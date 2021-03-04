新冠肺炎．最新｜增9宗確診　K11 MUSEA Cartier再有員工染疫

撰文： 鄭秋玲 袁澍 勞敏儀 黃偉倫 陳嘉慧 朱海棋 李恩慈 黃詠榆 鍾妍 陳淑霞 最後更新日期： 2021-03-04 17:25

新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日（4日）公布單日新增9宗確診，輸入個案佔3宗，感染源頭不明個案僅一宗，累計個案增至11,056宗。初步確診有10宗以下，但至少4宗屬未知源頭個案。就一名63歲男子在接種科興疫苗後兩日不治，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會審視後公布，一致認為與接種疫苗無直接關係，接種計劃繼續推行。

新一輪為期兩周的防疫及社交距離措施今起（4日）生效，最大改動是食肆須安排專職員工負責收拾使用過的餐具和清潔及消毒使用過的餐桌及隔板，如有關安排不可行，則須確保負責有關工作的員工在轉為執行其他職責前，須採取手部衞生措施，包括使用酒精搓手液、洗手或更換手套。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

【17:15】由於不少業界需要每兩星期檢測一次，可預期短時間內會再有大量市民需要檢測服務，劉家獻指「會睇住個化驗量」，又指過去一星期己不斷增加化驗量。

【17:05】張竹君指，K11 MUSEA 除了名潮食館的群組已達50人，Cartier亦有2名員工染疫，而Twinkie Cookie亦有一名職員中招。她提到，大家未有「重叠」的流行病學關連，「但係行去行入，係咪都有互相傳播嘅可能呢？但可以話唔係有直接嘅流行病學關連。」

【16:50】長沙灣勞工處一名職員初步確診，張竹君指他曾去過荃灣多家食肆，例如冠荃美食中心、金鳳大餐廳、叁茶陸飯、元氣壽司等。

劉家獻指，不會再就63歲男子接種科興疫苗後死亡事件。至於事件是否涉及伊院有人涉醫療失誤等，「難講一、兩個數字是不是錯，因為每個人都有一啲事實講咗，希望大定比點耐性，因為死因庭會研訊。」他重申，所有資料會交死因庭及專家小組研究，「希望有更好結論及提議。」

張竹君指，今日再有個案金勳大廈，患者居於劏房內，故同一單位所有人都要檢疫。

強制檢測大廈｜增5幢 東涌海堤灣畔2座、將軍澳蔚藍灣畔5座上榜

【16:40】張竹君補充，一名昨日確診的患者是小學教師，由於一直以zoom教學，故無學生要檢疫，但部份同事要檢疫，他曾於2月27日下午4時去過K11 MUSEA看電影。

劉家獻指，醫管局過去24小時再錄得一名患者離世，即本港已累計201人死亡。而截至今早9時，再多15名病人出院，即累計10593名病人出院，現時仍有13人危殆，222名病人留醫。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會，交代最新情況。

張竹君指，截至凌晨本港過去24小時新增9宗確診個案，輸入個案有3宗。輸入個案中，其中一人是來自菲律賓的外傭，乘搭航班5J272於3月2日到港，初步測試身上帶有N501Y變種病毒。另外兩宗輸入個案分別來自印尼及巴基斯坦。

6宗本地個案中，有1宗是未知感染源頭個案。他是一名69歲男子，居於天晴邨晴滿樓，平日在深水埗鴻福大廈做保安員，他的住所及工作地點都要強制檢測，其保安同事因共用同一間房，均需要檢疫。

增9宗確診兩周低 深水埗大廈保安屬無源頭 共51宗變種病毒輸港

至於餘下的關連個案中，全部都是由檢疫中心送院。包括一名K11 MUSEA Cartier的員工，是早前已確診染疫者的同事。另2宗關連個案是早前確診科大職員的密切接觸者。今日再多3幢大廈要列入強制檢測名單，分別是屯門怡樂花園、東涌海堤灣畔第2座、坑口蔚藍灣畔第5座。

張竹君亦透露，現時錄得10宗以下的初步陽性個案，當中4宗未知感染源頭，包括一名18歲大學生，去年12月後已無面授課程，本身居於曉麗苑曉暉閣，由於大廈早前已納入強制檢測名單，故今次是經強制檢測行動找到。

而第二宗無源頭的初步確診個案，是一名48歲男子，於皇后大道中100號做文職，2月26日是最後上班日，3月1日起發燒，由於傳染期無上班。他自己居於西營盤居仁里居仁閣，與他在潛伏期間一同用膳的同事要檢疫。

第三宗無源頭的初步確診個案，是一名外籍人士，工作是家務助理，居於金勳大廈，由於大廈於2月27日要強制檢測，他自己翌日亦已出現頭痛，於3月2日去檢測中心後找到，他平日會去清水灣小坑口一間村屋工作。

