多個行業須兩周一檢　業界斥執行混亂　有人等10日先有結果

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-04 18:55

第四波疫情持續，政府於2月18日起放寬防疫措施，惟多個行業包括飲食業、健身業、美容業等從業員，需要每隔14日檢測病毒，導致檢測需求大增。有飲食業界人士批評，有員工等待十日後才收到報告，員工、老闆需要自行「計數」，認為執行上十分混亂；亦有泰拳教練認為，由於檢測量大增，目前「一樽難求」，試過連續5日到地鐵站取樽但皆撲空。

政府早前容許食肆恢復晚市堂食、部分處所復業，惟僱主必須安排員工每14天，進行一次病毒檢測，當時提到第一次檢測須在2月11日起14天內進行，即最遲進行日期為2月24日，員工亦需保留每次檢測結果短訊記錄31天。

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不過，有業界批評執行混亂，令從業員無所適從。香港餐飲聯業協會會長黃家和指，業界約有25萬員工，即使可到社區檢測中心免費檢測，但預約名額有限，加上未必遷就到上班時間，「如果期間返緊工，係咪要請假去？老闆係咪要放佢去做？」

早前港大感染及傳染病中心總監何栢良批評，本港檢測配套長期不到位，令市民較遲收到結果，何引述數據，指政府預計每兩周定期檢測從業員約有55萬人。

香港餐飲聯業協會會長黃家和指，業界約有25萬員工。（資料圖片）

另外，由於每人檢測日期不同，黃家和指「要由負責人、老闆自己計」，局方未有清楚說明，第二次檢測限期為何，加上目前等候檢測報告的時間，不是如政府所說的一、兩日，「聽過有人等一個星期，甚至10日後先收到報告」，直斥執行上十分混亂。他說，業界為了生意已「心力交瘁」，又要應付加強空氣流通、執枱專員等問題，直言感到十分無奈。

搏擊運動中心代表柯尊鼎稱，連續5日到太子站打算取樽，惟最後仍然撲空。（資料圖片／歐嘉樂攝）

除飲食業界外，健身業界、美容業界亦須定期檢測。健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎指，業界至少有逾4000名從業員，聽過有人反映「一樽難求」，自己作為泰拳教練，亦須在限期前進行第二次檢測，連續5日到太子站打算取樽，惟最後仍然撲空。他指，交樽過程亦相當不便，不但地點少，時間又有所限制，感到十分無奈。柯批評，「如如果真係要強制檢測，唔該做好啲配套啦」，認為目前派樽數量、方式絕對不足。

至於美容業方面，美容業總會創會主席葉世雄亦指，前線人員約有4萬人，雖然目前未聽聞檢測上有困難，惟擔心每每14天限期一到，便成檢測「高峰期」，目前正考慮不同方法，如尋找私營機構做檢測。但他認為，政府有必要加強配套，針對每14天檢測一次，應有清楚說法、限期。

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