35+初選．最新｜楊雪盈等返法院處理保釋事宜　將於５時半開庭

撰文： 陳家怡 麥凱茵 最後更新日期： 2021-03-05 17:44

泛民47人疑參與「35+初選」被指違反《港區國安法》被控，經4天的提堂程序，總裁判官蘇惠德最終准其中15人保釋，律政司即提出反對，並稱會提出覆核，並要求全部被告繼續還柙。蘇官指控方須在48小時內提出申請。根據司法機構資料，控方最後只向法庭申請向其中11名被告提出覆核，餘下4人：林景楠、劉偉聰、楊雪盈及呂智恆，則未再要求覆核他們的申請。這4人將會被帶返西九龍法院再提訊，及辦理保釋手續。《香港01》會跟進情況。

四名料將可保釋外出的被告，及他們的保釋條件。(詳看下圖)

【17:33】前立法會議員鄽俊宇在西九龍法院出現，並到法庭旁聽。

【16:50】傳媒代表在西九龍法院輪候待會入庭旁聽，暫仍未知何時開庭，而庭外亦未見有支持者到場，西九龍法院外情況平靜。法庭消息指，將會於下午5時半開庭處理。

11名將於明天進行覆核聆訊的被告，及各被告保釋條件細節。(詳看下圖)

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32名不獲保釋的被告。(詳看下圖)

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47名被告被控1項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，一同串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他手段，嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能。

控罪指，被告宣揚、進行或參與謀劃在立法會取得大多數控制權，藉對特區政府提出的任何財政預算或公共開支，不論當中內容或內容的利弊如何，均不予區別拒絕通過，迫使特首解散立法會從而癱瘓政府運作，最終導致特首辭職。

而被告為達致該謀劃，參選或不參與立法會選舉，並承諾當選後，故意或蓄意不履行立法會議員職務，即擁護《基本法》及效忠特區。

案件編號：WKCC 813/2021