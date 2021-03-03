新冠肺炎・3.3｜今8%預約接種科興疫苗甩底　再多2人不適送院

撰文： 袁澍 鄭秋玲 李恩慈 朱海棋 孔繁栩 曾凱欣 最後更新日期： 2021-03-04 00:59

新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日（3月3日）公布單日新增14宗確診，其中8宗源頭不明，累計個案增至11,047宗。 另外，衞生署昨晚公布一名63歲男子在接種科興疫苗後兩日不治，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日將審視是否有關連，晚上舉行記者會公布審結果。另五個優先群組今早9時起，可預約接種BioNTech／復星醫藥的「復必泰」疫苗，名額14萬個。

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確診食肆大廈｜增16店上榜 確診女秘書光顧米芝蓮一星南海一號

【23:58】新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日（3日）公布單日新增14宗確診，其中8宗源頭不明，累計個案增至11,047宗。據衞生防護中心晚上公開確診者行蹤報告，屬K11 ＭUSEA名潮食館群組的30歲男子屬昨日確診的第11,028宗、25歲女子緊密接觸者，發病前均曾到尖沙咀馬哥孛羅香港酒店Staycation，他還還曾到訪車公廟、萬佛寺。

一名69歲退休男患者，報稱傳染期先後曾到訪7間餐廳；而編號11047的53歲女秘書，發病一周仍有上班，她報稱曾到訪5間餐廳，包括曾獲米芝蓮一星的iSQUARE國際廣場南海一號，以及王子酒店的紅花會。

接種疫苗｜8%預約今接種科興疫苗甩底 約9萬人成功預約打復必泰

【23:29】公務員事務局表示，今日在五間社區疫苗接種中心預約接種科興疫苗的整體接種率達約92%，即約8%預約人士甩底。此外，截至今晚8時的過去24小時，約有11,700名市民接種第一劑科興疫苗，當中約4,300人在五間社區疫苗接種中心接種，而約6,900人則在參與計劃的私家醫生和診所接種。自2月22 日以來累計約51,800人接種了第一劑科興疫苗。

截至今日零時零分，過去24小時共有兩宗送院個案，均是到中央圖書館社區疫苗接種中心接種疫苗。一為一名63歲女子，在接種後感到眩暈、頭痛、噁心及胸痛，另一為一名61歲女子，接種後感到心悸、眩暈及血壓上升。二人被送往律敦治醫院，經治療及觀察後，情況穩定，無須留院。

科興疫苗｜專家判死於心肌梗塞無關疫苗 醫生指驗屍可知發病時間

【23:21】63歲男子接種科興疫苗後離世，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會初步認為，死者有3條心血管梗塞，其中一條100%閉塞，相信他因心肌梗塞，引致肺水腫而死，跟疫苗無直接關係。有心臟科專科醫生指，血管嚴重閉塞病人可因運動量加大、興奮、悲傷、痛楚、緊張，加重其心臟負荷導致心臟病發，現時未有資料評估疫苗令死者病情惡化，但驗屍報告可推斷死者心臟病發時間，是其中一個重要線索判斷心肌梗塞跟打針的關係。

科興疫苗｜專家委員會︰不會問接種者長期病況 應先諮詢家庭醫生

【23:03】63歲男子上周五（2月26日）接種科興新冠疫苗兩日後，本周日（2月28日）因呼吸困難入院死亡。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日（3日）緊急會議後公布，一致認為死因同疫苗接種無直接關係，據解剖報告初步相信死於冠心病。委員會指，在接種程序中會詢問過敏反應，但不會詢問長期病患情況，不認為是行政漏洞，解釋派發的小冊子已列明注意事項，建議嚴重或未受控長期病患者，打針前應尋求家庭醫生意見，多次強調接種者有責任了解自身病歷及體質。

強制檢測大廈｜增11地點 觀塘秀明小學上榜 錦豐苑錦蘭閣再中招

【22:09】食物及衞生局刊憲11個地點納入強制檢測公告，包括何文田豪宅君柏第1座等5幢住宅大廈，青衣招商局物流中心DHL Express等5個工作場所，以及觀塘秀豐街秀明小學。據衞生署資料，編號11045的23歲女患者，報告在3月1日或之前到過秀明小學，患者為與本地個案有流行病學關連個案，她居於新蒲崗彩虹道48-56號麗景樓，料為同一住所一名83歲男患者的家人。

