新冠肺炎・最新｜疑有人接種科興後亡　專家委員會晚上7時見記者

撰文： 袁澍 鄭秋玲 李恩慈 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-03 17:45

新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日（3月3日）公布單日新增14宗確診，其中8宗源頭不明，累計個案增至11,047宗。 另外，衞生署昨晚公布一名63歲男子在接種科興疫苗後兩日不治，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日將審視是否有關連，衞生署拒暫停接種。另五個優先群組今早9時起，可預約接種BioNTech／復星醫藥的「復必泰」疫苗，名額14萬個。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

【17:19】本港出現首宗接種內地科興疫苗後死亡個案。一名患高血壓、高血脂和糖尿病的63歲男子上周五（26日）接種科興疫苗，兩日後呼吸困難，自行到伊利沙伯醫院急症室求醫，其後5小時內死亡。



多名專家建議，長期病患者的病情須受控，才適合接種疫苗。呼吸系統專科醫生梁子超舉例稱，糖尿水平高、血壓波動急促、突然出現新發病徵、併發症和惡化的患者都不適宜接種。他建議病人先找家庭醫生作健康評估，以免混淆病徵和副作用，或者接種導致病情惡化。



家庭醫生林永和說，對於長者及長期病患者，他會逐一詢問健康狀況，並為他們驗血糖、血壓及聽肺等，確保他們的健康正常方注射疫苗。

新冠疫苗｜長期病患打針前須知 腳腫、氣管差及這幾類人要等一等

【16:54】一名63歲、患長期病患的老翁於上周五（2月26日）在佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心，接種科興新冠疫苗，兩日後因不適送院其後死亡，該疫苗接種中心總監今早向傳媒透露，有200名市民取消預約。記者下午時分到疫苗中心視察，發現有零星市民繼續按預約時間到中心接種疫苗，人流並不算多。



有市民得悉事件後繼續接種疫苗，更直言「咁又點啊，食麵包都有人食死 」；亦都有未能成功預約的市民到場查詢，表示對事件不擔心，打算繼續為年長的媽媽預約接種科興疫苗。

科興疫苗｜現疑接種後死亡個案 中年漢照打針：食麵包都有人食死

瀋先生（左）對於出現疑似接種疫苗後死亡個案不擔心，「因為呢隻副作用相對其他（疫苗）比較低」，認為事件「好少有」。（曾凱欣攝）

【16:23】土瓜灣美景樓第1期早前被納入強制檢測公告。民政事務處今早（3日）7時40分左右封鎖大廈出入口，以及在大廈內要求居民出示在強制檢測期內的檢測結果電話短訊或證明，確認已進行檢測。行動中共檢查了1,480名居民的檢測報告，當中185人違反強制公告，已經向該等人士發出強制檢測令及／或處定額罰款5,000元，要求他們於指明期間內接受檢測。

強制檢測｜政府查土瓜灣美景樓揭185人未檢測 部分收$5000告票

【15:17】九龍城民政事務處今日（3日）聯同九龍城警區、衞生署衞生防護中心和醫療輔助隊在土瓜灣一幢早前被納入強制檢測公告的大廈進行執法行動。行動由今日上午約七時四十分開始，至中午約十二時結束。

由今日上午約七時四十分起，土瓜灣落山道21-39P號／美景街2-28號美景樓第1期的居民被要求出示根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受2019冠狀病毒病檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。政府共檢查了約1 480名居民的檢測報告，其中185名人士違反強制檢測公告。政府已向該等人士發出強制檢測令及／或處定額罰款5,000元。

【14:57】香港中央圖書館接種中心今早（3日）相當冷清，僅有零星市民到場打針。有接種疫苗的糖尿病患者相信死亡個案僅個別事件，未有影響其信心，但認為政府有責任第一時間公布，讓這幾天接種疫苗的市民再作考慮。有拒絕打針的長期病婆婆批評，政府隱瞞事件多日，缺乏承擔。

糖尿患者毋懼科興事故：各地都有人打針後死亡 惟質疑政府隱瞞

今日增14宗確診8源頭不明 包括何文田豪宅君柏婆婆

【14:10】衞生署今日（3日）公布新增14宗確診，其中8宗源頭不明，累計個案增至11,047宗。

科興疫苗｜爆首宗懷疑接種後死亡個案 市民照打針︰生死有命

【13:50】今早繼續有不少市民按照預約時間，到官涌體育館接種科興疫苗。有市民直言「生死有命」，最重要是根據自己身體狀況，再決定是否打針，又指「咁辛苦約咗唔嚟，等幾時先再約過」。

但亦有市民對爆出接種後死亡個案，表明感到擔憂，打算與有長期病患的爸爸，商討會否改為接種另一款疫苗，或「睇定啲」等到新冠疫苗臨床事件評估專家委員會審視結果後，再作決定。

▼3月3日 銅鑼灣中央圖書館科興疫苗接種中心情況▼

【13:42】長期病患63歲男子上周五（2月26日）於佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心，接種科興新冠疫苗兩日後死亡，事件引起社會關注。該疫苗接種中心醫務總監郭寶賢醫生今日（3日）回應事件時透露，今日有約200名市民取消預約，到場打針的市民明顯減少兩至三成，估計有預約後「甩底」的情況，坦言是「人之常情」。

