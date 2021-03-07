新冠肺炎・最新｜十多宗初步確診　累計兩人打疫苗後死亡

撰文： 王潔恩 朱海棋 黃詠榆 黃穎津 陳嘉慧 孔繁栩 陳淑霞 歐陽德浩 勞敏儀 袁澍 最後更新日期： 2021-03-07 00:33

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心周六（6日）公布，新增8宗確診個案，4宗屬本地個案，當中2宗無源頭，有十多宗初步確診。累計兩人打疫苗後死亡，均為長期病患，注射科興疫苗，當局會調查與疫苗有無關聯。

▼袁國勇教授親自為自己注射復必泰疫苗▼

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科興疫苗｜55歲女接種後中風不治 腦科醫生：較罕見但難判斷關係

【00:16】本港周六（3月6日）出現第二宗接種疫苗後死亡的個案， 一名55歲、患長期病的女子接種內地科興疫苗，3天後急性中風，9小時後不治。

腦神經科專科醫生張德輝直言，個案年紀較輕，一中風已立刻入院，而且屬於缺血性中風，一般而言情況都不會太危急，但這個案卻在9小時後去世，是較為罕見。他又稱，若疫苗會令接種者的血壓持續波動，的確有可能會導致中風，但未能知疫苗是否會在打針後3天仍對血壓造成影響，坦言較難判斷中風與疫苗之間的關係。

接種疫苗｜兩人打科興頭暈或麻痺送院 首日300人打BioNTech

強制檢測大廈｜增7地點 天水圍天富苑4座大廈上榜

政府周六（6日）晚上就強制檢測公告刊憲，將7個地點納入強制檢測名單，包括兩宗源頭不明個案居住的灣仔廣生行大廈B座、將軍澳富寧花園第1座，另外天水圍天富苑有4座大廈上榜，包括齊富閣、善富閣、逸富閣、雅富閣。

另外，紅鸞道18號祥祺中心A座5樓有辦公室亦須強制檢測。所有人於2月21日至3月6日期間，身處有關地點超過兩小時，須於3月8日或之前完成檢測。

確診大廈食肆｜增6餐廳上榜 退休翁傳染期光顧將軍澳多間茶記

周六（6日）公布新增8宗確診個案，當中4宗屬本地個案，有2宗源頭不明，有關個案居住的廣生行大廈B座、將軍澳富寧花園第1座，列入強制檢測公告。



據衞生防護中心晚上更新確診者行蹤，新增6間餐廳上榜，其中75歲退休翁於3月3日有病徵，同日去過坑口村的敘好粉麵茶餐廳、寶林商場大快活，發病翌日到富寧花園商場的南豐餐廳小廚。此外，下午公布暫有四宗初步確診個案未明源頭，有個案潛伏期內亦有光顧多間餐廳。

▼袁國勇早前示範並比較四種檢測採樣方式優劣▼

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▼K11 MUSEA重開▼

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▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼

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