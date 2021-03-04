七旬翁涉公園非禮兩女童　事主母獲外傭提醒　見3歲女兒被摸臀胸

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-03-04 14:31

七旬翁在公園涉抱兩名3歲及6歲女童下馬騮架時乘機非禮，其中3歲女童被侵犯時更被一名外傭及女童的母親目擊情況。老翁否認非禮，案件在西九龍去院審訊，3歲女童的母親作證，稱當時與家長在涼亭休息，一名外傭知會她望向女兒方向，即見一男子抱撫摸其3歲女兒的臀部、陰部和胸口。

被告黃新發，78歲，退休，被控兩項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪，指他於去年7月1日和13日，分別在深水埗富昌邨富悅樓休憩處和富旺樓外，向女童X和Y作出嚴重猥褻行為。

母見男子撫其3歲女腋下

年僅3歲的女童Y未有出庭，Y的媽媽則有作供，並稱去年7月13日下午她帶Y及另一名女兒到富昌邨公園玩耍，她在涼亭和其他家長休息，一名外傭突然叫她望向Y，她見Y站在花槽旁的矮牆，一名男子雙手撫摸Y的腋下，上下郁動。Y母立即衝過去並喝止，並問：「你做乜摸佢。」該男子放開女童Y就離去，媽媽遂抱回Y。

辯方質疑女童在危險位置需抱下

Y母不同意辯方指女童Y站在離地面半米高的危險位置，該名男子需抱她落地。她反問為何要抱起其女兒。Y母又指，當時Y和姐姐一起現，現場還有兩名兒童正兜圈來回跑。Y母認為，該男子撫摸Y是嚴重不應該的行為。

外傭作供時指，她當時帶其照顧的兒童到公園遊玩，見到一名年老男子雙手從高處抱女童Y落地，又抱上高處，他左手觸碰Y臀部，右手掃Y陰部。外傭知會Y母，再望到男子掃Y胸口。外傭並認出被告是當日侵犯Y的男子。

6歲女童供詞形容被告是壞人

案發時僅6歲的X，昨於屏風後作供，她稱去年7月1日和祖母、弟弟到公園，祖母附近的椅子坐，弟弟和一個男童遊玩，當她拉着「馬騮架」的手環、雙腳離地半天吊時，被告迎面走來，然後從後用雙手抱着她。她轉頭和被告對望，被告將她抱落地面。

約一個月後，X在媽媽和祖母陪同下到警署認人，她表示該人容貌和案發當天的被告一樣。她曾在媽媽的手機中見過被告的相片，X又形容被告是壞人。

案件編號：WKCC2369/2020