新冠肺炎・最新｜再多2人接種科興疫苗後入ICU　其中一人情況危殆

撰文： 王潔恩 朱海棋 黃詠榆 黃穎津 陳嘉慧 孔繁栩 陳淑霞 歐陽德浩 勞敏儀 袁澍 最後更新日期： 2021-03-07 20:01

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心周日（7日）公布，新增16宗確診個案，13宗屬本地個案，當中5宗無源頭，另有7、8宗初步確診。 截至昨日累計兩人接種科興疫苗後死亡，均為長期病患，當局會調查與疫苗有無關聯。衞生署亦公布，過去24小時再接獲兩宗接種疫苗後送往醫院深切治療部的個案，包括一名80歲老翁及一名72歲婆婆，兩人均有長期病患，須召開專家會議研究是否與疫苗接種有直接關係。

【19:50】公務員事務局表示，截至3月6日下午8時的過去24小時，約4,100名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗。同一時間，約4,600名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

發言人指，很多市民會預約在私家醫生和診所接種疫苗，而這個預約數字並不能在網上預約系統反映，「為免令公眾誤會每日新聞發佈所指的預約和累計預約數字，是指所有接種途徑的預約數字(包括私家醫生和診所的預約數目)」，決定不再在每日新聞發佈特別提供預約數目，日後會會公布接種比率，以「更好反映確實情況」。

【18:58】醫管局公布，昨日（3月6日）接獲承辦商通知，在處理結果時樣本瓶編號出現偏差，導致部份市民收到電話的短訊，載有錯誤樣本瓶編號，有關市民因此未能登入政府的電子檢測紀錄系統下載檢測紀錄。

事件涉及103名參與檢測的市民，他們曾於3月2日在普通科門診診所交回樣本瓶，經檢測後所有結果均為陰性。承辦商報稱有關偏差不涉及個人資料及私隱，亦沒有影響檢測結果。

醫管局指非常重視事件，在接獲通報後，已要求承辦商立即通知受影響的市民及發出更正電話短訊。局方已責成承辦商全面檢視有關系統及修正錯誤，防止再發生類似事件。據了解，涉事承辦商是華大基因。值得注意是，醫管局雖然昨日已收到承辦商通知，惟今日在疫情記者會上未有主動交代事件。

華大基因發錯誤樣本瓶編號電話短訊 103名市民未能查閱檢測結果

【18:32】衞生署公布，截至今日下午六時的過去24小時，共接獲醫管局呈報兩宗個案，皆涉及接種新冠疫苗後出現嚴重的異常事件，兩人都要留醫深切治療部。

首宗個案涉及一名80歲男子，本身患有糖尿病、頸動脈粥樣硬化、高血壓及曾中風，他在3月6日感到胸痛，於明愛醫院急症室求醫。病人對治療反應欠佳，同晚轉送深切治療部接受進一步治療，初步診斷為急性冠狀動脈綜合症，現時情況危殆。根據資料，他曾於3月1日在元朗天暉路體育館社區疫苗接種中心接種新冠疫苗。

另一宗個案涉及一名72歲女子，本身患有糖尿病、高血脂、高血壓及甲狀腺功能不足。她曾於3月6日在將軍澳體育館社區疫苗接種中心接種新冠疫苗，其後感到身體虛弱，並停用了兩劑量的胰島素。她今早被家人發現情況轉差，被送往威爾斯親王醫院留醫，其後發現有嚴重糖尿病酮症酸中毒，並轉送深切治療部接受進一步治療。

衞生署會盡快將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估，並會適時發布評估結果。

科興疫苗｜兩糖尿病患者接種後不適留醫深切治療部 一人情況危殆

【17:00】張竹君補充，屬於無源頭個案的地產經紀，最近無帶客睇樓，不過3月5日開始咳，而最後一日上班日是3月4日，3月2曾有業主去其辦公室「對數」，當時大家都有戴口罩，但大家因為相對20多分鐘，為謹慎安排要送往檢疫，因辦工室是密封空間。她又指，經紀於3月1日曾與家人在明星金閣海鮮酒家吃過飯。