第四宗無源頭初步確診個案，是一名在長沙灣政府合署勞工處工作的47歲男子，本身於愉景新城1座居住，與家人去過不同食肆，3月1日起不適，但直至3月4日仍有上班。

【16:25】新冠肺炎疫苗接種計劃於上月底展開，日前有市民於接種科興疫苗兩日後死亡，惟專家委員會開會後認為死因與接種無直接關係。有建議指接種中心可派醫生當值為市民作評估，事實上，多個提供疫苗接種的地區亦有類似安排，當中澳門要求接種者先填寫網上問卷，並有醫護人員現場評估。

新冠疫苗｜本港靠接種者主動申報 澳門新加坡設醫護現場評估狀況

▼疫苗注射西醫互動地圖▼

【16:20】K11 MUSEA「名潮食館」連環爆疫，港府收緊食肆營業安排，要求由今（4日）起設立「執枱專員」及提高換氣率，有酒樓騰出人手專責執枱，亦有冰室員工則指，餐廳會配合政府要求，但實際上亦有難度，尤其是午市「爆晒場」時，則較難明確分工，「個客舉手，我係做執枱（專員）嘅，唔通當睇唔到咩？無理由咁樣服務㗎嘛。」

酒樓騰人手專執枱 冰室員工指爆場時困難：有客舉手唔通當睇唔到

【15:49】本港一名63歲男子接種科興疫苗兩天後死亡，引起社會關注長期病患者應否打針，亦有人建議在接種中心即場為市民評估身體。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，無計劃在疫苗接種中心即場為市民檢查身體，稱此做法不可行。



港大感染及傳染病中心總監何栢良說，即場評估身體的實際作用不大，長者普遍患血壓高，加上準備打針難免緊張，「如果血壓正常先准打，咁好多人唔使打。」他建議政府設立疫苗諮詢中心，聘請醫生和藥劑師，為市民評估身體及解答問題。

專家一致稱在疫苗接種中心評估身體不可行 何栢良倡另設諮詢中心

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅。（歐嘉樂攝）

【14:34】瑪嘉烈醫院發言人今日（4日）公布，一名確診新冠肺炎病人昨晚（3日）離世。一名有長期病患的78歲男病人（個案編號：9663）因發燒，1月17日由檢疫中心轉送瑪嘉烈醫院隔離病房留醫，其後確診。惟病人情況持續惡化，延至昨晚7時07分離世。

連同上述病人，至今共有201名病人因新冠肺炎離世。

【14:03】早前一名63歲男子接種科興疫苗兩日後死亡個案，新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會初步一致認同死亡與疫苗無直接關係。為該名男子接種疫苗的官涌體育館疫苗接種中心，繼續有不少高血壓或長期病患人士到場接種。



有市民需長期吃膽固醇藥及血壓藥，表示接種前兩日有特意諮詢家庭醫生意見，才安心接種；亦有人數年前曾「通波仔」，今早忘記吃藥，被醫生指示先吃藥再打針。



有市民與父母一同到場接種，惟87歲的父親，因年紀太大，中心內的醫生不建議接種，最後只好離去。

科興疫苗│與父母到官涌體育館 市民：87歲父被指高齡不建議接種

【13:44】消息指，本港今日新增少於10宗新冠肺炎確診個案，包括感染源頭不明個案，衞生防護中心將設疫情記者會。

強制檢測｜疑定期檢測致一樽難求 有港鐵站派樽機未滿9時已派完【11:30】為配合政府防疫要求，多個行業要求員工定期檢測，導致檢測需求大增。其中位於20個港鐵站的樣本包派發機，近期很快全線清空。記者今日（4日）早上先後到兩個港鐵站視察，葵芳站派發機早於上午9時前，所有樣本包已全部派完；青衣站亦僅剩近20包存貨，但未滿10時亦清空。



有需要兩周一檢的廚師表示，目前「一樽難求」，為方便起見，小店做法會由一名同事，為全部人取樽，「無檢測報告就開唔到工」。但他過去5日僅取得6個樽，餐廳約有20多名職員，期望政府增加派發點。

申訴署調查假HPV疫苗襲港 揭衞生署對供不應求疫苗監管不足【11:00】前年有醫務所被揭發涉嫌向顧客提供冒牌的子宮頸癌疫苗（HPV疫苗），申訴專員趙慧賢去年宣布就此展開主動調查，審研政府現行監管本港私營醫療機構，提供疫苗機制有否可改善之處，報告今（4日）出爐，直指當局對供不應求的疫苗欠缺足夠監管，雖然衞生署事後修補漏洞，惟食物環境及衞生局和衞生署並無主動向市民詳細交代，並教育市民如何分辨疫苗的真偽，難以釋除市民疑慮。