任何在2月18日至3月3日期間曾身處其中超過兩小時的人士，須於3月5日或之前接受檢測。受檢人士若在3月1日至3月3日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。政府明日（4日）會在薄扶林置富花園、葵盛社區會堂及將軍澳日出康城緻藍天增設流動採樣站，服務對象為須接受強制檢測的當區居民及工作人員。

位於觀塘的秀明小學，教職員及學生須強制檢測。（秀明小學網頁圖片）

名潮食館空調濾網、茶水間鋅盤渠管內部及手推車扶手驗出新冠病毒

【21:54】尖沙咀K11 MUSEA名潮食館爆疫，衞生署在該食館抽取的48個環境樣本中，3個樣本對新冠病毒呈陽性反應，分別位於地下食客用餐區空調濾網、地下茶水間鋅盤渠管內部及地下茶水間手推車扶手。

政府抗疫專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇本周一（1日）到商場視察，之後他指名潮食館地下樓層的送風量，只及設計要求的三分一，極大機會引致食肆內出現「短距離空氣傳播」，病毒感染大部份顧客及員工；他又提到，餐廳的茶水間內擺滿大量用過的餐具等，亦可能是播毒源頭。因此衞生署的發現，印證袁國勇的評估。

美孚York幼稚園籲家長助蒐羅樣本包 學界︰過年後供應緊張

【21:30】本港新冠肺炎疫情反覆，由於多個行業要求員工定期檢測，導致需求大增，20個港鐵站樣本包派發機，近期很快全線清空。教育局准許全體教職員每14日完成檢測的學校，可全面半日面授，近日流傳美孚約克蒙特梭利（York Montessori）國際幼稚園邀請家長幫助領樣本包。校方解釋因一包難求，故有熱心家長提出建議協助校方代領，並非必需。

幼稚園校長、教聯會副主席林翠玲表示，收到學界反映自農曆新年假期後，郵局收緊每人領取量及港鐵站供應緊張。

【21:00】衞生署呼籲市民提高警覺，慎防冒認衞生署衞生防護中心發出的虛假電郵。該電郵與中心官方查詢電郵（地址：enquiry_chpweb@dh.gov.hk）一致，但並非由中心發出。該電郵聲稱由於疫情關係，為監測大學人員健康狀況，要求收件人提供其健康和旅遊紀錄，署方澄清從未發出該電郵。衞生署已將事件轉交香港警務處作進一步調查，任何人士若曾按該電郵指示提供其個人資料，應與警方聯絡。

科興疫苗｜專家委員會指63歲男死於冠心病 與接種疫苗無直接關係

【20:28】另一共同召集人李卓廣醫生表示，有心肌梗塞人士，即使無打疫苗都會有致死風險。至於疫苗會否誘發加速發病，他指在外國資料庫無相關資料，如果有，可能是很特別情況，現時無法知。他重申初步資料顯示，與疫苗無直接關係，目前只有這些資料作初步結論，會等全面報告再審視。

孔繁毅表示，如發現死因不清楚、懷疑由疫苗引致，才會煞停、建議暫停疫苗接種，但當見到解剖報告，好確切是嚴重冠心病、心肌梗塞、肺水腫，可判斷死因是本身冠心病致死，他有親自看解剖，死者心導管動脈有一條100%閉塞，另外兩條70至90%閉塞，肯定冠心病導致肺水腫，繼而死亡。

【20:11】孔繁毅再表明，死者死亡最直接關係是嚴重冠心病。他指死者有嚴重長期病，一定知自己病歷，「佢吸煙嚴重，糖尿病、血壓高，高風險，本身控制唔好，佢有責任搵自己醫生問。普通人士一般來說，唔需要做body check打針，佢哋本身不煙不酒唔會有呢啲問題。」他重申病人本身有責任了解自己體質，糖尿病人士、高血壓有吃藥，屬控制好，去接種並無問題，但如血糖指數平均過10，或血壓高無食藥，便要先控制好才去接種。

