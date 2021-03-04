新冠肺炎．最新｜昨錄逾10宗初步確診　食肆今起需設執枱專員

撰文： 鄭秋玲 袁澍 勞敏儀 黃偉倫 陳嘉慧 朱海棋 李恩慈 黃詠榆 鍾妍 陳淑霞 最後更新日期： 2021-03-04 07:00

新冠肺炎疫情反覆，衞生署昨日（3日）公布單日新增14宗確診，當中8宗感染源頭不明，累計個案增至11,047宗；昨初步確診有逾10宗。就一名63歲男子在接種科興疫苗後兩日不治，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會審視後公布，一致認為與接種疫苗無直接關係，接種計劃繼續推行。

新一輪為期兩周的防疫及社交距離措施今起（4日）生效，最大改動是食肆須安排專職員工負責收拾使用過的餐具和清潔及消毒使用過的餐桌及隔板，如有關安排不可行，則須確保負責有關工作的員工在轉為執行其他職責前，須採取手部衞生措施，包括使用酒精搓手液、洗手或更換手套。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼

+ 12 + 12 + 12

確診食肆大廈｜增16店上榜 確診女秘書光顧米芝蓮一星南海一號

【00:00】新冠肺炎疫情反覆，衞生署昨日（3日）公布單日新增14宗確診，其中8宗源頭不明，累計個案增至11,047宗。據衞生防護中心晚上公開確診者行蹤報告，屬K11 ＭUSEA名潮食館群組的30歲男子屬昨日確診的第11,028宗、25歲女子緊密接觸者，發病前均曾到尖沙咀馬哥孛羅香港酒店Staycation，他還還曾到訪車公廟、萬佛寺。

一名69歲退休男患者，報稱傳染期先後曾到訪7間餐廳；而編號11047的53歲女秘書，發病一周仍有上班，她報稱曾到訪5間餐廳，包括曾獲米芝蓮一星的iSQUARE國際廣場南海一號，以及王子酒店的紅花會。

+ 2 + 2 + 2

強制檢測大廈｜增11地點 觀塘秀明小學上榜 錦豐苑錦蘭閣再中招

昨日總覽：新冠肺炎・3.3｜8%預約接種科興疫苗甩底 再多2人不適送院

科興疫苗｜專家委員會︰不會問接種者長期病況 應先諮詢家庭醫生

科興疫苗｜專家判死於心肌梗塞無關疫苗 醫生指驗屍可知發病時間

新冠疫苗｜一文看清 多國相繼爆出有國民接種新冠疫苗後死亡個案

科興疫苗｜醫管局劉家獻：看漏接種紀錄 遲兩日公布死亡不涉隱瞞

科興疫苗｜專家委員會指63歲男死於冠心病 與接種疫苗無直接關係

▼3月3日 佐敦官涌科興疫苗接種中心情況▼

接種疫苗｜8%預約今接種科興疫苗甩底 約9萬人成功預約打復必泰

科興疫苗｜現首宗死亡 有接種中心三成人甩底 200人取消預約

男子打科興疫苗後離世 至少3接種中心退針潮 為何診所少甩底？

名潮食館空調濾網、茶水間鋅盤渠管內部及手推車扶手驗出新冠病毒

科興疫苗｜現疑接種後死亡個案 中年漢照打針：食麵包都有人食死

科興疫苗｜爆首宗懷疑接種後死亡個案 市民照打針︰生死有命

今日增14宗確診8源頭不明 包括何文田豪宅君柏婆婆

有線前助理總採主等8日始收檢測陰性結果短訊 採樣日期改遲8日

美孚York幼稚園籲家長助蒐羅樣本包 學界︰過年後供應緊張

旅發局將推「賞你住」消費換500元酒店優惠 研可否與消費券並用

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

+ 21 + 21 + 21

▼BioNTech復必泰預約步驟▼

+ 7 + 7 + 7

▼提供新冠肺炎疫苗接種的私家醫生/診所：港島區▼

+ 16 + 16 + 16

▼提供新冠肺炎疫苗接種的私家醫生/診所：九龍區▼

+ 24 + 24 + 24

▼提供新冠肺炎疫苗接種的私家醫生/診所：新界區▼

+ 33 + 33 + 33