泛民47人初選．最新｜官稱會將下周處理保釋覆核　讓律師作準備

撰文： 李慧娜 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-06 10:52

泛民47人疑參與「35+初選」被控串謀顛覆國家政權罪，國安法指定法官蘇惠德周四晚批准其中15人保釋，律政司即時申請覆核。律政司昨日放棄覆核其中4人，林景楠、劉偉聰、楊雪盈及呂智恆昨已准保釋離開，餘下的11人，今（6日）在高等法院作指示聆訊，案件由高院法官杜麗冰處理。據了解，今天只會作提訊，正式聆訊或會押後，11名被告或需繼續還押。

【10:45】十時許陸續有公眾人士到達法院外等候入場聽審，包括昨晚獲保釋的呂智恆與母親，有公眾人士上前與呂智恆聊天及擁抱，更一度激動流淚。

傳媒准報道程序但只限今天

【10:40】法官又指，為了達致公正，會給予雙方時間作準備，並在下周四（11日）及下周六（13日）展開正審聆訊，提議律政司應在周一提交誓章等文件，而辯方要在下周三作回應。

【10:10】高院開庭，法官杜麗冰表示收到傳媒查詢，決定在今日聆訊撤銷保釋報道的限制，但亦只限於今日聆訊，為保障被告的利益及日後程序的公正性，正審聆訊仍會維持報道限制。

多名被告今早上囚車的情況。(詳看下圖)

+ 3 + 3 + 3

昨獲保釋的楊雪盈有到庭旁聽

11名因為律政司申請而仍被扣押的被告包括：鄭達鴻、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、譚文豪、施德來、張可森、伍健偉、郭家麒、柯耀林、李予信。

早上約9時多，陸續有聽審的公眾人士及家屬入場，包括昨晚獲保釋的楊雪盈、施德來太太及張超雄等。

各被或要繼續還柙

第一節聆訊原定於早上10時開始，有約50名公眾在外輪候候補聽審，包括陳家洛、民協前副主席譚國僑。譚國僑稱，據律師了解今日未必能作正式提訊，或要求押後提訊，以提供更多資料進行提訊，各被告或要繼續還押。他對此感到不開心，認為保釋與否不影響案件最終的判決結果；他稱各被告保釋條件嚴苟，不明白為何不容許他們作保釋。他又稱現時家屬均未能確定被告的情況，「好多嘢都做唔到，要確定佢哋情況先做到。」

法庭在早上10時先處理鄭達鴻、彭卓棋、何啟明的案件。

11時半才處理黃碧雲、譚文豪、施德來、張可森的案件。

下午2時30分才處理伍健偉、郭家騏、柯耀林、李予信。

律政司早前引用《刑事訴訟程序條例》第9H條申請覆核保釋決定，而根據第9I條，一旦政律政司出申請，裁判官必定要還押有關人士，故在前日獲批保釋的15人仍被關押，而其中4人昨日因律政司放棄覆核而獲釋。

案件編號：HCCP110-120/2021