新冠肺炎．直播｜消息︰今增少於10宗確診　K11 MUSEA今午重開

撰文： 鄭秋玲 鄭翠碧 李恩慈 鍾妍 胡家欣 曾凱欣 馬煒傑 梁煥敏 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-06 12:13

新冠肺炎疫情持續。衞生署周五（5日）公布單日新增11宗確診個案，累計個案增至11,067宗。過去14天即由2月19日至3月4日，累計新增235宗個案，包括197宗本地個案，當約34%即66宗屬源頭不明。昨錄得約10宗初步確診，包括長沙灣政府合署勞工處一名確診文職人員的女家人兼同層同事。消息指，本港今日新增少於10宗新冠肺炎確診個案。

由內地復星醫藥／德國藥廠BioNTech研發的「復必泰」新冠疫苗今日（6日）開始供應，小部分醫護人員將率先接種。

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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【12:13】消息指，本港今日新增少於10宗新冠肺炎確診個案。

【12:00】尖沙咀K11 MUSEA的食肆名潮食館早前爆疫，商場早前主動閉館6天清潔消毒，並安排流動檢測車，為商場員工及租戶員工先後進行兩次新冠肺炎病毒檢測。該商場今日重開，K11早前表示，商場要求員工兩次檢測全部檢測結果皆為陰性，並持有陰性結果證明，今天才可以上班。

今午現場所見，大批市民在商場開放前已提早到場，市民進入商場時，有員工協助提供酒清搓手液潔手。據現場消息指，商場內多間食肆午市訂位已滿。

新冠疫苗｜孔繁毅：血壓高、氣促及胸口痛病人 需控制病情才打針

【10:46】早前一名63歲男子接種科興疫苗兩天後死亡，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今（6日）早在商台節目表示，仍要等待全面解剖報告、病理學及化學報告，才可向市民詳細解釋死因。



他提醒血壓很高、血糖平均值高於10、出現氣促及胸口痛的病人，應先向家庭醫生諮詢，或需增加藥物控制病情後才接種疫苗。他又稱，若市民本身有藥物過敏史，可經家庭醫生或港大轉介至過敏門診，接受聚乙二醇等輔料敏感測試。

新冠疫苗｜陳肇始：理解預約接種人數跌 疫苗益處仍大於風險

【09:30】新冠肺炎疫苗接種計劃已開始，早前一名63歲男子接種科興疫苗兩天後死亡，部分已預約接種人士選擇「退針」。食物及衞生局局長陳肇始今（6日）早在港台節目表示，理解預約人數下跌是人之常情，承認政府有責任公開資訊。



陳肇始提醒，未受控或嚴重的慢性病人不適宜接種科興疫苗，亦明白市民可能難以察覺病情是否反覆，建議他們到家庭醫生或普通科門診諮詢。她又強調，科興疫苗的益處仍大於風險，「一定要聽專家委員會意見」。

確診大廈食肆｜增11餐廳 居愉景新城患者光顧荃灣大家樂大家姐

【00:01】新冠肺炎疫情持續，昨日（5日）單日新增11宗確診個案，當中8宗為本地個案，感染源頭不明佔4宗。據衞生防護中心晚上公開確診者行蹤報告，有兩宗個案居於新蒲崗金橋大廈，同座近日累計6宗確診。



另外，新增11間餐廳留下感染源頭不明確診者足跡，主要來自居於愉景新城的勞工處47歲男文員，其中在發病當日及之後去過荃灣及深水埗多間茶餐廳，都是他住所及工作地點長沙灣政府合署附近，包括荃豐中心大家姐、愉景新城大家樂及潮食會。

▼3月5日驚蟄鵝頸橋打小人▼

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▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼

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▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

昨日總覽：新冠肺炎．3.5｜增11宗確診 長沙灣政府合署勞工處2職員染疫

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