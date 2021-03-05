新冠肺炎．最新｜確診數回落至單位數　源頭不明個案續浮現

撰文： 勞敏儀 李恩慈 朱海棋 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-05 06:00

疫情仍未受控，本港昨日（4日）確診個案回落至單位數，初步確診個案亦有10宗以下，涉4宗源頭不明個案，包括長沙灣勞工處職員、18歲大學生、皇后大道中100號文職人員及外籍家務助理。

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【00:01】本港今天（4日）新增9宗確診個案，令個案總數累計至11,056宗。衞生防護中心晚上更新確診者曾到訪的大廈及食肆名單，有兩間餐廳上榜，包括天水圍天晴商場的美心MX。早前科技大學一間公司的職員確診，他有兩名密切接觸者亦於今天確診，其中一人曾到科大學術大樓。

確診食肆大廈｜增2食肆 源頭不明保安員曾訪天晴商場美心MX

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