35+初選．最新｜馬拉松式提堂進入第四天　官提傳媒報道保釋受限

撰文： 李慧娜 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-04 11:12

47名泛民人士疑因參加去年「35+」初選，被控串謀顛覆國家政權罪，眾人的「馬拉松」式提堂聆訊進入第四天。昨日(3日)下午，總裁判官蘇惠德在快聽畢所有律師為被告作保釋申請後，曾一度稱會在被告晚飯期間考慮決定，惟晚飯前來公民黨的楊岳橋、譚文豪、郭家麒及李予信突解僱代表他們的資深大律師梁家傑，並親自作補充陳詞，有人情緒激動譚文豪更在庭上痛哭。晚飯過後，約有10名被告也表示會有補充，蘇官把案押後至今天早上10時續審。《香港01》會跟進情況。

【11:05】 有市民未能成功入庭旁聽，在法院外鼓躁，一度拍打現場人士，多名警員上前制止。

官提傳媒保釋報道受限

【10:43】聆訊於10時43分開始，控方甫開庭時指有傳媒昨日報道超越許可範圍的資料，認為這或會對被告造成不公，要求法庭公開提醒公眾要遵守法例限制。

大律師馬維騉表示，不理解控方所指的是哪些資料，若是有關剔除限制報道的申請，該申請應不屬保釋程序內容。

蘇官最後在庭上提醒，所有人應遵守法例中的保釋報道限制，除非法庭另作出命令撤銷限制。

【10:23】法庭消息指，有被告尚未到庭，部分被告仍在向律師給予指示，聆訊仍未開始。

【09:20】雖然下着毛毛細雨，但有大批市民撐着雨傘在西九龍法院外排隊，輪候入法庭旁聽，有部份取到籌號的已進入法庭，但在法院外等候後補位置的，亦有過百人。

西九龍法院外的情況。(詳看下圖)

+ 3 + 3 + 3

47名被告被控1項串謀顛覆國家政權罪，他們大部份在過去的星期日開始被拘留，日前有被告投訴家人未能帶衣服供他們更換，聆訊進入第4天，各被告似乎仍是穿著他們被捕當天的衣服。(詳見下圖)

47名被告被控1項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，一同串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他手段，嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能。

控罪指，被告宣揚、進行或參與謀劃在立法會取得大多數控制權，藉對特區政府提出的任何財政預算或公共開支，不論當中內容或內容的利弊如何，均不予區別拒絕通過，迫使特首解散立法會從而癱瘓政府運作，最終導致特首辭職。

而被告為達致該謀劃，參選或不參與立法會選舉，並承諾當選後，故意或蓄意不履行立法會議員職務，即擁護《基本法》及效忠特區。

47名被告。(詳看下圖)

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案件編號：WKCC 813/2021