新冠肺炎．最新｜消息：今增少於10宗確診　時隔兩周再回落個位數

撰文： 鄭秋玲 袁澍 勞敏儀 黃偉倫 陳嘉慧 朱海棋 李恩慈 黃詠榆 鍾妍 陳淑霞 最後更新日期： 2021-03-04 14:22

新冠肺炎疫情反覆，衞生署昨日（3日）公布單日新增14宗確診，當中8宗感染源頭不明，累計個案增至11,047宗；昨初步確診有逾10宗。就一名63歲男子在接種科興疫苗後兩日不治，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會審視後公布，一致認為與接種疫苗無直接關係，接種計劃繼續推行。

新一輪為期兩周的防疫及社交距離措施今起（4日）生效，最大改動是食肆須安排專職員工負責收拾使用過的餐具和清潔及消毒使用過的餐桌及隔板，如有關安排不可行，則須確保負責有關工作的員工在轉為執行其他職責前，須採取手部衞生措施，包括使用酒精搓手液、洗手或更換手套。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

【14:03】早前一名63歲男子接種科興疫苗兩日後死亡個案，新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會初步一致認同死亡與疫苗無直接關係。為該名男子接種疫苗的官涌體育館疫苗接種中心，繼續有不少高血壓或長期病患人士到場接種。



有市民需長期吃膽固醇藥及血壓藥，表示接種前兩日有特意諮詢家庭醫生意見，才安心接種；亦有人數年前曾「通波仔」，今早忘記吃藥，被醫生指示先吃藥再打針。



有市民與父母一同到場接種，惟87歲的父親，因年紀太大，中心內的醫生不建議接種，最後只好離去。

科興疫苗│與父母到官涌體育館 市民：87歲父被指高齡不建議接種

【13:44】消息指，本港今日新增少於10宗新冠肺炎確診個案，包括感染源頭不明個案，衞生防護中心將設疫情記者會。

強制檢測｜疑定期檢測致一樽難求 有港鐵站派樽機未滿9時已派完【11:30】為配合政府防疫要求，多個行業要求員工定期檢測，導致檢測需求大增。其中位於20個港鐵站的樣本包派發機，近期很快全線清空。記者今日（4日）早上先後到兩個港鐵站視察，葵芳站派發機早於上午9時前，所有樣本包已全部派完；青衣站亦僅剩近20包存貨，但未滿10時亦清空。



有需要兩周一檢的廚師表示，目前「一樽難求」，為方便起見，小店做法會由一名同事，為全部人取樽，「無檢測報告就開唔到工」。但他過去5日僅取得6個樽，餐廳約有20多名職員，期望政府增加派發點。

申訴署調查假HPV疫苗襲港 揭衞生署對供不應求疫苗監管不足【11:00】前年有醫務所被揭發涉嫌向顧客提供冒牌的子宮頸癌疫苗（HPV疫苗），申訴專員趙慧賢去年宣布就此展開主動調查，審研政府現行監管本港私營醫療機構，提供疫苗機制有否可改善之處，報告今（4日）出爐，直指當局對供不應求的疫苗欠缺足夠監管，雖然衞生署事後修補漏洞，惟食物環境及衞生局和衞生署並無主動向市民詳細交代，並教育市民如何分辨疫苗的真偽，難以釋除市民疑慮。

新冠疫苗｜專家指市民應掌握身體狀況 市民促由政府提供評估

【10:30】有市民在佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心，接種科興新冠疫苗兩日後死亡，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會昨日（3日）開會後，認為死因與疫苗接種無直接關係。



有意見認為，疫苗接種中心可派醫生當值為市民作評估，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今（4日）表示，現時接種中心已有提供相關簡介，並有問卷問及市民有否長期病患、敏感史等，認為是好的篩查方法。但他重申，長期病患者應就是否適合接種疫苗，向家庭醫生查詢。

強制檢測｜何栢良：檢測滯後不能接受 樣本室溫存放或出現假陰性【10:00】政府早前擴大強制檢測群組，食肆員工、地盤工人等須定期接受檢測，令檢測需求大增，不少人反映遞交樣本瓶後，相隔多日才收到化驗結果；另有有檢測報告的日期有誤。



港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（4日）於商台節目表示，滯後情況不能接受。他指，有研究顯示，如樣本存放在室溫超過24小時，將有負面影響，甚至出現假陰性結果，「做咗等於無做，又嘥錢」，認為政府須加強監管化驗機構。

科興疫苗｜聶德權：5.18萬人已接種第一劑疫苗 累計25.6萬人預約【09:30】公務員事務局局長聶德權今早（4日）於港台節目表示，至今累計25.6萬人預約在疫苗接種中心及普通科門診接種科興疫苗，並有5.18萬人已完成接種第一劑疫苗；復必泰疫苗則已有9.6萬預約。至於私家診所，他指已累計為1.3萬人注射科興疫苗，現時已有約6萬劑疫苗送到診所，一共約880名私家醫生收到。



