感染。

強制檢測大廈｜新增7地點 馬哥孛羅香港酒店上榜

【00:25】新冠肺炎疫情持續，本港周二（2日）新增13宗個案，涉及多個住址。政府凌晨宣布，就強制檢測公告刊憲，將7個地點納入強制檢測，包括6幢大廈及1個工作場所，廣東道馬哥孛羅香港酒店亦榜上有名。

▼3月2日，市民到私家醫生診所接種科興疫苗▼

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