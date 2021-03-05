新冠肺炎．最新｜消息：今新增約10宗確診　不設疫情記者會

撰文： 勞敏儀 李恩慈 朱海棋 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-05 12:38

疫情仍未受控，本港今日（5日）確診個案回落，消息指今日確診個案大約10宗，涉4宗源頭不明個案，包括長沙灣勞工處職員、18歲大學生、皇后大道中100號文職人員及外籍家務助理。

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【12:36】消息稱，今日新增約10宗確診個案，包括4宗源頭不明個案，因昨日已交代，今日不設疫情記者會。

【11:57】第四波疫情持續，政府自2月18日起放寬社交距離措施，惟要求多個行業如食肆、健身業、美容業等員工，每14日要進行一次檢測。食衞局回覆《香港01》查詢時指，由3月4日至17日期間，政府再延長相關指示，負責人須確保員工在下周四（11日）前，取得陰性檢測結果才可上班。另外，局方說每天平均派發近6萬深喉唾液樣本收集包，惟每天收集數目僅得2.7萬，即不足一半。

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【11:22】本港一名63歲男子接種科興疫苗兩天後死亡，引起社會關注新冠肺炎疫苗安全問題。港大感染及傳染病中心總監何栢良今（5日）早在港台節目表示，政府應提高資訊透明度，讓市民了解接種前後的自然死亡及發病機率，從而增加對疫苗的信心。

他又稱，科興疫苗第三期臨床對於60歲以上及長期病患人士的數據不足，內地首階段亦不會為長者接種該疫苗，但港府沒跟隨此嚴格要求，導致社會出現資訊混亂。

相關新聞:新冠疫苗｜何栢良促政府提高死亡資訊透明度 增市民接種信心

▼疫苗注射西醫互動地圖▼

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼

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▼3月3日 佐敦官涌科興疫苗接種中心情況▼

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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▼BioNTech復必泰預約步驟▼

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▼ 過去14天確診患者行蹤、住址▼

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【00:01】本港今天（4日）新增9宗確診個案，令個案總數累計至11,056宗。衞生防護中心晚上更新確診者曾到訪的大廈及食肆名單，有兩間餐廳上榜，包括天水圍天晴商場的美心MX。早前科技大學一間公司的職員確診，他有兩名密切接觸者亦於今天確診，其中一人曾到科大學術大樓。

確診食肆大廈｜增2食肆 源頭不明保安員曾訪天晴商場美心MX

▼提供新冠肺炎疫苗接種的私家醫生/診所：港島區▼

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▼提供新冠肺炎疫苗接種的私家醫生/診所：九龍區▼

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▼提供新冠肺炎疫苗接種的私家醫生/診所：新界區▼

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