【20:04】孔繁毅表示，嚴重個案如接種後出現嚴重敏感，會在注射30分鐘內出現，如吉巴氏症、面癱、橫貫性脊髓炎，都是已知可能直接或間接關係有關。他指由於此個案與疫苗無關，科興接種計劃會繼續落去，鼓勵長者及高危群組繼續接種。

【19:52】新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日下午開會，就一名63歲男子在接種科興疫苗後兩日死亡，進行評估因果關係。該會共同召集人孔繁毅教授表示，病人本身有長期病患，除了嚴重吸煙、高血壓、中央肥胖等，懷疑有心臟病，根據解剖報告，死者有嚴重冠心病，其中3條血管嚴重閉塞，專家一致認為與疫苗接種無直接關係。

孔表示，最可能致死是冠心病，導致心肌梗塞及肺積水，呼吸衰竭而死亡，會等全面解剖報告，再詳細交代事件。

▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼

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▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

有線前助理總採主等8日始收檢測陰性結果短訊 採樣日期改遲8日

【19:23】「交樽仔」（深喉唾液樣本）檢測服務近日遭人詬病，有線電視前助理總採訪主任林妙茵在Facebook專頁撰文，披露她在2月22日交樣本瓶後，直到3月2日才有結果，且採樣日期也被改動到了3月2日，她質疑或有人怕被質疑延誤出結果，所以改動了採樣日期。

旅發局將推「賞你住」消費換500元酒店優惠 研可否與消費券並用

【18:53】旅發局今日（3日）公布新一年度工作計劃，短期策略包括鼓勵本地消費及帶動氣氛，旅遊發展局總幹事程鼎一表示，旅遊業重啟時間表仍不確定，會繼續推動本地消費，預計一切安排順利下，於數星期內再推出第二輪「賞你遊香港」計劃及「賞你住」計劃，預計花約2000萬元推本地消費、酒店Staycation。對外方面，程鼎一說，在籌備旅遊業重啟時，會增加資源在大灣區做推廣，希望逐步令內地旅客重回香港，並由以往即日來回改為過夜，增加在港消費。

推出第二輪「賞你遊香港」計劃及「賞你住」計劃，當中「賞你住」計劃預計花約2000萬元推本地消費及酒店住宿。（楊凱力攝）

男子打科興疫苗後離世 至少3接種中心退針潮 為何診所少甩底？

【17:34】本港出現首宗注射內地科興疫苗後離世事件，暫時未有證據顯示死因跟疫苗有關，但至少有三間社區接種中心有「退針潮」。有接種中心更有兩成人甩底，有醫生認為人之常情，期望政府盡快釋除疑慮後，可重燃部分市民信心。不過到私家診所打針的市民就「無有怕」，有醫生認為街坊多到熟絡診所打針，醫患信任度高於接種中心，是本港基層醫療的優勢。

新冠疫苗｜一文看清 多國相繼爆出有國民接種新冠疫苗後死亡個案

【17:19】新冠肺炎持續逾一年後，首批抵港的科興疫苗上周五（2月26日）開打，首日接種疫苗的6旬長期病患老翁不足48小時後便出現呼吸困難，兩日後不治。事件引起社會恐慌，不少人今（3日）取消接種預約，甚至「甩底」。



翻查資料顯示，巴西和印尼先後爆出注射後死亡驚魂，有印尼年輕護士注射首針後便不慎染疫病殆，源頭未明；巴西亦曾有在臨床實驗自願者接種疫苗後死亡，一度傳出疫苗產生不良反應，令測試被暫停，及後才揭發該自願人士是自殺身亡。



而本港即將開打的復星/ BioNTech疫苗，在歐洲各國亦有多名長者接種後死亡，歐盟及世衞均認為死因與疫苗無關。

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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新冠疫苗｜長期病患打針前須知 腳腫、氣管差及這幾類人要等一等

【17:19】本港出現首宗接種內地科興疫苗後死亡個案。一名患高血壓、高血脂和糖尿病的63歲男子上周五（26日）接種科興疫苗，兩日後呼吸困難，自行到伊利沙伯醫院急症室求醫，其後5小時內死亡。



