35+初選｜高院外市民被指違限聚遭票控　持旁聽候補票市民斥無理

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-06 15:47

泛民47人疑因參與「35+初選」被控串謀顛覆國家政權罪，國安法指定法官蘇惠德周四晚批准其中15人保釋，律政司即時申請覆核。律政司昨日放棄覆核其中4人，餘下11人，今（6日）在高等法院作指示聆訊。 今日第三節聆訊原定於下午2時半開始，於約下午1時50分，警員突用橙帶圍封於法庭外天橋等候聽審的市民，並以違反限聚令為由作票控。有持票候補聽審的市民稱，與另外3位同被票控的人士互不相識，批評警方做法不合理，「你叫我去邊度等？」

今日涉及11能否保釋的指示聆訊備受關注，高等法院外，有不少未能入場聽審的市民，在場輪候候補位置。期間，警方曾以涉違限聚令為由，驅趕在場等候的市民，並一直用喇叭廣播警告。

原本獲准保釋的15人。(詳看下圖)

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第三節的聆訊原定於下午2時半開始，有市民提早坐在金鐘道政府合署，接駁法院的天橋上等候入場。惟於下午1時50分左右，警員突然拉起橙帶，以四人一組分開在場市民，現場部分人手持法庭發出的候補票。警方要求他們出示身份證，其後叫咪，指他們涉違反法例599G章，向他們票控。

手持旁聽候補票的吳女士，稱當時等候候補旁聽，獨自坐在天橋上喝水，其後就被警員用橙帶圍封及票控。（張嘉敏攝）

手持旁聽候補票的吳女士稱，當時在場輪候候補旁聽，獨自坐在天橋上喝水，其後就被警員用橙帶圍封及票控，而警員未有詢問她在場原因。她批評警方無理，手持候補票稱「你發咗呢張嘢畀我，我梗係要返嚟，就算有警告，我有呢張嘢你警咩告！」她稱，自己拿取綜援，表明拒交罰款。

梁先生稱與同被票控的人互不相識。（張嘉敏攝）

另一位同樣有候補旁聽票的梁先生稱，當時自己去完洗手間，看見警員拉起一半橙帶，但當時仍能進出。於坐下約1分鐘後，警員即稱他們涉違反限聚令，將他與另外三名不認識的人士，用橙帶圍封，最後更被票控。他稱，有嘗試向警員解釋，但對方僅叫他向法庭解釋。他認為，自己在現場等候入庭合理，警方做法無理，絕不會交罰款，「2點半（開庭），你叫我去邊？」

同樣被票控的陳先生稱，警員指示混亂，初時獲警員指示，從圍封範圍內離開，其後卻被要求坐下，最後被票控。他稱自己不會交罰款。

不獲保釋的32人。(詳看下圖)

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至第四天聆訊，不少被告仍穿著他們周日到警署報到時的衣服。(詳看下圖)

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眾被告的家屬每天都有到庭，眾被告最後未能保釋，不少人都十分失望。(詳見下圖)