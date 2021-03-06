泛民47人初選．最新｜11被告還柙至下周再訊　張可森妻向張示照片

撰文： 李慧娜 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-06 15:15

泛民47人疑參與「35+初選」被控串謀顛覆國家政權罪，國安法指定法官蘇惠德周四晚批准其中15人保釋，律政司即時申請覆核。律政司昨日放棄覆核其中4人，林景楠、劉偉聰、楊雪盈及呂智恆昨已准保釋離開，餘下的11人，今（6日）在高等法院作指示聆訊，司法機構安排11名被告分3個時段聆訊，並由高院國安法指定法官杜麗冰處理。

杜官早上十時處理頭3名被告的案件時已明言，為想讓控辯雙方律師有足夠時間準備，會把案押後至下周四(11日)及六(13日)處理，她又稱雖然明白各被告想盡快獲釋，但不想倉促決定，故暫不會向被告批出臨時保釋。最後所有聆訊在下午約3時左右完成所有被告的提訊，全部11人繼續還柙。

伍健偉向公眾席飛吻畀心心

【14:57】法庭下午處理伍健偉、郭家騏、柯耀林、李予信的案件，伍健偉出庭期間，曾向公眾席飛吻及「畀心心」。杜官開庭後給予4人相同指示，4人在正審前要繼續還押。有辯方要求法庭指示原審裁判官蘇惠德，盡快頒下批准保釋的理由，法官指裁判官多半只會提及批准與否，以及保釋條件，認為只可以現有資訊作出處理，因此也未作相關指示。全部11人的案件已處理完畢，全部需繼續還柙。

有市民等候入庭收限聚令告票

【14:00】第三節聆訊原定於下午2時半開始，於約1時50分，警員用橙帶圍封於法庭外天橋等候聽審的市民，並將他們以四人為一組分隔，要求他們出示身分證，警員其後叫咪指他們違反限聚令，以限聚令票控他們。有持票候補聽審市民稱，與另外三位同被票控的人士互不相識，批評警方做法不合理。

手持旁聽候補票的吳女士稱，當時等候候補旁聽，獨自坐在天橋上喝水，其後就被警員用橙帶圍封及票控。

【12:04】張可森妻子在聆訊時，疑手持胎兒的超聲波照片，並在散庭後張可森進入羈押室前向張展示。

張可森妻子。(張嘉敏攝)

譚文豪等4人案有同樣安排

【11:57】法庭11時半過後處理黃碧雲、譚文豪、施德來、張可森的案件，提堂聆訊期間突解僱代表律師的譚文豪，今改由資深大律師蔡維邦代表。杜官在4人的案件中作同樣指示，並稱希望控方在正審前提供所有會在庭上播放的片段及錄音，並把4人的案件押後至下周四或六處理，各人須繼續還押。法庭已完成涉及4人的案件，並會在下午2時30分再開庭處理餘下的案件。

【11:13】警方突然於政府合署連接高等法院的天橋，以限聚令驅趕在場停留的公眾人士，並一度拉起封鎖線。

官明言暫不會批臨時保釋

【10:54】辯方要求在正審前容許被告暫時擔保外出，法官稱雖然明白被告想盡快獲釋，但法庭不想在倉促作決定，認為在下決定前要先了解雙方呈遞的文件、理據等，表明不會在此階段批臨時保釋。鄭達鴻、彭卓棋、何啟明均須繼續還柙，三人的案件已處理完畢。法庭將會在11時半再處理另4名被告的案件。

【10:45】十時許陸續有公眾人士到達法院外等候入場聽審，包括昨晚獲保釋的呂智恆與母親，有公眾人士上前與呂智恆聊天及擁抱，更一度激動流淚。

大批市民一早已到高院門外排隊等候入庭旁聽。(詳看下圖)

傳媒准報道程序但只限今天

【10:40】法官又指，為了達致公正，會給予雙方時間作準備，並在下周四（11日）及下周六（13日）展開正審聆訊，提議律政司應在周一提交誓章等文件，而辯方要在下周三作回應。

【10:10】高院開庭處理其中3人的案件，法官杜麗冰稱她是被委任處理國安法案件法官之一，她表示收到傳媒查詢，決定在今日聆訊撤銷保釋報道的限制，但亦只限於今日聆訊，為保障被告的利益及日後程序的公正性，正審聆訊仍會維持報道限制。

多名被告今早上囚車的情況。(詳看下圖)

+ 2 + 2 + 2

昨獲保釋的楊雪盈有到庭旁聽

11名因為律政司申請而仍被扣押的被告包括：鄭達鴻、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、譚文豪、施德來、張可森、伍健偉、郭家麒、柯耀林、李予信。

早上約9時多，陸續有聽審的公眾人士及家屬入場，包括昨晚獲保釋的楊雪盈、施德來太太及張超雄等。

各被或要繼續還柙

第一節聆訊原定於早上10時開始，有約50名公眾在外輪候候補聽審，包括陳家洛、民協前副主席譚國僑。譚國僑稱，據律師了解今日未必能作正式提訊，或要求押後提訊，以提供更多資料進行提訊，各被告或要繼續還押。他對此感到不開心，認為保釋與否不影響案件最終的判決結果；他稱各被告保釋條件嚴苟，不明白為何不容許他們作保釋。他又稱現時家屬均未能確定被告的情況，「好多嘢都做唔到，要確定佢哋情況先做到。」

法庭今早10時處理鄭達鴻、彭卓棋、何啟明的案件。

11時半處理黃碧雲、譚文豪、施德來、張可森的案件。

下午2時30分處理伍健偉、郭家騏、柯耀林、李予信。

律政司早前引用《刑事訴訟程序條例》第9H條申請覆核保釋決定，而根據第9I條，一旦政律政司出申請，裁判官必定要還押有關人士，故在前日獲批保釋的15人仍被關押，而其中4人昨日因律政司放棄覆核而獲釋。

4名昨已獲准保釋。(詳看下圖)

32名不獲保釋的被告。(詳看下圖)

+ 26 + 26 + 26

47名被告被控1項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，一同串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他手段，嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能。

控罪指，被告宣揚、進行或參與謀劃在立法會取得大多數控制權，藉對特區政府提出的任何財政預算或公共開支，不論當中內容或內容的利弊如何，均不予區別拒絕通過，迫使特首解散立法會從而癱瘓政府運作，最終導致特首辭職。

而被告為達致該謀劃，參選或不參與立法會選舉，並承諾當選後，故意或蓄意不履行立法會議員職務，即擁護《基本法》及效忠特區。

案件編號：HCCP110-120/2021