至於是否所有曾到該地產代理公司睇樓的客人，是否都要檢疫，張竹君指要視乎睇樓時的情況，有無戴口罩、逗留時間等，一般而言睇樓客不會需要檢疫。

少於10宗初步確診5宗無源頭 潮庭樓面、西九M+博物館地盤工染疫

【16:45】劉家獻指，在過去24小時醫管局系統呈報19宗個案，另再多7名病人康復出院，至今累計10629病人出院。截至今早9時，有213名確診病人分別在醫管局22間醫院及亞博留醫及臨時醫院留醫，當中13人危殆；14人情況嚴重，186人情況穩定。

劉家獻又指，日前一名55歲女子接種科興疫苗後死亡，他稱病人一直在普通科門診覆診，本身有高血壓、高血脂、蛋白尿，會繼續搜集資料希望得到更多資料予專家委員分析，暫時無法確實判斷，另外病人家人曾去急症室與病房，有向醫護人員提到死者曾於3月2日接種新冠疫苗，所以急救過程與治療期間，醫護人員都知道病人曾接種疫苗，由於解剖已轉交死因裁判官，未來跟住與其家人商量，視乎何時可以解剖。

強制檢測大廈｜新增7處所 聖保羅男女中學聖保羅書院師生要強檢

增16宗確診反彈一倍 北角新都城佳坊地產經紀染疫

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會，交代最新情況。

張竹君指，截至今日凌晨，本港過去24小時新增16宗確診個案，個案編號是#11076 - #11091。輸入個案佔3宗，本地無源頭個案則有5宗。

輸入個案中，#11076 由美國到港，乘坐CX843於3月5抵達，而#11077亦是乘坐同一班機到港。至於#11088 CX829 於2月15日到港, 3月5日因為喉痛拎樣本瓶，現時確診。他體肉驗出N501Y變種病毒基因。

本地無源頭個案中，包括一名在沙田石門京瑞廣場工作人士，有幾名同事要檢疫；第二名患者是一名電腦程式員，在尖沙咀加拿芬道工作，10幾名同事要送往檢疫；第三名是一位退休人士；第4名是北角新都城大廈B座地下「佳坊地產」經紀，有幾名同事要送檢疫。而第5名患者是機場三跑地盤工作人士，是一名無人駕駛車行李軌輸送項目工程(3801項目)員工，有30幾名人士要送檢疫，幾百名相關工程人士都要強制檢測。

至於今日要強制檢測大廈的名單，包括：太古城海星閣、深水埗大南街256-258、葵涌華景山路海峰花園一座、馬鞍山錦英閣錦義閣、深水埗欽洲街昌遠大廈。此外，麥當勞道聖保羅男中學宿生舍堂亦要強制檢測；中西區般含道聖保羅書院亦要強制檢測。

現時有7、8宗初步陽性個案，至少5宗無源頭，分別是48歲男子，於尖沙咀星光行東翼潮庭做樓面，本身有定期做檢測，2月25日呈陰性，但3月4日因不適，翌日再到社區檢測中心採樣，現時已初步陽性，家住深水址福榮街15號。

第二宗無源頭初步陽性個案，則是一名65歲人士，於西九文化區M+博物館地盤工作，有幾個同事一起工作要送檢疫，他居於沙田隆亨邨賞心樓。

第三宗無源頭初步陽性個案，是一名41歲家庭主婦，本身住在尖沙咀華源大廈賓館，由於是分租單位，分租人士要檢疫，因自己不舒服去檢測中心採樣，本來打算近日離港。

第四宗無源頭初步陽性個案，是一名36歲女子，於東涌映灣園15、6座做保安員，3月6日最後1日返工，因不適去急症室其後發現病毒呈陽性。

第五宗無源頭初步陽性個案，是一名35歲男子，職業是工程聯絡人士，主要在辦工室返工，平日較少到地盤，辦公室位於順天邨天池樓，3月6日是最後工作日，但早於2月28日已開始不適，拖至3月2日才取樣本瓶。他家住粉嶺綠悠軒6座。