相關新聞:科興疫苗｜現首宗死亡 有接種中心三成人甩底 200人取消預約

▼3月3日 佐敦官涌科興疫苗接種中心情況▼

【12:36】消息表示，今日新增十多宗新冠肺炎確診個案，不設疫情記者會。

新冠疫苗｜楊超發：30私醫冀參與接種未獲回覆 促政府加快送針

【12:15】私家診所昨日（2日）開始為市民接種科興疫苗，共有800多名醫生參加。西醫工會會長楊超發今（3日）早在港台節目表示，有30多名醫生希望加入接種計劃，並早已表明同意注射，但未能獲得衞生署熱線及電郵回覆，工會已將名單交給相關部門處理。他又說，目前未能在電腦系統找到病人電子同意書，希望政府盡快改善安排。

科興疫苗｜醫管局劉家獻：看漏接種紀錄 遲兩日公布死亡不涉隱瞞

【11:38】有長期病患的63歲男子上周五（26日）接種科興疫苗，兩日後（28日）死亡。衞生署及醫院管理局今日（3日）凌晨交代事件，被質疑延遲公布。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻今早在港台節目表示，事件絕對不涉及隱瞞，指病人轉到內科病房情況惡化，醫護忙於急救和通知家人，看漏了急症室排版的疫苗接種紀錄。他稱，醫管局內部需完善通報機制，加強部門之間的溝通。

▼BioNTech復必泰預約步驟▼

+ 7 + 7 + 7

【08:57】本港出現首宗接種科興疫苗後死亡個案。一名患高血壓、高血脂和糖尿病的63歲男子上周五（26日）接種科興疫苗，兩日後呼吸困難，自行到伊利沙伯醫院急症室求醫，其後不足5小時內死亡。

呼吸系統專科醫生梁子超今（3日）早在港台節目稱，患者在接種後 48小時內無出現過敏或副作用，譬如風癩、口腫等，不排除患者有其他毛病，事件與疫苗有直接關係機率相當低。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明稱，慢性病患者需控制病情，才可接種疫苗，建議他們諮詢家庭或專科醫生。

相關新聞:科興疫苗｜63歲漢接種後離世 藥劑師：長期病患需控制病情才接種

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

復必泰疫苗｜早上9時可預約 圖文解釋攻略 找長者「蔭庇」陪打

【06:00】政府正推行新冠疫苗接種計劃，早前市民只可於網上系統預約到內地科興生物的疫苗，但由今天（3日）起，就可同時在網站預約到德國藥廠BioNTech的疫苗「復必泰」。



如市民屬於五類優先群組，由今天早上9時起，可在專題網站預約接種，首階段可預約7間由醫院管理局營運的社區疫苗接種中心，可接種日期是3月10日至30日，名額超過14萬。如非屬於該五類人士，可以尋求70歲或以上親友「蔭庇」，一同前住接種，每名長者有兩個名額。下文將以圖文說明預約步驟。

▼疫苗接種預約系統登記過程（科興版本）▼

+ 5 + 5 + 5

新冠肺炎｜社交距離措施延長14日 食肆周四起須設「執枱專員」

【01:37】新冠肺炎疫情反覆，政府凌晨發公告，將社交距離措施延長14日至3月17日，即維持4人限聚令、強制戴口罩，食肆在符合條件之下提供晚市堂食至晚上10時等防疫措施。另外又對餐飲業界「加辣」，要求設立「執枱專員」。

【01:01】陳偉文醫生表示，死者近期沒有就支氣管炎求醫。

對於被追問會否在專家委員會有結論前，暫停接種科興疫苗。林文健醫生表示不會在專家確立有困果關係前叫停。他指死者由入院到離世很短，也沒有表徵。他重申，有嚴重不受控慢性疾病、對疫苗有嚴重敏感反應，不應接種，或諮詢家庭醫生或醫護人員。

科興疫苗｜63歲漢接種後死亡 衞署：因果關係未確立不煞停接種

【00:33】就一名63歲有長期病患男子在注射科興疫苗後兩日死亡，衞生署衞生防護中心總監林文健醫生在凌晨記者會上表示，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日將審視是否有關連，並在獲得死者家屬同意後進行解剖，以查出死因。

伊利沙伯醫院副行政總監(專業服務) / 內科部門主管陳偉文醫生表示，死者有長期支氣管炎，當日呼吸困難，就醫後轉到內科病房，病情急轉直下，醫生在搶救時，沒有留意死者已接種新冠疫，而當時未見他有出現與疫苗相關的副作用。他表示，翌日才發現他該項紀錄，故即通知衞生署。

+ 3 + 3 + 3

確診食肆大廈｜科大職員曾到東港城 啟德碼頭紙飛機親子餐廳上榜

【00:32】本港新冠肺炎疫情反覆，周二（2日）新增13宗確診個案，當中4宗為源頭不明本地個案。據衞生防護中心晚上公開確診者行蹤報告，在科大工作的68歲男確診者曾到訪坑口東港城，另外曾去在科大職員餐廳UniBistro and Bar以及寶琳新都城中心3期洪記粥品用餐。

另外編號11028患者曾到啟德郵輪碼頭紙飛機親子餐廳，她是曾到大角嘴黃頌仁醫務所求診後確診，未知是否受到一同求醫的名潮群組食客所感染。

強制檢測大廈｜新增7地點 馬哥孛羅香港酒店上榜

【00:25】新冠肺炎疫情持續，本港周二（2日）新增13宗個案，涉及多個住址。政府凌晨宣布，就強制檢測公告刊憲，將7個地點納入強制檢測，包括6幢大廈及1個工作場所，廣東道馬哥孛羅香港酒店亦榜上有名。

▼3月2日，市民到私家醫生診所接種科興疫苗▼

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