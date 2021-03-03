35+初選．最新｜最後一被告作保釋申請　蘇官稱放飯時會考慮裁決

撰文： 李慧娜 陳家怡 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-03 18:29

涉曾參與去年「35+」初選，被控串謀顛覆國家政權罪的47名泛民人士，案件經過兩日「馬拉松」式的提堂聆訊，今(3)進入第三天，並會處理餘下8名被告的保釋申請。經過兩日漫長的審訊，總裁判官終作出了較人道的安排，有被告昨透露，他們自周日被囚禁後，已有3天無洗澡及更衣，蘇官卻稱相信懲教署應有相應程序。案件將於今午12時續審，在荔枝角拘留所拘留的被告於早上上午11時陸續被押送到西九龍法院，眾被告似仍穿著到警署報到時所穿的衣服，亦有部份面容略為憔悴。《香港01》會跟進情況。

蘇官透露會在被告放飯時間考慮決定

【18:25】在最後一位被告余慧明的大狀陳詞前，蘇官表示聽取最後一位被告的保釋陳詞後，將會讓欲作補充的大狀陳詞，然後將會「放飯」，眾被告用膳期間，法庭會考慮是否批准保釋，晚飯時間後才會再處理傳媒報道限制的事宜。有大狀問到法庭會否延遲會計部的關閉時間，蘇官指若然批准保釋，將會寬限眾被告明日才向法庭提交保釋金。

【17:26】下午聆訊逾兩個多小時，已先後有6名被告的律師完成了保釋申請，現只有餘下兩名被告王百羽及余慧明的律師尚未作保釋陳詞。

【14:44】下午開庭後，代表施德來的大狀為他作保釋申請。

傳媒要求准報道保釋內容

【13:50】有傳媒早向法庭申請，要求准許報道保釋的內容，法官在處理保釋前先作處理。

辯方認為對社會有莫大裨益

大律師馬維騉同認為可剔除傳媒不能報道保釋內容的限制，他指因為本案涉及不同大狀、甚至資深大狀對國安法條文的詮釋，亦可讓公眾了解控方對國安法的應用，對社會有莫大裨益，也可有助達致社會公正。

不過馬大狀建議，為保障各被告的個人私隱，法庭仍可禁止報道被告的定罪紀錄、教育程度、經濟狀況及醫療歷史。

控方憂影響警方調查

控方則反對剔除限制，直指「聽唔到有咩社會公正嘅需要」，亦認為報道會對被告日後的辯護有影響，而有關負面影響不能逆轉。再者，報道也會影響警方繼續進行調查，有嫌疑人或會透露報道得知有關情況。另外，過去兩天亦有人在庭上表達一些政治理念，引起不必要的情緒，認為批准請或造成程序不公。

馬大狀反駁，相信律政司不會將審訊交由陪審團負責，即使最後審訊有陪審團列席，法庭也可透過引導陪審團消除報道的影響。而且本案涉及初選，涉案範圍較為明確，與黎智英案有別，認為報道不會影響警方調查。

聆訊將於下午2時30分再續，法庭稍後才處理報道限制事宜。

【12:45】聆訊原定中午12時開始，惟今日亦未能準時開庭，雖然一眾被告約12時半已進入法庭，但記者旁聽的延伸庭遲遲未能收音，未能收聽正庭情況，直至開庭前才能收聽，聆訊最終在12時42分開始。

西九龍法院外的情況。(詳見下圖)

+ 8 + 8 + 8

有茶餐廳老闆向輪候市民派早餐

【12:15】35+初選被捕人士保釋申請踏入第3日，庭外10時多已排了數十名市民輪候旁聽。有附近茶餐廳老闆帶了數十個早餐及一箱水前來派發，希望「出一分力」。有市民今日首天前來，指看新聞「覺得好唔舒服」，由天水圍遠路來支持被捕的當區區議員。

黃之鋒等出發到法院的情況，大部份都仍穿著被捕當天的衣服。(詳看下圖)

+ 14 + 14 + 14

有被告昨投訴無沖涼無衫換

被告之一的大律師劉偉聰，昨在庭上發言時，透露他被扣押以來，已3日無沖涼無換衫，亦有被告指家屬未能把要更換的衣物帶給他們，更有辯方律師建議准被告短暫保釋，以便更衣，惟全被蘇官拒絕，但因應今天要處理的申請相較前兩天小，蘇官准案件今天在中午才開庭。

事實上，本案的提堂已破下不少法庭紀錄，包括超過一天都未能完成提堂程序；首日聆訊由下午4點一直進行至凌晨2時，並在一日聆訊中出現一人暈倒及5人需送院的情況。

47名被告。(詳看下圖)

+ 40 + 40 + 40

47名被告被控1項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，一同串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他手段，嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能。

控罪指，被告宣揚、進行或參與謀劃在立法會取得大多數控制權，藉對特區政府提出的任何財政預算或公共開支，不論當中內容或內容的利弊如何，均不予區別拒絕通過，迫使特首解散立法會從而癱瘓政府運作，最終導致特首辭職。

而被告為達致該謀劃，參選或不參與立法會選舉，並承諾當選後，故意或蓄意不履行立法會議員職務，即擁護《基本法》及效忠特區。

案件編號：WKCC 813/2021