【16:20】由尚至醫療營運的官涌體育館今日再有兩名接種人士打針後不適，要送院治理，兩人送院時情況穩定。接種中心醫務總監郭寶賢稱，一人為45歲女士，她早上到接種中心打針，她對蝦有敏感、無長期病患，在中心休息30分鐘並離開，但離開一小時後其頸部出紅疹、風癩，情況明顯，她折返中心並獲安排送院。

另一人為無長期病患的66歲女子，她中午到接種中心打針，接種後數分鐘，感到胸口不適、作嘔作悶，獲送院治理。

科興疫苗｜官涌再多兩接種者送院 一人對蝦敏感打針後起風癩

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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【13:17】政府公布由復星醫藥與BioNTech合作研發的復必泰疫苗今日第二次付運抵港。今日運抵香港的疫苗約有75.8萬劑，連同上月底抵港的58.5萬劑疫苗，合計共有約134.3萬劑復必泰疫苗運抵本港，較政府原先預計100萬劑多三成。

發言人表示，今日70多萬劑復必泰疫苗抵港後，工作人員隨即按既定程序，對有關疫苗進行檢查及核對，以確保疫苗符合產品規格及相關的冷鏈運輸標準。政府亦會把疫苗存放在經驗證的超低溫冷藏櫃，按藥廠指定的溫度妥善保存。

復必泰疫苗｜第二批75.8萬劑抵港 較原先多三成 優先群組可預約

▼2月27日，首批BioNTech疫苗運送到港▼

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▼袁國勇教授親自為自己注射復必泰疫苗▼

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油麻地梁顯利檢測承辦商金域疑失3月3、4日檢測樣本 至今未公布

【12:30】新冠肺炎持續，不少市民會到社區檢測中心接受檢測，《香港01》接獲投訴，指位於油麻地的檢測中心近日遺失檢測者資料，無法通知陰性者結果，恐亦未能把陽性者送入醫院隔離治療。投訴人稱，該中心的職員向他指出，在本月3、4日到中心接受檢測者，其資料都已遺失，承辦商無法得知檢測者的任何資料，故無法通知相關人士。



記者今日（7日）以市民身份前往油麻地梁顯利社區檢測中心查詢，有承辦商職員透露，大批於3月3日曾接受免費檢測人士，不知道因何緣故，收不到檢測結果，前來中心查詢；致電熱線查詢時，職員則形容梁顯利社區中心「有啲問題」。

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【12:27】消息指，今天新增大概15宗確診，並將設疫情記者會。

比較多款新冠疫苗保險 身故最高賠20萬 學者：條款苛刻噱頭居多

【11:00】接連有兩名市民接種疫苗不久後因不同原因身故，死因仍有待解剖後了解是否跟接種疫苗的副作用。港府設立的疫苗保障基金需證明有關人士的身故或嚴重不良反應要確定與接種有關等才可獲賠償，若市民想得進一步保障，購買保險產品可得到高額賠償？

《香港01》記者比較5間保險公司，港府所購買的新冠疫苗均能受保障，但要求要獲得門診醫生證明因疫苗而產生世衛規定下的疫苗不良反應才能受到保障，保障均包括住院現金保障及恩恤身故保障，其中有保險公司設計的方案，只適用於現有客戶，或需連同其他人壽及醫療保險一同購買，部份計劃的保障日期亦止6月30日，限期較短，亦有保險公司只接受18歲至65歲人士申請，要得到保險賠償，要受多方限制下。