聶德權指，雖然有報道指，出現死亡個案後，不少市民昨日（3日）「甩底」未接種疫苗，但他指昨日仍有92%已預約市民如期接種疫苗。他又指，昨日有67人到疫苗接種中心後，因身體狀況問題而未有接種疫苗。新冠疫苗｜孔繁毅：需詳細解剖 才100%排除死因與疫苗的關係【09:00】一名63歲男子上周五（2月26日）於佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心，接種科興新冠疫苗兩日後死亡，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會昨日（3日）開會後，一致認為死因同疫苗接種無直接關係。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，透過初步解剖報告，可確認死因和疫苗接種無直接因果，但需待詳細解剖報告，才可100%排除兩者之間的非直接關係。他指，之後推出計劃，會有醫生先對較年長以及院舍長者作評估，才可接種。對於是否建議設疫苗計劃相關剎停機制，他指專家小組主要職責為介定死因、嚴重事件和疫苗之間的因果關係，不牽涉法律上事宜。

新冠疫苗｜聶德權：政府第一時間交代死亡個案 惟被傳媒搶先報道【08:30】政府早前開展新冠接種計劃，公務員事務局局長聶德權今早（4日）於港台節目表示，至今累計25.6萬人預約在疫苗接種中心及普通科門診接種科興疫苗，並有5.18萬人已完成接種第一劑疫苗；復必泰疫苗則已有9.6萬預約。至於私家診所，他指已累計為1.3萬人注射科興疫苗，現時已有約6萬劑疫苗送到診所，一共約880名私家醫生收到。 另外，一名63歲男子上周五（2月26日）接種科興新冠疫苗，相隔兩日後死亡。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會昨日（3日）開會商討事件，一致認為死因同疫苗接種無直接關係。聶德權表示，事件發生後，確有市民擔心，但亦有人照常接種，強調當時開誠佈公，「第一時間交代」事，不過被傳媒搶先報道。



聶德權又指，如市民身體狀況良好，可到疫苗接種中心接種；但如對身體狀況有疑問，就應到私家診所諮詢意見再接種。

▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼

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確診食肆大廈｜增16店上榜 確診女秘書光顧米芝蓮一星南海一號

【00:00】新冠肺炎疫情反覆，衞生署昨日（3日）公布單日新增14宗確診，其中8宗源頭不明，累計個案增至11,047宗。據衞生防護中心晚上公開確診者行蹤報告，屬K11 ＭUSEA名潮食館群組的30歲男子屬昨日確診的第11,028宗、25歲女子緊密接觸者，發病前均曾到尖沙咀馬哥孛羅香港酒店Staycation，他還還曾到訪車公廟、萬佛寺。

一名69歲退休男患者，報稱傳染期先後曾到訪7間餐廳；而編號11047的53歲女秘書，發病一周仍有上班，她報稱曾到訪5間餐廳，包括曾獲米芝蓮一星的iSQUARE國際廣場南海一號，以及王子酒店的紅花會。

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強制檢測大廈｜增11地點 觀塘秀明小學上榜 錦豐苑錦蘭閣再中招

昨日總覽：新冠肺炎・3.3｜8%預約接種科興疫苗甩底 再多2人不適送院

科興疫苗｜專家委員會︰不會問接種者長期病況 應先諮詢家庭醫生

科興疫苗｜專家判死於心肌梗塞無關疫苗 醫生指驗屍可知發病時間

新冠疫苗｜一文看清 多國相繼爆出有國民接種新冠疫苗後死亡個案

科興疫苗｜醫管局劉家獻：看漏接種紀錄 遲兩日公布死亡不涉隱瞞

科興疫苗｜專家委員會指63歲男死於冠心病 與接種疫苗無直接關係

▼3月3日 佐敦官涌科興疫苗接種中心情況▼

接種疫苗｜8%預約今接種科興疫苗甩底 約9萬人成功預約打復必泰

科興疫苗｜現首宗死亡 有接種中心三成人甩底 200人取消預約

男子打科興疫苗後離世 至少3接種中心退針潮 為何診所少甩底？

名潮食館空調濾網、茶水間鋅盤渠管內部及手推車扶手驗出新冠病毒

科興疫苗｜現疑接種後死亡個案 中年漢照打針：食麵包都有人食死

科興疫苗｜爆首宗懷疑接種後死亡個案 市民照打針︰生死有命

今日增14宗確診8源頭不明 包括何文田豪宅君柏婆婆

有線前助理總採主等8日始收檢測陰性結果短訊 採樣日期改遲8日

美孚York幼稚園籲家長助蒐羅樣本包 學界︰過年後供應緊張

旅發局將推「賞你住」消費換500元酒店優惠 研可否與消費券並用

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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▼BioNTech復必泰預約步驟▼

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