多名專家建議，長期病患者的病情須受控，才適合接種疫苗。呼吸系統專科醫生梁子超舉例稱，糖尿水平高、血壓波動急促、突然出現新發病徵、併發症和惡化的患者都不適宜接種。他建議病人先找家庭醫生作健康評估，以免混淆病徵和副作用，或者接種導致病情惡化。



家庭醫生林永和說，對於長者及長期病患者，他會逐一詢問健康狀況，並為他們驗血糖、血壓及聽肺等，確保他們的健康正常方注射疫苗。

科興疫苗｜現疑接種後死亡個案 中年漢照打針：食麵包都有人食死

【16:54】一名63歲、患長期病患的老翁於上周五（2月26日）在佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心，接種科興新冠疫苗，兩日後因不適送院其後死亡，該疫苗接種中心總監今早向傳媒透露，有200名市民取消預約。記者下午時分到疫苗中心視察，發現有零星市民繼續按預約時間到中心接種疫苗，人流並不算多。



有市民得悉事件後繼續接種疫苗，更直言「咁又點啊，食麵包都有人食死 」；亦都有未能成功預約的市民到場查詢，表示對事件不擔心，打算繼續為年長的媽媽預約接種科興疫苗。

瀋先生（左）對於出現疑似接種疫苗後死亡個案不擔心，「因為呢隻副作用相對其他（疫苗）比較低」，認為事件「好少有」。（曾凱欣攝）

【16:23】土瓜灣美景樓第1期早前被納入強制檢測公告。民政事務處今早（3日）7時40分左右封鎖大廈出入口，以及在大廈內要求居民出示在強制檢測期內的檢測結果電話短訊或證明，確認已進行檢測。行動中共檢查了1,480名居民的檢測報告，當中185人違反強制公告，已經向該等人士發出強制檢測令及／或處定額罰款5,000元，要求他們於指明期間內接受檢測。

強制檢測｜政府查土瓜灣美景樓揭185人未檢測 部分收$5000告票

【15:17】九龍城民政事務處今日（3日）聯同九龍城警區、衞生署衞生防護中心和醫療輔助隊在土瓜灣一幢早前被納入強制檢測公告的大廈進行執法行動。行動由今日上午約七時四十分開始，至中午約十二時結束。

由今日上午約七時四十分起，土瓜灣落山道21-39P號／美景街2-28號美景樓第1期的居民被要求出示根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受2019冠狀病毒病檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。政府共檢查了約1 480名居民的檢測報告，其中185名人士違反強制檢測公告。政府已向該等人士發出強制檢測令及／或處定額罰款5,000元。

糖尿患者毋懼科興事故：各地都有人打針後死亡 惟質疑政府隱瞞

【14:57】香港中央圖書館接種中心今早（3日）相當冷清，僅有零星市民到場打針。有接種疫苗的糖尿病患者相信死亡個案僅個別事件，未有影響其信心，但認為政府有責任第一時間公布，讓這幾天接種疫苗的市民再作考慮。有拒絕打針的長期病婆婆批評，政府隱瞞事件多日，缺乏承擔。

今日增14宗確診8源頭不明 包括何文田豪宅君柏婆婆

【14:10】衞生署今日（3日）公布新增14宗確診，其中8宗源頭不明，累計個案增至11,047宗。

科興疫苗｜爆首宗懷疑接種後死亡個案 市民照打針︰生死有命

【13:50】今早繼續有不少市民按照預約時間，到官涌體育館接種科興疫苗。有市民直言「生死有命」，最重要是根據自己身體狀況，再決定是否打針，又指「咁辛苦約咗唔嚟，等幾時先再約過」。

但亦有市民對爆出接種後死亡個案，表明感到擔憂，打算與有長期病患的爸爸，商討會否改為接種另一款疫苗，或「睇定啲」等到新冠疫苗臨床事件評估專家委員會審視結果後，再作決定。

▼3月3日 銅鑼灣中央圖書館科興疫苗接種中心情況▼

【13:42】長期病患63歲男子上周五（2月26日）於佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心，接種科興新冠疫苗兩日後死亡，事件引起社會關注。該疫苗接種中心醫務總監郭寶賢醫生今日（3日）回應事件時透露，今日有約200名市民取消預約，到場打針的市民明顯減少兩至三成，估計有預約後「甩底」的情況，坦言是「人之常情」。