婦女節│羅致光：女性抗疫貢獻明顯 周一將與特首分享支援政策

【10:00】勞工及福利局局長羅致光今日（7日）發表網誌，提到在對抗新冠肺炎疫情下，女性的貢獻尤為明顯，除了領軍人物都是女性外，許多醫護、院舍照顧員均是女性，她們無懼挑戰，緊守崗位，悉心照顧病患、扶持老弱，值得社會肯定。



羅透露，明日會與行政長官及婦女事務委員會主席，以視像形式，分享政府不同政策局及部門對婦女的支援政策及措施。接種疫苗出現嚴重異常事件 張建宗：明白感擔心 會做好監察工作【08:30】政務司司長張建宗指，明白部分人可能因疫苗注射異常事件而感到擔心，但始終要以科學為本看疫苗安全，相信專家的意見；政府會本著公開、透明和負責任的原則，定期發放及更新疫苗相關資料，做好疫苗接種和監察工作，回應社會關注，以保障公眾健康，讓市民安心。



張建宗又談及K11 Musea群組的確診個案不斷增加，配合衞生防護中心防疫抗疫需要，政府即時擴大「安心出行」的通知網，發放K11 Musea相關場地資料讓「安心出行」程式用戶下載，由2月19日至26日曾到訪K11 Musea近200個相關場地及有掃描「安心出行」二維碼的市民會收到感染風險通知，呼籲收到通知的市民要盡快接受檢測。科興疫苗｜55歲女接種後中風不治 腦科醫生：較罕見但難判斷關係

【00:16】本港周六（3月6日）出現第二宗接種疫苗後死亡的個案， 一名55歲、患長期病的女子接種內地科興疫苗，3天後急性中風，9小時後不治。

腦神經科專科醫生張德輝直言，個案年紀較輕，一中風已立刻入院，而且屬於缺血性中風，一般而言情況都不會太危急，但這個案卻在9小時後去世，是較為罕見。他又稱，若疫苗會令接種者的血壓持續波動，的確有可能會導致中風，但未能知疫苗是否會在打針後3天仍對血壓造成影響，坦言較難判斷中風與疫苗之間的關係。

接種疫苗｜兩人打科興頭暈或麻痺送院 首日300人打BioNTech

強制檢測大廈｜增7地點 天水圍天富苑4座大廈上榜

政府周六（6日）晚上就強制檢測公告刊憲，將7個地點納入強制檢測名單，包括兩宗源頭不明個案居住的灣仔廣生行大廈B座、將軍澳富寧花園第1座，另外天水圍天富苑有4座大廈上榜，包括齊富閣、善富閣、逸富閣、雅富閣。

另外，紅鸞道18號祥祺中心A座5樓有辦公室亦須強制檢測。所有人於2月21日至3月6日期間，身處有關地點超過兩小時，須於3月8日或之前完成檢測。

確診大廈食肆｜增6餐廳上榜 退休翁傳染期光顧將軍澳多間茶記

周六（6日）公布新增8宗確診個案，當中4宗屬本地個案，有2宗源頭不明，有關個案居住的廣生行大廈B座、將軍澳富寧花園第1座，列入強制檢測公告。



據衞生防護中心晚上更新確診者行蹤，新增6間餐廳上榜，其中75歲退休翁於3月3日有病徵，同日去過坑口村的敘好粉麵茶餐廳、寶林商場大快活，發病翌日到富寧花園商場的南豐餐廳小廚。此外，下午公布暫有四宗初步確診個案未明源頭，有個案潛伏期內亦有光顧多間餐廳。

▼袁國勇早前示範並比較四種檢測採樣方式優劣▼

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昨日總覽：新冠肺炎．3.5｜增11宗確診 長沙灣政府合署勞工處2職員染疫

復必泰疫苗．片段直擊│袁國勇自行打BioNTech疫苗：正呀！正嘢嚟

新冠疫苗｜醫護率先打BioNTech復必泰 稱不少同事先觀望

▼K11 MUSEA重開▼

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▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼

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