35+初選．最新｜午後逾百市民到法院　有不同政見人士互相指罵

撰文： 李慧娜 孔繁栩 鄧詠中 最後更新日期： 2021-03-04 15:49

47名泛民人士疑因參加去年「35+」初選，被控串謀顛覆國家政權罪，眾人的「馬拉松」式提堂聆訊進入第四天。昨日(3日)下午，總裁判官蘇惠德在快聽畢所有律師為被告作保釋申請後，曾一度稱會在被告晚飯期間考慮決定，惟晚飯前來公民黨的楊岳橋、譚文豪、郭家麒及李予信突解僱代表他們的資深大律師梁家傑，並親自作補充陳詞，有人情緒激動譚文豪更在庭上痛哭。晚飯過後，約有10名被告也表示會有補充，蘇官把案押後至今天早上10時續審。《香港01》會跟進情況。

法庭繼續處理報道限制的問題

【15:42】辯方大律師馬維騉認為，除了被告及其家人的個人資料、控方在保釋程序提交的證據及資料、以及辯護外，其他保釋程序內容應可報道，當中包括控方的指控。馬大狀解釋，大部分指控內容來自於公開平台的資訊，大眾已知情，而且聆訊涉及國安法的法律原則、應用等，讓傳媒報道可加強公眾對國安法的認識及宣傳，也有助控方及執法者履行其憲制責任。

不過，蘇官質疑法庭是在處理保釋程序，而非對國安法作詮釋，又指傳媒對於界定哪些屬於可報道資料或有困難。

大律師黃瑞紅則表示，辯方立場是應容許傳媒報道法律爭辯，而被告在庭上講述的成長背景應可報道。

蘇官仍然關注若不能報道辯護理由，只能報道控方指控，或會對被告更加不公平，強調法庭要責任保障公平審訊。

下午3時突多人在法院外聚集

【15:30】法院外有聲援人士合唱反修例歌曲及高叫「光時」口號，警方拍攝相關人士容貌

【15:06】警員四處巡邏，不時嗌咪要求市民「讓返條行人路。」又拉起橙帶劃出封鎖線。在場人士高叫「沒有暴徒只有暴政」等口號。下午3時許在場人士鼓譟，稱聽見疑似警員「佢市民快啲死！」要求交出警員編號。大批警員在場戒備。

【15:00】 法院外有多名市民高叫口號，警員到場拉起封鎖線，並拍攝在場人士作記錄。約10分鐘後，現場有持相反意見人士互相指罵，其中一人喝罵聲援者「快啲去死」，大批市民懷疑對方身份追着指罵。雖然下着雨但仲有逾百人在法院外。

【14:39】下午聆訊繼續，法庭繼續處理保釋事宜及傳媒早前要求准報保釋內容的申請。蘇官又稱暫仍未作任何保釋決定。

法院外下午情況。（詳見下圖）

+ 4 + 4 + 4

李卓人稱唔敢諗保釋結果

【13:30】法庭中午休庭，李卓人在庭外表示，現階段難以估計保釋結果，並說：「唔敢諗，但香港人勿放棄」，對參與初選人士被控違國安法，形容「睇唔透」。

朱凱廸太太表示，已有心理準備，會樂觀面對保釋結果，她指丈夫昨日「瞓多咗，情況OK」，已為他準備衣服更換，及添多兩件外套，又希望丈夫可以沖熱水涼，她指這兩日天氣時冷時熱，擔心其他被告不夠衣服會着涼。

各被告在午飯前完成保釋陳辭

【13:01】多名被告的律師已完成補充陳詞，蘇官休庭至下午再續，將繼續處理保釋事宜，及傳媒申請求准報道保釋內容的申請。

【11:37】李予信、何桂藍、林卓廷及楊雪盈親自完成補充陳詞，林、楊發言時哽咽。

【11:05】 有市民未能成功入庭旁聽，在法院外鼓躁，一度拍打現場人士，多名警員上前制止。

官提傳媒保釋報道受限

【10:43】聆訊於10時43分開始，控方甫開庭時指有傳媒昨日報道超越許可範圍的資料，認為這或會對被告造成不公，要求法庭公開提醒公眾要遵守法例限制。

大律師馬維騉表示，不理解控方所指的是哪些資料，若是有關剔除限制報道的申請，該申請應不屬保釋程序內容。

蘇官最後在庭上提醒，所有人應遵守法例中的保釋報道限制，除非法庭另作出命令撤銷限制。

【10:23】法庭消息指，有被告尚未到庭，部分被告仍在向律師給予指示，聆訊仍未開始。

【09:20】雖然下着毛毛細雨，但有大批市民撐着雨傘在西九龍法院外排隊，輪候入法庭旁聽，有部份取到籌號的已進入法庭，但在法院外等候後補位置的，亦有過百人。

西九龍法院外的情況。(詳看下圖)

+ 3 + 3 + 3

47名被告被控1項串謀顛覆國家政權罪，他們大部份在過去的星期日開始被拘留，日前有被告投訴家人未能帶衣服供他們更換，聆訊進入第4天，各被告似乎仍是穿著他們被捕當天的衣服。

梁國雄上囚車時曾舉手做「V」字手勢。(詳見下圖)

+ 4 + 4 + 4

47名被告被控1項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，一同串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他手段，嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能。

控罪指，被告宣揚、進行或參與謀劃在立法會取得大多數控制權，藉對特區政府提出的任何財政預算或公共開支，不論當中內容或內容的利弊如何，均不予區別拒絕通過，迫使特首解散立法會從而癱瘓政府運作，最終導致特首辭職。

而被告為達致該謀劃，參選或不參與立法會選舉，並承諾當選後，故意或蓄意不履行立法會議員職務，即擁護《基本法》及效忠特區。

47名被告。(詳看下圖)

+ 41 + 41 + 41

案件編號：WKCC 813/2021