相關新聞:科興疫苗｜現首宗死亡 有接種中心三成人甩底 200人取消預約

▼3月3日 佐敦官涌科興疫苗接種中心情況▼

【12:36】消息表示，今日新增十多宗新冠肺炎確診個案，不設疫情記者會。

新冠疫苗｜陪同者不需再親身到郵局預約 市民打復必泰因保護力好

【12:26】新冠疫苗復星/BioNtech復必泰日前到港，屬優先接種的市民今日（3日）起可預約接種。除於網上預約外，有需要市民可於郵局或屋邨辦事處尋求協助。

於深水埗郵政局，有市民於早上9時半入內預約登記，約5分鐘後便完成，稱過程順暢。她稱未能提早於網上輪候登記，因此到郵局預約。她選擇接種復必泰，稱其保護力較好，而患高血壓的丈夫則已接種科興。有經回港易返港的市民預約接種復必泰，稱希望接種疫苗後可早日通關。

職員表示，今日起陪同者不用親身到場，以身份證副本或圖片及簽署的同意書預約，惟70歲以上的接種者仍須親身到場。

新冠疫苗｜楊超發：30私醫冀參與接種未獲回覆 促政府加快送針

【12:15】私家診所昨日（2日）開始為市民接種科興疫苗，共有800多名醫生參加。西醫工會會長楊超發今（3日）早在港台節目表示，有30多名醫生希望加入接種計劃，並早已表明同意注射，但未能獲得衞生署熱線及電郵回覆，工會已將名單交給相關部門處理。他又說，目前未能在電腦系統找到病人電子同意書，希望政府盡快改善安排。

科興疫苗｜醫管局劉家獻：看漏接種紀錄 遲兩日公布死亡不涉隱瞞

【11:38】有長期病患的63歲男子上周五（26日）接種科興疫苗，兩日後（28日）死亡。衞生署及醫院管理局今日（3日）凌晨交代事件，被質疑延遲公布。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻今早在港台節目表示，事件絕對不涉及隱瞞，指病人轉到內科病房情況惡化，醫護忙於急救和通知家人，看漏了急症室排版的疫苗接種紀錄。他稱，醫管局內部需完善通報機制，加強部門之間的溝通。

新冠肺炎｜食肆鮮風不達標 黃家和批食環署負責監管應檢討

【11:02】政府日前公布，將在法例599F章加入兩項指示，包括要求食肆設「執枱」專員，而食肆內每小時需換氣至少6次，確保有足夠鮮風。香港餐飲聯業協會會長黃家和，今早（3日）在港台節目表示，大部份食肆是中小型，若要騰出人手或額外聘請執枱專員會較困難。



尖沙咀商場K11 MUSEA食肆「名潮食館」被指鮮風量不達標，黃家和表示，食肆或無定期清洗隔塵設備導致問題，但食環署負責監管食肆牌照，「批得嘅理論上符合環境衞生，希望食環署唔好卸責，希望大家都檢討。」

▼BioNTech復必泰預約步驟▼

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復必泰疫苗｜今早9時開放預約 九龍城區首7日火速爆滿成全港之冠

【 10:53】復星/BioNTech的復必泰疫苗今（3日）早上9時起可預約接種，是繼內地科興疫苗後，本港第二個可供接種的新冠疫苗，60歲以上長者、運輸口岸工作人士及醫護人員等5個組別市民可優先打針，現時暫有7間醫院管理局營運的社區疫苗接種中心提供復必泰疫苗，稍後將開放更多接種中心。



《香港01》今日早上9時進入網站實測，輪候14分鐘便能進入登記頁面，填妥個人資料後便能登記預約，亦有人輪候大半小時才能進入系統。九龍城區的接種中心的首7日預約不足一小時已火速爆滿，是7區之冠，而北區、元朗區和東區則僅首日名額爆滿，明顯較其他地區冷清。

【08:57】本港出現首宗接種科興疫苗後死亡個案。一名患高血壓、高血脂和糖尿病的63歲男子上周五（26日）接種科興疫苗，兩日後呼吸困難，自行到伊利沙伯醫院急症室求醫，其後不足5小時內死亡。