新冠疫苗｜專家指市民應掌握身體狀況 市民促由政府提供評估

【10:30】有市民在佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心，接種科興新冠疫苗兩日後死亡，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會昨日（3日）開會後，認為死因與疫苗接種無直接關係。



有意見認為，疫苗接種中心可派醫生當值為市民作評估，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今（4日）表示，現時接種中心已有提供相關簡介，並有問卷問及市民有否長期病患、敏感史等，認為是好的篩查方法。但他重申，長期病患者應就是否適合接種疫苗，向家庭醫生查詢。

強制檢測｜何栢良：檢測滯後不能接受 樣本室溫存放或出現假陰性【10:00】政府早前擴大強制檢測群組，食肆員工、地盤工人等須定期接受檢測，令檢測需求大增，不少人反映遞交樣本瓶後，相隔多日才收到化驗結果；另有有檢測報告的日期有誤。



港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（4日）於商台節目表示，滯後情況不能接受。他指，有研究顯示，如樣本存放在室溫超過24小時，將有負面影響，甚至出現假陰性結果，「做咗等於無做，又嘥錢」，認為政府須加強監管化驗機構。

科興疫苗｜聶德權：5.18萬人已接種第一劑疫苗 累計25.6萬人預約【09:30】公務員事務局局長聶德權今早（4日）於港台節目表示，至今累計25.6萬人預約在疫苗接種中心及普通科門診接種科興疫苗，並有5.18萬人已完成接種第一劑疫苗；復必泰疫苗則已有9.6萬預約。至於私家診所，他指已累計為1.3萬人注射科興疫苗，現時已有約6萬劑疫苗送到診所，一共約880名私家醫生收到。



聶德權指，雖然有報道指，出現死亡個案後，不少市民昨日（3日）「甩底」未接種疫苗，但他指昨日仍有92%已預約市民如期接種疫苗。他又指，昨日有67人到疫苗接種中心後，因身體狀況問題而未有接種疫苗。新冠疫苗｜孔繁毅：需詳細解剖 才100%排除死因與疫苗的關係【09:00】一名63歲男子上周五（2月26日）於佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心，接種科興新冠疫苗兩日後死亡，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會昨日（3日）開會後，一致認為死因同疫苗接種無直接關係。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，透過初步解剖報告，可確認死因和疫苗接種無直接因果，但需待詳細解剖報告，才可100%排除兩者之間的非直接關係。他指，之後推出計劃，會有醫生先對較年長以及院舍長者作評估，才可接種。對於是否建議設疫苗計劃相關剎停機制，他指專家小組主要職責為介定死因、嚴重事件和疫苗之間的因果關係，不牽涉法律上事宜。

新冠疫苗｜聶德權：政府第一時間交代死亡個案 惟被傳媒搶先報道【08:30】政府早前開展新冠接種計劃，公務員事務局局長聶德權今早（4日）於港台節目表示，至今累計25.6萬人預約在疫苗接種中心及普通科門診接種科興疫苗，並有5.18萬人已完成接種第一劑疫苗；復必泰疫苗則已有9.6萬預約。至於私家診所，他指已累計為1.3萬人注射科興疫苗，現時已有約6萬劑疫苗送到診所，一共約880名私家醫生收到。 另外，一名63歲男子上周五（2月26日）接種科興新冠疫苗，相隔兩日後死亡。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會昨日（3日）開會商討事件，一致認為死因同疫苗接種無直接關係。聶德權表示，事件發生後，確有市民擔心，但亦有人照常接種，強調當時開誠佈公，「第一時間交代」事，不過被傳媒搶先報道。



聶德權又指，如市民身體狀況良好，可到疫苗接種中心接種；但如對身體狀況有疑問，就應到私家診所諮詢意見再接種。

▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼

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確診食肆大廈｜增16店上榜 確診女秘書光顧米芝蓮一星南海一號

【00:00】新冠肺炎疫情反覆，衞生署昨日（3日）公布單日新增14宗確診，其中8宗源頭不明，累計個案增至11,047宗。據衞生防護中心晚上公開確診者行蹤報告，屬K11 ＭUSEA名潮食館群組的30歲男子屬昨日確診的第11,028宗、25歲女子緊密接觸者，發病前均曾到尖沙咀馬哥孛羅香港酒店Staycation，他還還曾到訪車公廟、萬佛寺。

一名69歲退休男患者，報稱傳染期先後曾到訪7間餐廳；而編號11047的53歲女秘書，發病一周仍有上班，她報稱曾到訪5間餐廳，包括曾獲米芝蓮一星的iSQUARE國際廣場南海一號，以及王子酒店的紅花會。

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強制檢測大廈｜增11地點 觀塘秀明小學上榜 錦豐苑錦蘭閣再中招

昨日總覽：新冠肺炎・3.3｜8%預約接種科興疫苗甩底 再多2人不適送院

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▼3月3日 佐敦官涌科興疫苗接種中心情況▼

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