呼吸系統專科醫生梁子超今（3日）早在港台節目稱，患者在接種後 48小時內無出現過敏或副作用，譬如風癩、口腫等，不排除患者有其他毛病，事件與疫苗有直接關係機率相當低。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明稱，慢性病患者需控制病情，才可接種疫苗，建議他們諮詢家庭或專科醫生。

相關新聞:科興疫苗｜63歲漢接種後離世 藥劑師：長期病患需控制病情才接種

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

復必泰疫苗｜早上9時可預約 圖文解釋攻略 找長者「蔭庇」陪打

【06:00】政府正推行新冠疫苗接種計劃，早前市民只可於網上系統預約到內地科興生物的疫苗，但由今天（3日）起，就可同時在網站預約到德國藥廠BioNTech的疫苗「復必泰」。



如市民屬於五類優先群組，由今天早上9時起，可在專題網站預約接種，首階段可預約7間由醫院管理局營運的社區疫苗接種中心，可接種日期是3月10日至30日，名額超過14萬。如非屬於該五類人士，可以尋求70歲或以上親友「蔭庇」，一同前住接種，每名長者有兩個名額。下文將以圖文說明預約步驟。

▼疫苗接種預約系統登記過程（科興版本）▼

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新冠肺炎｜社交距離措施延長14日 食肆周四起須設「執枱專員」

【01:37】新冠肺炎疫情反覆，政府凌晨發公告，將社交距離措施延長14日至3月17日，即維持4人限聚令、強制戴口罩，食肆在符合條件之下提供晚市堂食至晚上10時等防疫措施。另外又對餐飲業界「加辣」，要求設立「執枱專員」。

【01:01】陳偉文醫生表示，死者近期沒有就支氣管炎求醫。

對於被追問會否在專家委員會有結論前，暫停接種科興疫苗。林文健醫生表示不會在專家確立有困果關係前叫停。他指死者由入院到離世很短，也沒有表徵。他重申，有嚴重不受控慢性疾病、對疫苗有嚴重敏感反應，不應接種，或諮詢家庭醫生或醫護人員。

科興疫苗｜63歲漢接種後死亡 衞署：因果關係未確立不煞停接種

【00:33】就一名63歲有長期病患男子在注射科興疫苗後兩日死亡，衞生署衞生防護中心總監林文健醫生在凌晨記者會上表示，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日將審視是否有關連，並在獲得死者家屬同意後進行解剖，以查出死因。

伊利沙伯醫院副行政總監(專業服務) / 內科部門主管陳偉文醫生表示，死者有長期支氣管炎，當日呼吸困難，就醫後轉到內科病房，病情急轉直下，醫生在搶救時，沒有留意死者已接種新冠疫，而當時未見他有出現與疫苗相關的副作用。他表示，翌日才發現他該項紀錄，故即通知衞生署。

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確診食肆大廈｜科大職員曾到東港城 啟德碼頭紙飛機親子餐廳上榜

【00:32】本港新冠肺炎疫情反覆，周二（2日）新增13宗確診個案，當中4宗為源頭不明本地個案。據衞生防護中心晚上公開確診者行蹤報告，在科大工作的68歲男確診者曾到訪坑口東港城，另外曾去在科大職員餐廳UniBistro and Bar以及寶琳新都城中心3期洪記粥品用餐。

另外編號11028患者曾到啟德郵輪碼頭紙飛機親子餐廳，她是曾到大角嘴黃頌仁醫務所求診後確診，未知是否受到一同求醫的名潮群組食客所感染。

強制檢測大廈｜新增7地點 馬哥孛羅香港酒店上榜

【00:25】新冠肺炎疫情持續，本港周二（2日）新增13宗個案，涉及多個住址。政府凌晨宣布，就強制檢測公告刊憲，將7個地點納入強制檢測，包括6幢大廈及1個工作場所，廣東道馬哥孛羅香港酒店亦榜上有名。

▼3月2日，市民到私家醫生診所接種科興疫苗▼

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科興疫苗｜63歲長期病患翁上周五接種疫苗 周日急性呼吸困難不治

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▼2月27日，首批BioNTech疫苗運送到港▼